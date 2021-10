Voorbeschouwing: Wereldbeker Veldrijden Fayetteville 2021

De kop is eraf. Marianne Vos en Eli Iserbyt wonnen zondag de Slag bij Waterloo. Maandag vloog het veldritcircus vanuit Chicago door naar Fayetteville waar woensdag al de tweede manche van de Wereldbeker op de kalender staat. Meteen ook een eerste kennismaking met de locatie waar begin 2022 het WK verreden wordt. WielerFlits verkent met u mee.



Historie

Het veldritevent in Fayetteville, Arkansas, waar begin volgend jaar het WK zal doorgaan, is er een met een politiek randje. Brook Watts, de Amerikaanse organisator die eerder ook al Las Vegas en Waterloo op de veldritkaart zette en belast was met de uitwerking van het WK-project, trok zich dit voorjaar immers terug na een politiek meningsverschil met de staat Arkansas.

De staat nam begin dit jaar een wet aan die hormoonbehandelingen of puberteitsremmers voor minderjarige transgender inwoners verbiedt. De Republikeinse meerderheid in de senaat drukte de wet erdoor en dat viel absoluut niet in goede aarde in de Amerikaanse sport- en wielerwereld. Er werd zelfs hardop de vraag gesteld of een staat die de rechten van een groep in de maatschappij zo inperkt, wel een WK kan organiseren.

Medalist Sports

Zover is het niet gekomen, maar Brook Watts liet eind april wel weten dat hij zich terugtrok als organisator. Hij kon “niet leven met de problematische situatie in Arkansas”, klonk het in een statement. De overeenkomst tussen Watts en Experience Fayetteville, de toeristische dienst van de stad, werd verbroken. Die ging intussen in zee met Medalist Sports, dat eerder onder meer de Tour of Utah, de Tour of California en het WK op de weg in Richmond organiseerde.

Eerder werd alleen in 2019 een veldrit in Fayetteville georganiseerd. Dat betrof een C2-cross en die werd verreden op een ander parcours dan dat van de Wereldbeker/het WK. Vorig jaar zouden ook de Pan-Amerikaanse kampioenschappen er plaatsvinden, maar zoals in de rest van de Verenigde Staten gooide ook daar Covid-19 roet in het eten. Deze wereldbekerwedstrijd wordt dus de allereerste cross ooit op het WK-parcours van eind januari 2022.

Walmart

Nog dit: de grote geldschieter van beide events is de familie Walton, eigenaar van de Amerikaanse supermarktketen Walmart. Het hoofdkantoor van Walmart bevindt zich in Bentonville, op amper een klein half uurtje van Centennial Park in Fayetteville. Met 2,3 miljoen werknemers (en 11.400 winkels in 26 landen) is het een van de grootste particuliere werkgevers ter wereld. En de Waltons behoren tot de rijkste families op aarde.

Laatste winnaars

Mannen

2019: Kerry Werner (C2 – ander parcours)

Vrouwen

2019: Maghalie Rochette (C2 – ander parcours)

Parcours

Deze wereldbekermanche – en binnen drie en een halve maand dus ook het WK – wordt verreden in het Centennial Park. Het park bevindt zich op een paar minuten van de binnenstad van Fayetteville.

Het circuit heeft een totale lengte van 2,89 kilometer, waarvan 3 procent verhard en 97 procent gras. Kunstmatige hindernissen op het parcours zijn twee bruggen, een trappenpartij en een kasseisectie. Voorts is er een helling van 250 meter met een gemiddeld stijgingsgraad van 7,4 % en een maximale stijgingsgraad van goed 15 %.

Brook Watts startte begin 2018 met het ontwerpen van het parcours en haalde zijn inspiratie uit de vele Belgische & Nederlandse veldritten die hij de voorbije jaren bezocht. Zo ontwierp hij een trappenpartij met 38 tredes. Brooks vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, met ‘een vleugje’ Namen.

Programma

Woensdag 13 oktober

12u30 (19u30 bij ons): Wereldbeker vrouwen

14u00 (21u00 bij ons): Wereldbeker mannen

Locatie:

S Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Deelnemers mannen & vrouwen

Favorieten

Mannen

Het deelnemersveld bij de mannen is bijna identiek aan dat van de voorbije weken, op pechvogel Thibau Nys na. Uiteraard nog steeds zonder de ‘crossende wegrenners’ Van Aert, Van der Poel, Pidcock, Merlier en Vermeersch, maar wel met alle andere toppers, op uitzondering van Laurens Sweeck. Sweeck heeft verkozen de verplaatsing naar de VS niet te maken en last op dit moment een stage op Mallorca in. Ook Tom Meeusen is er niet bij, de Kempenaar is niet geselecteerd.

