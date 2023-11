maandag 13 november 2023 om 08:13

‘Voorlopig geschorste Miguel Angel López dicht bij overstap naar EOLO-Kometa’

Het zou zomaar kunnen dat we Miguel Angel López volgend jaar weer in Europa zien koersen. De Colombiaan is voorlopig geschorst vanwege een mogelijke overtreding van de dopingregels, maar zou niettemin dicht bij een overstap zijn naar EOLO-Kometa. Dat meldt het Colombiaanse Antena 2.

EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador, zou López een nieuwe kans willen geven als prof. Het Spaanse ProTeam is volgens Antena 2 enkel nog in afwachting van een beslissing van de UCI. In juli legde de internationale wielerunie López namelijk een voorlopige schorsing op en tot nog toe is er nog geen definitief besluit genomen over de verdere toekomst van de Colombiaan.

De UCI schorst López voorlopig nadat onderzoek van het International Testing Agency (een onafhankelijk anti-dopingagentschap) wees op mogelijke overtreding van antidoping-regels. De internationale wielerunie verdenkt de 29-jarige renner van mogelijk bezit en gebruik van een verboden middel in de weken voorafgaand aan de Giro d’Italia van 2022.

2023

In 2023 reed López voor het Colombiaan conti-team Medellín-EPM. In het Zuid-Amerikaanse circuit was de klimmer behoorlijk succesvol. In totaal boekte hij maar liefst 21 zeges op UCI-niveau. Een groot deel daarvan was in kleinere wedstrijden, maar hij won bijvoorbeeld ook een rit en het eindklassement van de Vuelta a San Juan (2.Pro). In de Vuelta a Colombia, die hij ook op zijn naam schreef, was hij in acht van de negen etappes de beste.