Oppermachtige Van Anrooij verslaat Pieterse en Van Empel in Wereldbeker Zonhoven

Shirin van Anrooij heeft de vrouwenwedstrijd van de Wereldbeker Zonhoven gewonnen. Nadat ze in de tweede ronde alleen op kop kwam te liggen, breidde ze haar voorsprong langzaam maar zeker verder uit. Puck Pieterse eindigde op de tweede plaats, Fem van Empel werd derde.

De organisatie van de Wereldbeker Zonhoven kon op een sterk deelnemersveld rekenen voor de vrouwenwedstrijd. Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en Fem van Empel gaven allen acte de présence. Laatstgenoemde gaf voor de wedstrijd aan dat wat last te hebben van een verkoudheidje, maar schoot uitstekend uit de startblokken. De renster van Jumbo-Visma pakte in de eerste meters de leiding.

Valpartijen in de Kuil

Nog geen minuut later ging het echter fout voor Van Empel. Bij de duik in de beroemde Kuil, een steile zandafdaling, viel ze voorover. Ze zakte terug en ging vervolgens nog eens onderuit. Shirin van Anrooij en Puck Pieterse (die in de eerste ronde overigens ook een schuivertje maakte) hadden ondertussen een gat geslagen. Na één ronde hadden zij al meer dan twintig seconden voorsprong op Lucinda Brand, de derde in koers. Van Empel kwam op 36 seconden als zevende door.

De Kuil bleef slachtoffers maken. In de tweede van zes rondes kwam Pieterse er ten val, waardoor ze Van Anrooij moest laten gaan. De renster van Baloise-Trek Lions had bij de doorkomst aan de streep al vijftien seconden te pakken op Pieterse. Daarachter bleven Van Empel, die zichtbaar moeite had met de Kuil, Lucinda Brand, Inge van der Heijden en Ceylin del Carmen Alvarado voorlopig bij elkaar in de buurt.

Van Anrooij soleert naar de zege

Later zou Van Empel de andere drie achterlaten, maar bij de eerste twee in koers zou ze niet meer komen. Het werd een strijd tussen Pieterse en Van Anrooij. Die laatste had een voorsprong te verdedigen en deed dat met succes. Sterker nog, ze breidde haar voorsprong op Pieterse langzaam maar zeker verder uit. Aldus begon ze met 38 seconden voorsprong aan de laatste ronde. Ze hoefde geen risico’s meer te nemen en kon, ver voordat ze over de finish kwam, uitgebreid zegevieren.

Wereldbeker Zonhoven

Uitslag vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise-Trek Lions)

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

3. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

4. Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions)

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

6. Inge van der Heijden (777)

7. Annemarie Worst (777)

8. Kata Blanka Vas (SD Worx)

9. Line Burquier

10. Laura Verdonscchot (De Ceuster-Bonache)