Ook de favorieten zijn dezelfde als die van de voorbije weken. Nog steeds met Toon Aerts en Eli Iserbyt op kop. Al krijgen Michael Vanthourenhout en vooral Quinten Hermans na Waterloo een streepje extra achter hun naam. Iserbyt was de betere van Vanthourenhout, maar Hermans (die derde werd) was diegene die de Europese kampioen het dichtst benaderde. Zonder die schuiver in ronde twee was hij ongetwijfeld tweede geworden.

De laatste sterren gaan net als bij onze vorige voorbeschouwing naar Lars van der Haar en Corné van Kessel. Winnen is wellicht net iets te hoog gegrepen, maar de voormalige ploegmaats moeten op het parcours in Centennial Park wel in staat zijn om lang mee te doen voor de podiumplaatsen.

Daan Soete en de jongeren Ryan Kamp, Pim Ronhaar en Toon Vandebosch deden het in Waterloo meer dan goed, maar zakten in de finale net iets te ver weg om hen nu al een kanshebber op een podiumplaats te noemen. Dicht bij de top vijf aanleunen, moet wel kunnen. Daan Soete kan op deze omloop misschien zijn voordeel halen uit zijn MTB-ervaring.

Nog een aparte vermelding voor Niels Vandeputte, in Waterloo respectievelijk vijfde. De renner van Alpecin-Fenix maakte indruk met een verbazend snelle slotronde, waarmee hij maar liefst vijf plekken goedmaakte. Zien we woensdag opnieuw een ijzersterke slotronde van de jonge Belg?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Quinten Hermans, Toon Aerts

* Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Corné van Kessel

Vrouwen

Als de vrouwenwedstrijd in Waterloo ons iets duidelijk gemaakt heeft, dan is dat het damesveldrijden aan aantrekkelijkheid blijft winnen. De strijd tussen Lucinda Brand en Marianne Vos tot diep in de finale was bijzonder beklijvend. En wat als Denise Betsema in de eerste wedstrijdhelft niet werd achteruitgeslagen door een kettingprobleem? Nu moest ze een cartouche verschieten om terug te keren en die miste ze in de laatste honderden meters om nog langer met Brand en Vos te wedijveren.

Door het verloop in Waterloo staan deze drie vrouwen ook nu bovenaan ons lijstje, maar Annemarie Worst, Blanka Kata Vas en Jolanda Neff zijn drie te duchten concurrentes die ook zomaar mee kunnen doen voor de dagzege. We lieten ons vertellen dat renners/rensters met een MTB-achtergrond zeker niet in het nadeel zijn in Centennial Park.

Daarnaast mogen we de 250 meter lange klim niet onderschatten. ‘Een vleugje Valkenburg en Namen’, zoals Brook Watts het ons destijds omschreef. Benieuwd wat voor een impact die klim zal hebben op het wedstrijdverloop. In onze sterrenverdeling hebben we slechts plaats voor zes namen, waardoor bijvoorbeeld Yara Kastelijn net buiten de boot valt. Maar ook zij kan in Fayetteville zomaar meedoen voor het podium.

Voorts zijn we benieuwd naar de prestaties van de drie Nederlandse beloften Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Fem van Empel. Ook zij kunnen in Fayetteville nog beter voor de dag komen dan zondag in Waterloo, al is een topvijfplaats voorlopig nog net iets te hoog gegrepen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Marianne Vos

** Blanka Kata Vas, Denise Betsema

* Lucinda Brand, Jolanda Neff, Annemarie Worst

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd worden gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus in België (allebei op open net vanaf 19u). De wedstrijden zijn ook live te volgen op Eurosport. Sporza zorgt later voor een uitgebreide samenvatting.

Hieronder vindt u de weersverwachting in Fayetteville volgens Weather.com. En dat wordt geen meevaller, want er worden zware onweersbuien voorspeld. Het is de voorbije dagen overigens niet anders geweest. Zondag moest de parcoursafwerking zelfs even stilgelegd worden door tornadogevaar. Maar dat is intussen gelukkig geweken.