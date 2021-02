Talenten Vandenabeele en Brenner met Team DSM naar Tour du Var

Team DSM heeft de selectie voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var gepresenteerd. Het Duitse WorldTour-team laat onder meer talenten Marco Brenner en Henri Vandenabeele debuteren in de Franse rittenkoers.

Vandenabeele behoort eigenlijk tot de beloftenploeg van Team DSM, maar WorldTour-ploegen mogen renners uitwisselen in bijna alle wedstrijden. Alleen in de WorldTour-koersen is dat niet toegestaan. De Tour du Var is van UCI 2.1-categorie en daarom mag de 20-jarige West-Vlaming debuteren.

Ook voor de 18-jarige Brenner, die afgelopen winter overkwam van de junioren en dus de beloften oversloeg, rijdt in Frankrijk zijn eerste wedstrijdkilometers voor Team DSM. De selectie wordt gecompleteerd door Leon Heinschke, Martin Salmon, Michael Storer, Martijn Tusveld en nieuweling Kevin Vermaerke.

Ploegleider Michiel Elijzen noemt de Tour des Alpes Maritimes et du Var een zware koers waarin er veel moet geklommen worden. “We gaan naar daar met een jong en gemotiveerd team, met debutanten Marco, Henri en Kevin. Daarnaast brengen Michael en Martijn hun ervaring mee op het hoogste niveau. Kijkend naar het parcours hopen we agressief te koersen en ons ook te focussen op het leerproces. Daarom gaan we vooral voor goede daguitslagen”, aldus Elijzen.

Selectie Team DSM voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021 (19-21 februari)

Marco Brenner

Leon Heinschke

Martin Salmon

Michael Storer

Martijn Tusveld

Henri Vandenabeele

Kevin Vermaerke