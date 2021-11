Voorbeschouwing: Wereldbeker Tábor 2021

Zondag is Tábor the place to be. Het stadje in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen is vaste prik in het veldritwereldje en ontvangt al voor de 18de keer de Wereldbeker, terwijl er eerder ook al drie WK’s en één EK werden betwist. WielerFlits blikt vooruit op deze zesde van zestien WB-manches.

Historie

Tábor ademt veldrijden. Er is de plaatselijke wielerclub, CEZ Cyklo Team Tábor, die in het verleden altijd de grootste lokale veldrittalenten huisvestte. Vandaag de dag is Michael Boros het uithangbord. Boros is drievoudig nationaal kampioen en reed de voorbije jaren in Belgische loondienst. En naast het Cyklo Team is er dus de cyclocross die in 1996 toetrad tot de Wereldbeker. Paul Herygers was de eerste die er zijn naam op de erelijst schreef, een jaar later was het de beurt aan Mario De Clercq.

In 2001 mocht Tábor – onder impuls van Čestmír Kalaš, eigenaar van de bekende kledijleverancier – voor het eerst de wereldkampioenschappen organiseren. Erwin Vervecken behaalde er in ijswater zijn eerste regenboogtrui. Vooral het duwtje van Mario De Clercq op de laatste trappen blijft ons bij: door deze manoeuvre verloor de lokale Petr Dlask een meter, voldoende voor Vervecken om de titel te pakken. Hanka Kupfernagel won bij de dames. Ook in 2010 en 2015 werd in Tábor gestreden voor de regenboogtrui en eind januari werd bekend dat Tábor ook in 2024 gastheer is van de wereldkampioenschappen.

Opvallend: bekijk hieronder het lijstje van de laatste tien winnaars en stel vast dat het heel lang zoeken wordt naar een erelijst van een andere klassementscross met zo weinig Belgische vlaggetjes bij de heren-elite. Dat heeft zo zijn redenen. Tábor is dan wel een vaste waarde in de Wereldbeker, het veldritcircus strijkt er niet elk jaar neer. Af en toe is Tábor ‘gewoon’ een wedstrijd om de Toi Toi Cup – een Tsjechisch regelmatigheidscriterium – en dan zakt de wereldtop maar zelden af naar Zuid-Bohemen. Een tweede reden is uiteraard de factor Mathieu van der Poel. De regerende wereldkampioen heeft in Tábor nog nooit – u leest het goed – een wedstrijd verloren.

Laatste tien winnaars

Mannen

2020: Michael Vanthourenhout

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel (Europees kampioenschap)

2016: Michael Boros (Toi Toi Cup)

2015: David van der Poel (Toi Toi Cup)

2015: Mathieu van der Poel (wereldkampioenschap)

2014: Niet georganiseerd wegens WK in 2015

2013: Lars van der Haar

2012: Kevin Pauwels

2011: Kevin Pauwels

Vrouwen

2020: Lucinda Brand

2019: Annemarie Worst

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant (Europees kampioenschap)

2016: Karla Stepanova (Toi Toi Cup)

2015: Pauline Ferrand-Prévot (wereldkampioenschap)

2014: Niet georganiseerd wegens WK in 2015

2013: Katherine Compton

2012: Sanne van Paassen

2011: Katerina Nash

2010: Marianne Vos (wereldkampioenschap)

Vorig jaar

Michael Vanthourenhout met eerste WB-zege

Tábor kreeg twaalf maanden geleden – in tegenstelling tot de editie van dit jaar – Wout van Aert en Tom Pidcock over de vloer. Ondanks hun ongunstige startpositie schoven ze in de beginfase toch door en maakten meteen deel uit van een uitgebreide kopgroep. Ook mee voorin: Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Corné van Kessel, Lars van der Haar, Quinten Hermans en Daan Soete

Sweeck viel letterlijk weg na een val, maar verder was het tot in de vierde ronde wachten op een eerste verschil die noemenswaardig was. Met dank aan Michael Vanthourenhout, die een tiental seconden voorsprong pakte. Van Aert achtervolgde, ook Aerts, Iserbyt, Van Kessel en Van der Haar bleven alert.

Eli Iserbyt, ploegmaat van Vanthourenhout, stopte af en liet de concurrentie de kastanjes uit het vuur halen. Tot hun bord was leeggegeten en hij zelf de sprong naar Vanthourenhout maakte. De twee trokken samen de finale in. In de slotronde kon Vanthourenhout toch nog het verschil maken, goed voor zijn eerste zege als prof in de Wereldbeker. Iserbyt maakte het succes voor Pauwels Sauzen-Bingoal compleet.

De derde plaats ging naar Wout van Aert, die zich achter het duo met Toon Aerts had afgezonderd, maar zijn regiogenoot in de slotfase achterliet. Lars van der Haar maakte de top vijf vol.

Mannen Elite

1. Michael Vanthourenhout

2. Eli Iserbyt op 5″

3. Wout van Aert op 12″

4. Toon Aerts op 18″

5. Lars van der Haar op 21″





Lucinda Brand met lange solo

Shirin van Anrooij, Eva Lechner, Katie Compton en Loes Sels waren de voornaamste slachtoffers van een val bij de start. Van Anrooij werd zelfs afgevoerd met een diepe wonde en een armbreuk. Wel goed weg: Perrine Clauzel, al werd ze snel tot de orde geroepen door onder meer Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Blanka Kata Vas.

En in ronde twee werd het kaf van het koren gescheiden. Brand maakte indruk met haar power op het Tsjechische parcours en voerde de forcing. De Rotterdamse ging zo hard tekeer dat de concurrentie uit de wielen moest. Alvarado deed nog haar stinkende best om aan te klampen, weliswaar zonder succes. Ze verloor steeds meer terrein. Worst, Betsema en Vas volgden nog verderop.

24 uur na haar zege in Kortrijk, triomfeerde Brand dus ook in Tábor, de eerste Wereldbeker van het seizoen. Alvarado liep uiteindelijk binnen op 24″, terwijl Betsema de Hongaarse Vas afhield in de strijd voor de laatste podiumplaats. Worst maakte de top vijf vol, Laura Verdonschot werd zevende en was beste Belgische.

Vrouwen Elite

1. Lucinda Brand

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 24″

3. Denise Betsema op 32″

4. Blanka Kata Vas

5. Annemarie Worst op 50″

Parcours

Het parcours in Tábor ligt een paar kilometer van het mooie historische centrum van de stad verwijderd. De site ligt langs de rivier Luznice en is in de loop der jaren van braakliggend terrein omgebouwd tot sportcentrum: met tribunes, kleedkamer en cafetaria.

Geen wijzigingen in het parcours dat we kennen van de voorgaande jaren. Na de start gaat het in een wijde bocht rechtsaf (linksonder op de illustratie) waarna de eerste offroadstroken en korte hellinkjes aangedaan worden. Na ongeveer een derde van het parcours te hebben afgewerkt, komen de renners/rensters op het tweede, meer technische gedeelte van de omloop terecht (vanaf nr 5 op de afbeelding).

Dat begint met een trappenpartij, maar het mooiste deel is en blijft al jaren een strook bergop met een balkenpassage. Wie daar de balken vlot al rijdend neemt, kan de concurrentie zwaar pijn doen. In dat gedeelte van het parcours zijn de hellingen iets langer en dus meer geschikt voor krachtpatsers. De omloop is 2.950 meter lang.

Het parcours in Tábor wordt door insiders meer dan gesmaakt. Een typisch Wereldbeker-parcours, internationaal, aantrekkelijk en toch voldoende selectief. In niet-coronatijden sowieso een aanrader voor elke veldritfan die graag eens een buitenlandse cross wil meepikken. Vandaag ligt de omloop er overigens snel en droog bij. Er wordt nog wat regen verwacht, maar een modderpoel wordt het er nooit.

