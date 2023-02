Laurens Sweeck triomfeert in X2O Trofee Lille na duel met Lars van der Haar

De X2O Trofee Lille is gewonnen door Laurens Sweeck. De crosser van Crelan-Fristads reed vrijwel de hele wedstrijd voorop samen met Lars van der Haar en versloeg de Nederlands kampioen in de slotronde.

Nadat Eli Iserbyt zaterdag Lars van der Haar versloeg in de Superprestige Middelkerke, stonden de twee crossers zondag aan de start in de X2O Trofee Lille. Ook Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck waren er weer bij. Die laatste had een goede start. Hij trok in de eerste ronde stevig door, terwijl Iserbyt en vooral Vanthourenhout ver zaten.

Sweeck en Van der Haar voorop

Van der Haar was wel alert en zat de eerste minuten in derde positie, achter Kevin Kuhn. Daarna schoof de Nederlander op naar positie twee en aan het einde van de ronde had hij de kop. Hij pakte zo vijftien bonificatieseconden en kwam zo wat dichterbij Eli Iserbyt, de leider van de X2O Trofee. Het verschil was echter nog altijd meer dan twee minuten.

Sweeck zat op een paar meter bij het ingaan van de tweede ronde, maar kon na de streep de aansluiting maken. De rest volgde iets verder. Een ronde later waren de verschillen nog steeds beperkt, maar de achtervolgende groep was wel gegroeid. Ook Vanthourenhout was teruggekeerd in dit omvangrijke gezelschap, waar onder meer ook Iserbyt, Daan Soete Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar deel van uitmaakten. Die laatste probeerde de oversteek naar Sweeck en Van der Haar te maken.

Duel Sweeck en Van der Haar

Een tijdlang reed Ronhaar in zijn eentje rond, maar hij kreeg het gat met de koplopers niet dicht. Hij zakte terug in het groepje dat inmiddels bestond uit Iserbyt, Nieuwenhuis, Vanthourenhout en Niels Vandeputte. Later bleven alleen Ronhaar, Vanthourenhout en Iserbyt over, waar Iserbyt een paar keer versnelde om het gat met de twee koplopers te dichten. Van der Haar en Sweeck bleven echter goed samenwerken.

Zo kwamen de twee samen aan in de laatste ronde, met dertien seconden voorgift op de drie achtervolgers. Het zou een duel tussen de Belg en de Nederlander worden. Sweeck deelde in het zand een speldenprik uit en sloeg een klein kloofje. Bij de balken, waar Van der Haar van de fiets moest, breidde de renner van Crelan-Fristads dat nog wat verder uit. Het bleek genoeg. Ondanks een verwoede sprint van Van der Haar, kwam de renner van Baloise Trek Lions tekort voor de zege. Die was voor Sweeck.

X2O Trofee Lille

Uitslag elite mannen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions)

6. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck)

7. Felipe Orts (Burgos-BH)

8. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions)

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes)