Voormalig Sky-arts Freeman in beroep tegen uitspraak

Richard Freeman, de voormalige dokter van Team Sky en de Britse wielerbond, gaat in beroep tegen de uitspraak van het medisch tribunaal, dat bepaalde dat hij uit het officiële register van artsen werd geschrapt. Freeman wil zo zijn naam zuiveren.

Freeman werd in maart schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron om de periode dat hij bij Team Sky en de Britse wielerbond werkzaam was. Daarop bepaalde het medisch tribunaal dat hij zijn licentie kwijtraakte, waardoor hij niet langer zijn vak kon uitoefenen.

The Guardian meldde dat Freeman tegen de uitspraak in beroep gaat om zijn naam te zuiveren. Zijn juridische entourage voert mogelijk vijftien gronden van beroep aan, waarbij vraagtekens bij bewijsstukken en de uitspraak van het medisch tribunaal worden gezet. De hoorzitting dient naar verluidt niet eerder dan november of december.

Overigens besloot de Medical Defence Union, de medische vakbond die de verdediging van Freeman betaalde, het beroep niet te financieren. Zijn advocate, Mary O’Rourke, blijft hem verdedigen tegen een no-win no-fee-basis. Haar onkosten worden vergoed door de General Medical Council, als het beroep succesvol is.