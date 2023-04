Voorjaarsrevelatie Vauquelin kondigt groterondedebuut aan: “Kan mijn stempel drukken”

Kévin Vauquelin zal dit jaar aan de start staan van de Vuelta a España (26 augustus tot en met 17 september). Dat meldt Arkéa-Samsic op de ploegsite. Voor de 21-jarige Fransman, die zich dit jaar al veelvuldig toonde, wordt de Ronde van Spanje zijn eerste grote ronde.

“In overleg met de sportieve leiding van Arkéa-Samsic hebben we de volgende beslissing genomen: mijn eerste grote ronde wordt de Vuelta a España 2023”, zegt Vauquelin, die dit jaar al de Tour du Var en Tour du Jura op zijn naam schreef. “Dit evenement is de eerste drieweekse ronde voor veel renners van de ‘nieuwe generatie’, die nu op het hoogste niveau presteren, vooral in de Ronde van Frankrijk.”

Had Vauquelin zelf niet al willen debuteren in de Tour? “Natuurlijk motiveert onze nationale ronde me en verlang ik er naar, maar we moeten nog rekening houden met mijn leeftijd en het carrièreplan dat we hebben opgesteld bij Arkéa-Samsic. In de Vuelta a España kan ik mijn stempel drukken op een rittenkoers van drie weken, ik kan er mijn eerste ervaring op dit niveau opdoen.”

Vauquelin wil meer dan alleen ervaring opdoen in Spanje. Hij zal met de nodige ambitie aan de start staan in Barcelona, waar de ronde op 26 augustus begint met een individuele tijdrit. “Ik heb altijd ambitie als ik een rugnummer opspeld. Het zal voor mij allemaal nieuw zijn, deze zomer in Spanje, maar ik hoop dat het in de loop van de koers verandert. Voordat het zover is, rijd ik nog veel mooie koersen, vooral in Frankrijk.”

Hubert: “We hebben een goed uitgestippeld carrièreplan”

Emmanuel Hubert, de algemeen directeur Arkéa-Samsic, vertelt waarom gekozen is voor de Ronde van Spanje. “Kévin Vauquelin is veelbelovend begonnen aan het seizoen 2023”, begint hij. “We hebben echter een goed uitgestippeld carrièreplan voor hem. Daarom is in overleg met de sportleiding en hemzelf besloten dat hij, zoals veel jonge renners dat voor hem deden, deze zomer zal debuteren in de Vuelta a España.”

“De aandacht voor Kévin zal logischerwijs wat minder zijn dan in ons land, ook al zal die natuurlijk aanwezig zijn. Deze grote ronde zal hem in staat stellen zijn stempel te drukken en zich te meten met concurrentie van een hoog niveau. Het doel is om hem tijdens deze Vuelta de kans te geven om zich te ontwikkelen als kopman.”