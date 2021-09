Voormalig Movistar-renner Enrique Sanz (32) kondigt afscheid aan

Enrique Sanz heeft zijn afscheid als beroepswielrenner aangekondigd. De 32-jarige Spanjaard reed sinds 2020 voor ProTeam Equipo Kern Pharma. De rappe Sanz zal volgende week nog deelnemen aan Le Tour de Bretagne (20-26 september), alvorens hij zijn fiets aan de wilgen hangt.

In 2011 kreeg Sanz bij het grote Movistar de kans om prof te worden. De sprinter reed vervolgens vijf seizoenen onder de vleugels van teambaas Eusebio Unzué en samen met onder meer Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Rui Costa. Zelf winnen was niet vaak aan Sanz besteed, al won hij in zijn eerste profjaar wel een etappe in de Vuelta a La Comunidad De Madrid. Opvallend: Sanz reed in zijn loopbaan geen enkele grote ronde.

Succes op een lager niveau

Sanz moest in de winter van 2015 vertrekken bij Movistar en koerste vervolgens een jaar voor het ProContinentale Wilier-Southeast. De Spanjaard keerde nooit meer terug naar de WorldTour, maar wist op een iets lager niveau wel de nodige wedstrijden te winnen. Zo was hij onder meer succesvol in de Vuelta a Castilla y Leon, Ronde van Portugal, Belgrade Banjaluka en Volta ao Alentejo.

Na dienstverbanden bij Team Raleigh GAC (2017) en Euskadi Murias (2018-2019) kwam hij terecht bij Equipo Kern Pharma. Dit jaar won Sanz nog een etappe in de Volta ao Alentejo en verder werd hij tweede in de Trofej Poreč en vierde in de Clàssica Comunitat Valenciana, maar toch is hij op het punt gekomen om af te zwaaien. “En dat na een carrière van zestien jaar, 350.000 afgelegde kilometers, miljoenen ervaringen en lessen en goede vriendschappen”, laat Sanz weten in een afscheidsbrief.

🔴CUELGO LA BICICLETA🔴

.

La semana que viene participaré en la que será mi última carrera como ciclista profesional después de 16 años encima de ella, 11 de profesión. 350.000 km recorridos, un millón de experiencias, aprendizajes y buenas amistades cosechadas.

.

GRACIAS 🚴🏾‍♂️💨🤘🏾 pic.twitter.com/vtgZJjHKNa — Enrique Sanz (@EnriqueSanz89) September 16, 2021