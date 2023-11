dinsdag 7 november 2023 om 20:09

Onzekerheid over toekomst Tour of Britain nadat wielerbond samenwerking met organisatie beëindigt

Het is nog niet zeker of de Tour of Britain volgend jaar door kan gaan. British Cycling, de Britse wielerbond, heeft een streep gezet door een overeenkomst met organisator SweetSpot. SweetSpot zou namelijk een schuld van 700.000 pond hebben bij British Cycling. Dat meldt CyclingWeekly.

SweetSpot heeft de licentie voor de Tour of Britain sinds 2004, toen de koers nieuw leven ingeblazen werd. De organisatie en de Britse wielerbond tekenden in 2019 een nieuw contract tot eind 2029, maar British Cycling heeft de samenwerking nu per direct beëindigd omdat SweetSpot de bond nog zeven ton aan licentiekosten verschuldigd is.

“We kunnen bevestigen dat we de overeenkomst met SweetSpot Group Limited om de Tour of Britain te organiseren, beëindigt hebben”, zegt een woordvoerder van British Cycling tegen CyclingWeekly. Daar voegde hij later nog het volgende aan toe: “British Cycling blijft zich inzetten voor het doorgaan van de Tour of Britain in 2024 en zal te zijner tijd verdere details delen.”

Optimisme bij SweetSpot

SweetSpot, dat zich in maart al gedwongen zag om de Women’s Tour van 2023 te annuleren vanwege een gebrek aan sponsorgeld, blijven ze optimistisch. Directeur Hugh Roberts zei in gesprek met The Guardian dat hij er vertrouwen in heeft dat er een oplossing komt voor het geschil met British Cycling. “Ik ben optimistisch dat de problemen met British Cycling kunnen worden overwonnen. We moeten onze meningsverschillen oplossen”, zei hij.

De Tour of Britain stond sinds 2004 bijna jaarlijks op de kalender: alleen in 2020 kon de rittenkoers vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Onder meer Lars Boom (tweemaal), Bradley Wiggins en Mathieu van der Poel staan op de erelijst. In 2023 won Wout van Aert de wedstrijd voor de twee keer in zijn carrière, terwijl Olav Kooij vier van de zeven etappes op zijn naam schreef.