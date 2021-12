Fem van Empel verslaat Marianne Vos in de sneeuw van Val di Sole

Fem van Empel heeft na een dramatische finale de winterse Wereldbeker veldrijden in Val di Sole gewonnen. De 19-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal reed lange tijd aan kop en werd in extremis bijgehaald door Marianne Vos, maar de renster van Jumbo-Visma viel in een van de laatste bochten en zag zo de zege gaan naar Van Empel. Vos werd nog wel tweede, Maghalie Rochette eindigde als derde.

Zonder wereldkampioene Lucinda Brand, zonder Annemarie Worst, zonder Ceylin del Carmen Alvarado en zonder Blanka Kata Vas ging de vrouwenwedstrijd in Val di Sole van start. De kopstart was daardoor voor Maghalie Rochette, die meteen wegreed met Fem van Empel en Marianne Vos op het gladde sneeuwparcours. Denise Betsema moest al snel in de achtervolging, terwijl Helene Clauzel, Puck Pieterse en iets verder Sanne Cant al op een gaatje volgden.

Fem van Empel rijdt weg van de rest

Van Empel maakte indruk in de openingsronde door met een flinke voorsprong voor de eerste keer over start-finish te komen, voor Betsema, Vos, Pieterse en Rochette. De sneeuw en het onderliggende ijs maakten het een technische cross. Ook de toppers maakten slippertjes: zo verloren Pieterse en Vos veel tijd omdat ze hun ketting er weer op moesten zetten. Vooraan breidde Van Empel haar voorsprong op ploeggenote Betsema uit richting de 20 seconden.

Rochette nestelde zich op de derde plek, voor Eva Lechner. Daarachter volgden Pieterse, Vos en Cant op een kleine minuut van de leidster, die een strak tempo aanhield. Een uitglijder van Betsema zorgde ervoor dat de U23-wereldkampioene verder uit kon lopen in de derde ronde (van de vijf). Overigens was Van Empel na haar verkenning niet tevreden, maar in de race zelf deed ze het meer dan voortreffelijk.

IJzersterke inhaalrace Marianne Vos

De strijd om de tweede plaats werd in de vierde ronde extra spannend, toen Rochette in een lang loopdeel Betsema passeerde. De Canadese reed ook meteen weg van de Texelse en kreeg zelfs Van Empel in zicht bij het ingaan van de slotronde. Ook meldde Vos zich plotseling in de strijd om het podium. Als een duveltje uit een doosje ging de Jumbo-Visma-kopvrouw langs Betsema en Rochette. Ze kwam tot op 11 seconden van Van Empel en sloot vlak voor de finish aan.

Vos wilde Van Empel verrassen in de technische finale, maar viel in een van de laatste bochten, waarna ze problemen had om op te staan. Van Empel profiteerde daar optimaal van en greep zo de overwinning. Vos kon haar inhaalrace dus niet bekronen met de zege, maar eindigde als tweede, vlak voor Rochette.

Wereldbeker veldrijden in Val di Sole 2021

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel

2. Marianne Vos

3. Maghalie Rochette

4. Eva Lechner

5. Denise Betsema

6. Helene Clauzel

7. Alice Maria Arzuffi

8. Sanne Cant

9. Puck Pieterse

10. Silvia Persico