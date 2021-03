Voormalig Sky-arts Freeman geschrapt uit medisch register

Richard Freeman, de voormalige arts van Team Sky en British Cycling, is uit het officiële register van artsen geschrapt. Het medisch tribunaal bepaalde dat hij zijn licentie kwijtraakt, waardoor hij niet langer zijn beroep kan uitoefenen. Freeman werd vorige week al schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron.

Het gedrag van voormalig sportarts Freeman en zijn inschrijving in het medische register zijn in de basis niet met elkaar te verenigen, zo luidt de beslissing. “Het tribunaal heeft daarom bepaald dat verwijdering uit het medische register de enige juiste sanctie is om patiënten te beschermen, het vertrouwen van het publiek in het beroep te handhaven en een duidelijke boodschap uit te sturen naar Freeman dat zulk gedrag niet bij een geregistreerde arts past”, citeerde The Guardian.

De zaak tegen de voormalige arts loopt al twee jaar. Hij zou in 2011 Testogel hebben besteld om zo de prestaties van sporters te bevorderen. Ook zou hij hebben gelogen over de bestelling en een onderzoek van het antidopingagentschap UKAD hebben misleid. Vorige week oordeelde het medisch tribunaal dat Freeman ‘de order had geplaatst en ontvangende, wetende of gelovende dat deze aan een atleet zou worden toegediend om de atletische prestaties te verbeteren’.