Van Aert blaast tegenstand weg in Wereldbeker Zonhoven, Van der Poel tweede

Wout van Aert heeft met groot vertoon van macht de Wereldbeker Zonhoven op zijn naam geschreven. De Belgisch kampioen pakte in de derde ronde een gaatje, dat hij al snel uitbreidde tot een onoverbrugbare bres. Mathieu van der Poel moest genoegen nemen met de tweede plek.

In de openingsfase van de Wereldbeker Zonhoven zaten de verwachte namen gelijk van voren. Laurens Sweeck had de beste start, maar al snel namen Wout van Aert en Mathieu van der Poel over. Laatstgenoemde maakte echter een slippertje, waardoor hij wat terugviel. Van Aert had een gaatje, maar Van der Poel dichtte de bres al snel. We kregen daardoor drie koplopers: Van Aert, Van der Poel en Michael Vanthourenhout.

Van der Poel valt, Van Aert trekt door

In de tweede ronde kon ook Laurens Sweeck de aansluiting weer maken. Althans, voor een moment. Na een nieuwe versnelling van Van Aert, verbrokkelde de kopgroep opnieuw. Van der Poel had een tijdje nodig, maar kon bij het ingaan van ronde drie de aansluiting maken. Vanthourenhout en Sweeck keerden niet direct terug. Wel kwamen ze tot bij Van der Poel, die later in de ronde nog een keer ten val kwam. Van Aert moest ook uit de pedalen, maar zat snel weer op de fiets. Hij pakte daarna meteen een mooi gat.

Na drie van de acht rondes was het verschil tussen Van Aert en het trio daarachter zestien seconden. Daarna liep hij snel verder uit. Half koers had hij een voorsprong van 36 seconden, na vijf rondes was dat meer dan een minuut geworden. In de zesde ronde herpakte Van der Poel zich wat. Hij reed weg bij Sweeck en Vanthourenhout, maar echt dichterbij Van Aert kwam de Nederlander niet. Het verschil bleef ongeveer een minuut.

Van Aert soleert naar zege

In de voorlaatste ronde werd het gat nog wat groter. Van Aert kon dus met een gerust hard beginnen aan de slotronde, waar hij geen risico’s meer hoefde te nemen. Hij zou met ruim verschil als eerste over de streep komen. Van der Poel werd tweede. Daarachter was het een strijd voor plek drie tussen Vanthourenhout en Sweeck. Die laatste trok daarbij aan het langste eind.

Wereldbeker Zonhoven

Uitslag mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 58m49s

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 1m23s

3. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 1m31s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m02s

5. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) op 2m08s

6. Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) op 2m17s

7. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 2m37s

8. Jens Adams (ChocoVit) op 2m49s

9. Kevin Kuhn (Tormans) op 3m01s

10. Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes) op 3m14s