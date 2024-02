Zeger Schaeken • vrijdag 9 februari 2024 om 07:30 vrijdag 9 februari 2024 om 07:30

Voorbeschouwing: X2O Trofee Lille 2024 – Laatste cross met Fem van Empel en zonder Toon Aerts

Zondag staat de voorlaatste manche van de X20 Trofee op het menu. De beslissing in het klassement, zowel bij de mannen als vrouwen, lijkt al gevallen, maar dat zorgt er niet voor dat we niet uitkijken naar deze cross. Zo zullen we bijvoorbeeld voor de laatste keer Fem van Empel in actie zien dit seizoen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Krawatencross

Mannen

2023: Laurens Sweeck

2022: Toon Aerts

2021: Laurens Sweeck

2020: Wout van Aert

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert (Belgisch kampioenschap)

2015: Mathieu van der Poel

2014: Sven Nys

Vrouwen

2023: Fem van Empel

2022: Lucinda Brand

2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sanne Cant (Belgisch kampioenschap)

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

Vorig jaar

Parcours

Recreactiedomein De Lilse Bergen is sinds jaar en dag al het decor voor de Krawatencross. Rondom de plas, waar talrijke Kempense gezinnen in de zomer komen zwemmen, is een omloop uitgezet van net geen drie kilometer lang. De enige asfaltstrook is die waarop de start en finish liggen, met een lengte van 300 meter.

Meteen daarna géén 180 graden-bocht naar rechts meer, die in het verleden nog voor veel problemen zorgde. Vorig jaar al werd er een extra lusje toegevoegd, voor de renners aan de eerste van 1040 meter zand beginnen. Verwacht u daarbij niet technische zandstroken met moeilijke sporen. Het strand van de Lilse Bergen ligt er vaak vochtig en hard bij, waardoor de echte zandspecialisten hier nog amper in het voordeel zijn. Lille is daarom doorgaans een snelle cross.

De beslissing zal dus eerder vallen op de 880 meter aan bospaden en 690 meter aan graspaden die moeten worden overwonnen. De Paepenberg en de balkjes zorgen voor een extra hindernis halverwege de omloop, maar de opeenvolging van vier licht oplopende U-bochten vlak na de laatste passage op het strand, maken vaak de echte verschillen. Daarna is het ook niet ver meer richting de finish.

Programma en info

Programma zondag 11 februari 2024

10.00 uur: Junioren mannen

11.00 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite, mannen

Locatie

Recreatiedomein De Lilse Bergen, Lille

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro en zijn online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis binnen.

Website organisatie

Website X2O Badkamers Trofee

Favorieten mannen

Lars van der Haar staat momenteel aan de leiding van het klassement van de X2O Trofee. De Nederlander van Baloise Trek Lions heeft een voorsprong van 2 minuten en 21 seconden op Mathieu van der Poel, maar die komt dit seizoen niet meer in actie. De volgende achtervolger, Belgisch kampioen Eli Iserbyt, staat al op 4 minuten en 29 seconden. Er moet dus al heel veel mislopen in de twee laatste manches.

Van der Haar is de laatste weken ook prima aan het rondrijden. Zoals quasi heel het seizoen eigenlijk. Op het WK was hij onderweg om top-5 te rijden, tot pech hem terugsloeg. Eli Iserbyt bleef vrij van pech en reed soeverein naar een plaatsje bij de eerste vijf. Hij trok zijn goede vorm afgelopen woensdag door in de Parkcross in Maldegem. De ervaren renner van Pauwels Sauzen-Bingoal zit daardoor dit seizoen al aan negen overwinningen.

Michael Vanthourenhoutis jaloers op dat aantal. Althans, dat vermoeden we. Naast het EK won hij alleen de kleinere crossen in Gullegem en Zonnebeke. Zijn grote vormdip is inmiddels wel volledig achter de rug, getuige van zijn vele podiumplaatsen de laatste weken. De derde plaats op het WK is daar de mooiste van. Kan de Europees kampioen nog eens winnen in een grotere klassementscross?

Pim Ronhaar was de meest ongelukkige renner in Maldegem. Hij streed in de slotronde om de zege met Iserbyt, maar kwam ten val nadat hij veel risico’s nam. De Nederlander van Baloise Trek Lions toonde er wel zijn goede vorm doorgetrokken hebben. Op het WK in Tábor werd hij vierde, waar hij na afloop zeker niet blij mee was. Het is voor hem ook al even geleden dat hij gewonnen heeft, wat natuurlijk een extra motivatie is.

Niels Vandeputte en Toon Vandebosch, twee jonge renners, zagen hun goede seizoen niet beloond worden met een notering in de top-10 op het WK in Tábor. Vandeputte werd woensdag nog derde in Maldegem en lijkt dus weer wat te groeien in de laatste wedstrijden van het seizoen. Vandebosch kwam nog niet in actie na het WK. Cameron Mason deed dat ook niet. De Brit is de laatste weken ook verre van in vorm. De X2O Trofee in Lille is overigens de laatste cross zonder Toon Aerts. Hij maakt volgende week zijn rentree na een lange schorsing.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Pim Ronhaar, Michael Vanthourenhout

* Lars van der Haar, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch

De deelnemerslijst van de X20 Trofee in Lille is nog niet bekend. Er zullen later dus nog wijzigingen doorgevoerd worden aan deze voorbeschouwing.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is het uitkijken naar Fem van Empel. De tweevoudige wereldkampioene rijdt in Lille haar laatste veldrit van het seizoen. Nadien volgt voor haar een vakantie, waarna ze zich zal voorbereiden op het wegseizoen. Van Empel kan in Lille voor de achttiende keer winnen van het seizoen. Als zij niet zou winnen, zou dat een verrassing zijn.

Lucinda Brand moet de grootste uitdaagster van Van Empel worden. Zij was dat ook in Tábor, al finishte ze wel op ruime afstand. De renster van Baloise Trek Lions kan in het klassement van de X2O Trofee niet meer stijgen of dalen (mathematisch wel nog, maar zéér onwaarschijnlijk).

Annemarie Worst en Denise Betsema mogen mikken op een top-5 in Lille. Worst, die uitkomt voor Cyclocross Redd, zou zelfs een plaats op het podium kunnen ambiëren. Zij reed een prima WK en lijkt in de laatste crossen van het seizoen nog energie te hebben.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Denise Betsema

Weer en TV

Voor het goede weer moeten de renners en supporters zondag niet in Lille zijn. Weeronline verwacht in de eerste plaats heel wat neerslag. De temperaturen zijn niet al te koud met 10 graden Celsius, maar warm kunnen we dat nu ook niet noemen. In de middag zal er ook wat wind staan. Goed inpakken met andere woorden.