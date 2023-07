Miguel Ángel López reageert op schorsing: “Carrière zonder bewijs in twijfel getrokken”

Miguel Ángel López heeft op sociale media gereageerd op de voorlopige schorsing die hem door de UCI is opgelegd. De Colombiaan zou in de weken voorafgaand aan de Giro d’Italia in 2022 verboden middelen in bezit hebben gehad en gebruikt, maar zelf weet hij van niks. “Ik ben niet op de hoogte van het bewijsmateriaal, maar wil graag verklaren dat er geen bewijs tegen mij is. Mijn dopingtests zijn altijd negatief geweest.”

De UCI zou op basis van informatie uit Operatie ‘ILEX’, waarin de naam van López herhaaldelijk naar voren kwam, de keuze hebben gemaakt om de Colombiaan voorlopig te schorsen in afwachting van een definitief besluit. Superman kan het niet begrijpen: “Deze schorsing schaadt mij en mijn eer, mijn team en zelfs de gehele Colombiaanse wielerploeg. Mijn carrière wordt zonder bewijs in twijfel getrokken. Ik ben enorm dankbaar voor de steun van mijn fans en familie.”

López zal er alles aan doen om zijn naam te zuiveren, geeft hij aan het in statement. “Ik wil graag verklaren dat ik alle wettelijke middelen die ik tot mijn beschikking heb zal aanwenden om mijn naam te zuiveren en ik verzoek de UCI om mijn schorsing direct op te heffen. De schorsing is volledig onevenredig”, eindigt hij.

Lees ook: UCI legt Miguel Ángel López voorlopige schorsing op

Volledige statement Miguel Ángel López:

“Gisteren ben ik door de UCI op de hoogte gebracht van de beslissing om een procedure tegen me te starten voor het overtreden van de dopingregels. Ik zou op basis van informatie uit Operatie ‘ILEX’ menotropine tot me hebben genomen tijdens de Giro in 2022.

Ik ben echter niet op de hoogte van het bewijsmateriaal dat de UCI heeft. Ik wil graag verklaren dat er geen objectief bewijs is en dat al mijn dopingtests altijd negatief zijn geweest. Ik heb nooit verboden middelen ontvangen, gebruikt of zelfs maar aangevraagd. Dus al helemaal niet in de Giro vorig jaar.

Ik wil graag verklaren dat ik alle wettelijke middelen die ik tot mijn beschikking heb zal aanwenden om mijn naam te zuiveren en ik verzoek de UCI om mijn schorsing direct op te heffen. De schorsing is volledig onevenredig en de UCI heeft niet in ogenschouw genomen dat deze zaak al negen maanden loopt en de noodzaak op dit moment ontbreekt om een procedure te starten. De UCI heeft mij niet kunnen uitleggen waarom deze behandeling is gerechtvaardigd.

Deze schorsing schaadt mij en mijn eer, mijn team en zelfs de gehele Colombiaanse wielerploeg. Mijn carrière wordt zonder bewijs in twijfel getrokken. Ik ben enorm dankbaar voor de steun van mijn fans en familie.”