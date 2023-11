Zeger Schaeken • vrijdag 17 november 2023 om 07:30

Voorbeschouwing: Wereldbeker Troyes 2023 – Uitkijken naar rentree van Puck Pieterse

Zondag staat er een gloednieuwe Wereldbeker op het menu. De veldritwereld zakt af naar Troyes, waar het vooral uitkijken is naar de rentree van Puck Pieterse. Neemt zij meteen het commando over bij de vrouwen? En is Thibau Nys weer in orde bij de mannen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Troyes

Mannen

2022: Clément Horny

2022: Gerben Kuypers

2021: Joshua Dubau

2021: Loris Rouiller

2021: David van der Poel

2018: Joshua Dubau

Vrouwen

2022: Anais Morichon

2022: Lauriane Duraffourg

2021: Line Burquier

2021: Line Burquier

2021: Lauriane Duraffourg

Vorig jaar

Uitslag mannen – Coupe de France manche 6 in Troyes

1. Clément Horny (BH Wallonie) in 1u1m6s

2. Loris Rouiller (CT Legendre) op 38s

3. Gerben Kuypers (Proximus-AlphaMotorhomes) op 45s

4. Joris Delbove (St Michel-Mavic-Auber93) op 1m2s

5. Timon Rüegg (CT Legendre) op 1m12s

Uitslag vrouwen – Coupe de France manche 6 in Troyes

1. Anais Morichon (Arkéa) in 50m51s

2. Perrine Clauzel (AS Bike Racing) op 26s

3. Amandine Vidon (Fima-RDV Bikeshop Alian) op 33s

4. Maghalie Rochette (Specialized/Feedback Sports) op 41s

5. Lauriane Duraffourg (AS Bike Racing) op 56s

Parcours

Organisator Clément Philippon vertelt wat de crossers mogen verwachten zondag. “Het is een parcours van ongeveer twee kilometer. Het is geen heel uitdagend rondje, alle stukken ‘lopen’ vrij goed en het is in het algemeen relatief vlak. We zijn er wel in geslaagd om een aantal obstakels te creëren. Zo hebben we een trap, een loopburg en balken. Daarnaast hebben we ook een lange zware helling. Dat zijn de belangrijkste punten in het rondje.”

De ondergrond van het parcours is vrijwel volledig gras. Philippon schat het op 90% gras, 10% weg. Buiten de lange helling is er weinig hoogteverschil. In het eerste deel van het parcours liggen er een aantal technische passages met veel haakse bochten. “De renners met veel techniek zullen smullen van het eerste deel. In het tweede deel zijn er ook nog heel wat bochten, maar minder haakse. Er zullen ook wat meer lange stukken zijn, waardoor de snelheid hoog zal liggen.”

“Het enige wat nog moeilijk in te schatten is, zijn de weersomstandigheden. Daardoor kan het rondje op het laatste moment nog veranderen, maar momenteel zal het een snelle wedstrijd worden. Wie er op dit rondje tot zijn recht zal komen? Als ik een naam moet noemen, denk ik aan Laurens Sweeck. Hij is in goede vorm en hij straalt macht uit op de fiets. Hij heeft veel kracht, waardoor ik denk dat dit goed bij hem past.”

Programma en info

Programma zondag 19 november 2023

09.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Henri-Terré, Rue Burgard in 10000 Troyes

Publieksinformatie

Informatie over ticketverkoop zal hier verschijnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst vrouwen

Deelnemerslijst mannen

Tussenstand Wereldbeker na Dendermonde

Mannen

1. Lars van der Haar – 91 punten

2. Eli Iserbyt – 82 punten

3. Pim Ronhaar – 79 punten

4. Thibau Nys – 59 punten

5. Ryan Kamp 52 punten

Vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 95 punten

2. Fem van Empel – 80 punten

3. Zoe Bäckstedt – 59 punten

4. Leonie Bentveld – 52 punten

5. Inge van der Heijden – 51 punten

Favorieten mannen

Bij de mannen zal het een open strijd worden. Alle toppers van het moment zijn present. Zo ook Lars van der Haar. De Nederlander is uitstekend in vorm en rijdt zoals altijd zeer constant rond. Voor zijn laatste zege moeten we teruggaan naar eind oktober in Maasmechelen. Als het wat minder zou hebben geregend, zou daar nu al zeker een zege extra bij zijn geweest. Het valt nog wat af te wachten hoe de weersomstandigheden hebben huisgehouden in Troyes, maar in principe zal dat geen ontzettend zware moddercross worden. Dan dichten wij Van der Haar de meeste kansen toe.

Zijn ploeggenoten van Baloise Trek Lions, Pim Ronhaar en Thibau Nys, hebben samen met Van der Haar namelijk een extra troef. Zij rijden zaterdag niet in Merksplas en verschijnen dus extra fris aan de start in Troyes. Dat kan een groot verschil maken, Ronhaar is daar een zeer recent voorbeeld van. De jonge Nederlander liet afgelopen weekend de Superprestige in Niel schieten en won een dag later overtuigend in Dendermonde. En wat met Nys? Na zijn overwinning op de Koppenberg gaat het even wat minder, maar dat kan zondag meteen anders zijn.

De mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal zullen tegenstand moeten bieden. Eli Iserbyt zal dat zeker doen. Iserbyt verkeert net zoals Van der Haar in goede vorm en rijdt zo goed als elke week top-5. Zondag zal dat in principe niet anders zijn. De West-Vlaming heeft alleen het nadeel dat hij wel de dubbel zal doen, iets wat hem in Dendermonde zuur opbrak. Iserbyt was daar niet in staat mee te gaan met de eerste drie renners, iets wat normaal altijd moet lukken.

Laurens Sweeck heeft nog niet kunnen winnen dit seizoen. Aan zijn vorm zal het in ieder geval niet liggen, want Sweeck is wel degelijk meer dan in orde. Hij heeft de pech dat hij in het begin van het seizoen een kleine blessure had en dat de weersomstandigheden nu niet in zijn voordeel spelen. Ondanks de vele modder nestelt Sweeck zich vaak op het podium, wat aantoont hoe goed hij wel degelijk is op dit moment. De organisator van de cross in Troyes tipte de renner van Crelan-Fristads op voorhand als dé ideale man voor het rondje. “Sweeck straalt macht uit op de fiets. Hij heeft veel kracht, waardoor ik denk dat dit goed bij hem past.”

Daarna komen we terecht in een groep renners die heel dicht bij elkaar liggen. Er is de jonge garde met onder meer Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Cameron Mason, Ryan Kamp, Witse Meeussen en zeker ook Gerben Kuypers, maar ook meer ervaren renners als Joris Nieuwenhuis, Felipe Orts, Kevin Kuhn en Jens Adams kunnen een gooi doen naar een plaats in de top-6.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Laurens Sweeck, Eli Iserbyt

* Thibau Nys, Pim Ronhaar, Gerben Kuypers

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

De wedstrijd bij de vrouwen staat in teken van de rentree van Puck Pieterse. De Nederlandse keert terug na een korte rustperiode. Ploegleider Christoph Roodhooft verwacht alvast dat Pieterse in orde gaat zijn. “Eigenlijk was Puck op het einde van het seizoen op de mountainbike nog heel goed in orde. Een rustperiode was toch een verstandige keuze, ze is nog heel jong. Ze heeft gerust, maar is ook bezig gebleven op de fiets. (…) Ik denk dat er niet veel zal veranderd zijn ten opzichte van vorig jaar. (…) Fem van Empel en Puck gaan weer dicht bij elkaar liggen”, aldus Roodhooft bij WielerFlits.

Als dat effectief zo zal zijn, dan is Pieterse meteen de topfavoriete voor zondag. Van Empel is er natuurlijk nog niet bij, dus daar moet Pieterse geen rekening mee houden. Er is wel Ceylin del Carmen Alvarado, die de laatste crossen overtuigend won. In Waterloo kwamen Pieterse en Alvarado samen aan de start, toen werden ze tweede en derde achter Van Empel. Pieterse eindigde op 36 seconden, Alvarado op een minuut en 51 seconden. Wellicht blijven Pieterse en Alvarado zondag langer bij elkaar, maar we verwachten toch dat de jonge Nederlandse kampioene de overhand zal nemen.

Misschien wordt het wel een strijd met drie, want Lucinda Brand toonde in Dendermonde meteen dat ze in orde was bij haar rentree. Als de weersomstandigheden het parcours in Troyes niet omtoveren tot een modderfestijn, is het ook mogelijk dat de rensters wat langer bij elkaar blijven. Brand is tactisch altijd zeer snugger, dus dat kan in haar voordeel spelen. Verder mogen we ook iets verwachten van Annemarie Worst en Inge van der Heijden. De Nederlandse vrouwen mogen een plaats in de top-5 te ambiëren.

Ze zullen wel wat tegenstand krijgen, want Sara Casasola keert terug. De nummer drie van het EK reed vorig weekend niet in België, maar ging winnen in Zwitserland. De nog maar 23-jarige Italiaanse kan haar verrassende podiumplaats in Pontchâteau bevestigen. Zoe Bäckstedt krijgt ook een kans om haar sterke derde plaats in Dendermonde te bevestigen. De jonge Britse wordt elke winter beter en lijkt stilaan de stap te zetten naar de subtop in het veld.

Verder zijn er nog heel wat outsiders die we moeten vermelden. Denk maar aan de Nederlandse vrouwen Manon Bakker, Denise Betsema en Leonie Bentveld. Bij de Belgen is het uitkijken naar Marion Norbert-Riberolle, Sanne Cant, Alicia Franck en Laura Verdonschot. Zij reden afgelopen weekend alle vier top-10 in Dendermonde. Tot slot noemen we ook nog Kristyna Zemanová, Maghalie Rochette en Hélène Clauzel.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

* Annemarie Worst, Zoe Bäckstedt, Sara Casasola

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Ook in Frankrijk heeft het heel wat geregend de voorbije dagen en weken. Zondag zal dat niet anders zijn. Weeronline verwacht een aantal regenbuien gedurende de hele dag, al blijven de stortbuien zoals we die in Pontchâteau zagen normaal wel uit. De renners mogen wel een stevige wind (4 Beaufort) verwachten. De temperaturen komen niet boven de 15 graden Celsius uit.

De Wereldbeker in Troyes is live te volgen via Telenet Play Sports en Proximus Pickx vanaf 13.30 uur. Op dat moment start ook de uitzending van Eurosport 1. Verder kun je ook terecht via de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids ‘Wielrennen op TV’.