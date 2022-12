Vader Adrie over vorm Mathieu van der Poel: “Natuurlijk is hij nog niet top”

Interview

Mathieu van der Poel reed in Diegem naar een derde plaats. De Nederlander leek in de beginfase over de beste benen te beschikken, maar moest in de finale lossen. Adrie van der Poel sprak met WielerFlits en evalueerde de veldrit in Diegem. “Mathieu is aan het opbouwen. Hij presteert naar verwachting.”

“Of Mathieu krachten heeft verspild door die demarrages in het begin? Nee, ik denk het niet. Mathieu heeft gewoon naar verwachting gereden vandaag. De inspanningen die hij de afgelopen drie dagen heeft gedaan, zijn hoopvol voor de komende weken”, aldus Van der Poel senior. Zijn zoon was na de koers teleurgesteld en sprak over mindere benen.

“Als hij de koers zou terugzien, is er geen reden om teleurgesteld te zijn. Hij is nu teleurgesteld, maar hij staat waar hij moet staan. Natuurlijk is Mathieu nog niet top. Deze crossen en ook het WK in februari is niet het belangrijkste. De klassiekermaand is dat wel. Mathieu is aan het opbouwen en dat is ook de reden dat hij binnenkort weer op stage zal vertrekken.”

Kritiek op parcours: “Het moet veel veiliger zijn”

Het gesprek met vader Adrie ging niet alleen over de prestaties van zijn zoon, maar ook over de avondcross zelf. Van der Poel senior evalueert: “Het is goed, maar het moet veel veiliger. De binnenbochten waren niet goed afgezet en ook bij de zandbak kon het publiek veel te dicht bij de renners komen. Als iemand daar een foutje zou maken, zit je bijna in het publiek. Het gaat nu allemaal goed, maar als het een keer fout gaat, zijn de renners de dupe.”

De avondcross in Diegem is niet meer de enige cross die onder kunstlicht wordt gereden. Dat was vorige week in Mol namelijk ook het geval. “Het mag geen trend worden. Het is allemaal leuk en aardig, maar het kan ook een paar uur vroeger. Je komt hier aan en de mensen zijn al stomdronken. We kennen dit, dit is de periode van het jaar. Als het straks begin januari is, gaan de scholen weer open en komen de echte fans weer terug”, verwijst Van der Poel naar een aantal grimmige supporters.

The middle finger crowd was out again today – such an unclassy way to treat a champion rider 🫤#SPDiegem pic.twitter.com/WX1g3y2pUb — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) December 28, 2022

Over zoon David: “Belangrijkste is dat de rug oké is”

“Ik vind dat de renners inspraak moeten hebben. Ik hoop echt dat er geen nieuwe avondcrossen komen. Het is niet zo fijn werken. En als je dan zo laat de cross organiseert, moet het parcours veel veiliger zijn.” Tot slot gaf vader Adrie ook nog een update over zijn zoon David, die in Diegem zijn vierde cross van het seizoen reed. “David werd als 80ste van de 90 renners opgeroepen. Dan wordt het een heel moeilijke cross.”

“Als je dan de wedstrijd officieel kunt uitrijden, heb je een goede wedstrijd gereden. Vandaag lukte hem dat net niet. Als die drie eerste er niet zijn, kan hij dat wel”, geeft Van der Poel aan. “Het belangrijkste is dat hij geen of bijna geen last van zijn rug heeft. Ik vind het knap dat hij iedere keer aan de start staat en er telkens iets van probeert te maken. Hopelijk kan hij binnenkort goed uit de start komen, dan krijg je een totaal andere cross.”