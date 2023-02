Wereldkampioene Van Empel klopt taaie Alvarado in X2O Trofee Lille

Fem van Empel heeft de X2O Trofee Lille gewonnen. De wereldkampioene reed lang voorop samen met Ceylin del Carmen Alvarado, die zich dapper verweerde, maar genoegen moest nemen met de tweede plaats. Annemarie Worst werd derde.

Fem van Empel kondigde eerder aan dat ze haar seizoen zou beëindigen na het WK in Hoogerheide, maar daar kwam ze na het behalen van de wereldtitel op terug. Ze zou haar regenboogtrui nog showen in de laatste manches van de X2O Trofee. De eerste afspraak was in Lille, waar de renster van Jumbo-Visma het opnam tegen onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. Die laatste stond tweede in de X2O Trofee en was daarmee de naaste belaagster van Van Empel in het regelmatigheidsklassement.

Brand en Alvarado kenden een goede start, in tegenstelling tot Van Empel. Ze zat niet bij de eerste tien, toen het veld werd ingedoken. De wereldkampioene schoof echter al snel op. Ze moest samen met Manon Bakker nog wel de bres dichten met Brand, Alvarado en Annemarie Worst, die in de eerste ronde resoluut de kop nam. Dat lukte, maar na de aansluiting trok Alvardo stevig door. Zij kwam na één ronde als eerste door na één ronde en nam zo vijftien bonificatieseconden mee. Van Empel volgde op korte afstand als tweede, met Brand in haar spoor. Eerstgenoemde liep zo vijf seconden uit op laatstgenoemde in de X2O Trofee.

Van Empel geeft er een lap op

In de tweede ronde was er wat meer groepsvorming vooraan: Worst, Alvarado, Brand en Van Empel kwamen bij elkaar. Voor een moment, althans. Toen het even stil dreigde te vallen, gaf Van Empel gas. Maakte ze nu al definitief het verschil? Nee, want de taaie Alvarado kon haar karretje aanhaken. Brand en Worst moesten passen en hadden op de streep een achterstand van tien seconden.

Worst gaf zich echter nog niet gewonnen. Terwijl Brand achterbleef na een technisch foutje, maakte de renster van 777 in de derde ronde de sprong naar voren. De ronde daarop nam ze zelfs het initiatief, maar dat pakte niet goed uit. Na een schuivertje moest ze de andere twee weer laten gaan.

Van Empel houdt Alvarado af

In de laatste rondes zette Van Empel Alvarado constant onder druk. Ze pakte al snel een paar meter, maar de renster van Alpecin-Deceuninck wilde niet breken. In de ultieme slotfase leek ze zelfs gevaarlijk dichtbij Van Empel te komen, maar die laatste had alles onder controle. Ze kwam als eerste over de streep en maakte vervolgens een overwinningsgebaar á la Tom Pidcock: ze ging op haar zadel liggen en ‘vloog’ binnen.

X2O Trofee Lille

Uitslag elite vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 42m18s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 2s

3. Annemarie Worst (777) op 21s

4. Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) op 42s

5. Lauren Molengraaf (Tormans) op 1m20s

6. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) op 1m29s

7. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m06s

8. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 2m23s

9. Francesca Baroni (Pissei-Groep T.O.M.) op 2m32s

10. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 2m36s