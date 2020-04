John Lelangue: “Niets fout met het businessmodel van het wielrennen” woensdag 29 april 2020 om 12:47

“Wielrennen overleeft al meer dan 50 jaar op de manier zoals het vandaag overleeft. Er zijn niet minder renners of minder sponsors dan in de jaren ‘90 of 2000. Waarom zouden we een model in vraag stellen dat perfect werkt? Onze sport voortdurend vergelijken met voetbal en tennis heeft geen zin.” Dat zegt John Lelangue, teammanager van Lotto Soudal in Le Soir.

“Een sport zonder ticketinkomsten, televisierechten en transfersommen is wel degelijk levensvatbaar”, vertelt Lelangue. “Sponsoren in beeld brengen blijft de essentie van onze sport. Teams bieden hen publiciteit, hospitality, marketing en communicatie. Wij maken op geen enkele manier winst en alles wat we overhouden, investeren we opnieuw in onze sport.”

Lelangue was in een vorig leven onder meer actief bij Phonak en BMC. “Andy Rihs leerde mij dat als een wielerploeg winst maakt op het einde van het seizoen, dat ofwel is omdat er teveel geld gevraagd werd aan de sponsors, ofwel omdat er niet genoeg geld gepompt werd in de ontwikkeling van de sport.”

Niet vergelijken met voetbal en tennis

“Wielrennen heeft geen activa”, legt Lelangue uit. “Wanneer een Qatarese eigenaar investeert in de Franse voetbalclub PSG, dan krijgt hij de faciliteiten van een stadion en een hoop spelers om te kopen of te verkopen onder zijn hoede. Het wielrennen werkt volgens een andere logica, ons enige eigendom zijn onze fietsen en auto’s.”

“Wielrennen overleeft al meer dan vijftig jaar op die manier. Er zijn niet minder renners of minder sponsors dan in de jaren ‘90 of 2000. Waarom zouden we dan een model in vraag stellen dat perfect werkt? Onze sport voortdurend vergelijken met voetbal en tennis heeft dan ook geen zin.”