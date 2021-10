Zwaar verdict voor Thibau Nys na val: gebroken linkersleutelbeen

Thibau Nys zal zich de eerste Wereldbeker veldrijden van het seizoen anders hebben voorgesteld. In de veldrit van Waterloo kwam de 18-jarige renner van Baloise Trek Lions namelijk hard ten val en daarbij brak hij zijn linkersleutelbeen, meldde zijn ploeg. Nys gaat nu terug naar België om zich te laten opereren.

Voor Nys was de wereldbekerwedstrijd van Waterloo zijn tweede veldrit van het seizoen, nadat hij zich vorige maand op de weg nog tot Europees kampioen bij de beloften had gekroond. Een week geleden was hij al twaalfde in de Sueperprestige van Gieten. Maar in de Amerikaanse cross ging het helemaal mis voor de jonge Belg. In de tweede ronde kwam hij ten val, waarna hij de wedstrijd moest verlaten.

Er werd meteen gevreesd voor een sleutelbeenbreuk, wat werd bevestigd door de röntgenfoto’s in het ziekenhuis. Nys postte zelf een foto van de breuk op zijn Instagram en toonde zich alweer strijdlustig. I’ll be back, schreef hij erbij. De beloftevolle renner reist nu terug naar België om zich in het ziekenhuis AZ Herentals te laten opereren. Hoelang hij aan de kant staat, is op dit moment nog niet bekend.

