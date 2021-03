Uitspraak in zaak-Freeman: voormalig Sky-arts schuldig bevonden

Richard Freeman, de voormalige dokter van Team Sky en British Cycling, is na een slepend proces schuldig bevonden aan het bestellen van testosteron, waarmee renners werden behandeld.

Freeman werd door het Britse antidopingagentschap UKAD beschuldigd van overtredingen van de dopingregels. De medicus had ook een aanklacht van de General Medical Council, de Britse Orde der Artsen, tegen zich lopen voor het bestellen van testosteron om renners mee te behandelen.

De General Medical Council beschuldigde Freeman van het bestellen van testogel in 2011 om zo de prestaties van atleten te bevorderen. Ook zou hij hebben gelogen om de bestelling te verdoezelen en een onderzoek van het UKAD hebben misleid. Er liepen in totaal 22 aanklachten tegen Freeman.

Uitspraak

De Brit werkte tussen 2009 en 2017 bij Team Sky en British Cycling en was al in meerdere controverses het middelpunt. De zaak begon in februari 2019 en werd meerdere keren opgeschort. Het medisch tribunaal van Manchester kwam vandaag dan toch met een uitspraak.

De rechter zei letterlijk: “Het tribunaal acht bewezen dat u, Dr. Freeman, de order heeft geplaatst en heeft ontvangen, wetende of geloofde dat deze aan een atleet zou worden toegediend om de atletische prestaties te verbeteren. Het motief voor uw actie was om de boel te verdoezelen”, zo citeert The Guardian.

Extra zittingen

De zaak is hiermee nog niet definitief afgerond, aangezien er nog zittingen zullen plaatsvinden waarin de vraag zal worden opgeworpen of Freeman zijn licentie als arts mag behouden. Ook kan het medisch tribunaal nog andere, aanvullende straffen opleggen en lopen er nog twee antidoping-aanklachten.