Voorlopig geen competitie voor Ilan Van Wilder: “We moeten keuzes maken”

Interview

Team DSM houdt zijn Belgisch rondetalent Ilan Van Wilder voorlopig nog even in de wachtkamer. “Zijn knieproblemen zijn verleden tijd”, stelt hoofdcoach Rudi Kemna ons gerust. “We werken hard met Ilan. Maar door de vele afgelastingen blijft het puzzelen. Omdat zijn doelen pas vanaf april liggen, ligt de focus nu op gerichte trainingsblokken.”

Door een overbelasting aan de patellapees van de rechterknie verdween Van Wilder eind vorig jaar al uit de Vuelta a España, nog voor die goed en wel begonnen was. Ondertussen zijn we echter vier maanden verder en het 20-jarige rondetalent is nog steeds niet te bespeuren in de DSM-selecties.

Opvallend, want de ploegleiding dropt bijvoorbeeld wel Henri Vandenabeele in de selectie voor de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Vandenabeele, die overkomt van Lotto Soudal, maakt deel uit van het Development Team. Maar volgens Rudi Kemna, hoofdcoach van het WorldTour-team, is er geen reden om ons zorgen te maken.

Geen kniepijn meer

“Het gaat goed met Ilan”, vertelt Kemna. “Hij is intussen volledig verlost van zijn knieblessure en we zijn met hem aan het werk. We hebben een mooi doel voor ogen, maar dat ligt later op het jaar. Vanaf april, zeg maar. Voorlopig laten we hem stilaan naar zijn betere vorm toegroeien, weliswaar buiten competitie.”

En dat heeft dan weer alles te maken met de vele afgelastingen, geeft Kemna aan. “Logischerwijze geven we in deze periode de voorkeur aan renners die er moeten staan in het Italiaanse luik en de kasseiklassiekers. En omdat zowat alle U23-wedstrijden zijn afgelast, nemen we af en toe ook een renner uit ons opleidingsteam een plek. Vandaar de selectie van Vandenabeele voor de Tour du Var. We moeten keuzes maken.”

Sarthe

“Van Wilder is overigens echt een rechtstreeks ‘slachtoffer’ van de afgelastingen, want met het Circuit Cycliste Sarthe ziet hij ook zijn eerste grote doel van dit jaar wegvallen. De eerste focus zal op de Waalse klassiekers liggen, maar het wordt nu puzzelen aan de weg ernaar toe. Maar dat geldt niet alleen voor Ilan. Het is gewoon niet gemakkelijk iedereen in competitie te krijgen.”

Ondertussen heeft het Vlaams-Brabantse talent wel twee stages in Calpe achter de rug. “Het team heeft daar een appartementencomplex afgehuurd”, vervolgt Kemna. “Ilan was daar een eerste keer van 10 tot eind januari en is nu net terug van een tweede tiendaags verblijf. Dat hij geen wedstrijden heeft, is geen ramp. Hij staat niet stil en de focus ligt nu op gerichte trainingsblokken om progressie te maken.”

Grote ronde

In de aanloop naar april trekt Van Wilder ook nog op hoogtestage. Volgens Kemna staat ook in 2021 een grote ronde op zijn programma. “Welke dat is, zal ten gepasten tijde gecommuniceerd worden. Maar nog eens, het is momenteel niet gemakkelijk. Om maar aan te geven, we lassen elke week een extra meeting in om alle afgelastingen in kaart te brengen en te kijken hoe we een en ander opvangen. Het is niet simpel om de vooraf uitgestippelde lijnen aan te houden. Maar we blijven er vol tegenaan gaan.”