Programma & info

Programma:

9u30: Mannen junioren

10u30: Vrouwen junioren

11u40: Mannen beloften

13u25: Vrouwen elite & beloften

14u50: Mannen elite

Locatie:

Sport Complex Areal Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Inkom: 6 euro (150 CZK) – kinderen tot 16 jaar gratis – ouderen >65 jaar: 3 euro

Website organisatie

Website Wereldbeker

Twitteraccount Wereldbeker

Alle deelnemerslijsten

Tussenstand Wereldbeker Mannen (na Overijse)

1. Eli Iserbyt – 175 punten

2. Michael Vanthourenhout – 130

3. Toon Aerts – 129

4. Quinten Hermans – 128

5. Lars van der Haar – 114

6. Jens Adams – 82

7. Ryan Kamp – 80

8. Daan Soete – 76

9. Toon Vandebosch – 74

10. Corné van Kessel – 69

Tussenstand Wereldbeker Vrouwen (na Overijse)

1. Lucinda Brand – 147 punten

2. Denise Betsema – 147

3. Puck Pieterse – 112

4. Blanka Kata Vas – 105

5. Marianne Vos – 102

6. Yara Kastelijn – 87

7. Shirin van Anrooij – 81

8. Clara Honsinger – 74

9. Fem van Empel – 73

10. Inge van der Heijden – 66

Favorieten

Mannen

Wout van Aert en Tom Pidcock waren vorig jaar wel van de partij in Tábor, dat toen pas eind november geprogrammeerd stond. Dit jaar doen we het met het deelnemersveld van de voorbije weken, al bleek donderdag in Niel dat ook dit bijzonder boeiende tv kan opleveren. Sowieso wordt het een open strijd en op het parcours van Tábor kan het best lang spannend blijven.

Op basis van de voorbije jaren zijn er drie renners die in Tábor een streepje extra achter hun naam krijgen – een trio dat in Niel nog heeft bewezen in topvorm te zijn: Van der Haar, Vanthourenhout en Iserbyt. Lars van der Haar is in Zuid-Bohemen altijd op zijn best. In 2013 won hij er de WB-manche en ook in 2018 en 2019 stond de Jack Russell er op het podium. Alleen vorig jaar moest hij vrede nemen met een vijfde plaats.

Michael Vanthourenhout is niet alleen uittredend winnaar, hij werd er in 2014 ook wereldkampioen bij de beloften én hij eindigde er de voorbije jaren altijd in de top vier. En Eli Iserbyt reed als prof nog maar twee keer in Tábor en werd telkens tweede. Donderdag spoelde hij zijn EK-kater al door in Niel, als leider in de Wereldbeker mikt hij ook in Tsjechië op het allerhoogste.

Kort achter die drie noteren we de namen van Toon Aerts en Quinten Hermans. Aerts was iets minder op het EK, maar net als Iserbyt herwon ook hij zijn vertrouwen met een prima prestatie in Niel, waar hij alleen door een sterke Iserbyt van de zege gehouden werd. Hermans acteert al weken op een hoog niveau, maar blijft te veel foutjes maken om mee te doen voor winst. Als hij in Tábor foutloos blijft, is hij een te duchten concurrent.

Onze laatste ster gaat naar Laurens Sweeck, die in tegenstelling tot alle andere toppers op zaterdag in Leuven crost en pas ’s avonds de verplaatsing naar Tsjechië maakt. Benieuwd of drie wedstrijden in vier dagen niet iets te veel van het goede is voor de pechvogel (kapot versnellingsapparaat) van Niel. Toon Vandebosch en Jens Adams vallen net buiten de sterren.

Zoek niet naar de betere beloften (Vandeputte, Nys, Kamp, Ronhaar, … ) in de elitewedstrijd, zij rijden in Tábor een aparte cross, de eerste van vijf in de Wereldbeker U23.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

* Quinten Hermans, Toon Aerts, Laurens Sweeck

Vrouwen

Geen Sanne Cant in Tabor. De Belgische kampioene kreeg na haar opgelopen hersenschudding tijdens de verkenning in Niel geen groen licht om naar Tsjechië af te reizen. En Shirin van Anrooij heeft een rustpauze ingelast. Ook Marianne Vos is nog in rust en Anna Kay beperkt zich in haar eerste week tot Niel en Leuven. Verder is het deelnemersveld best compleet.

Topfavoriete is zonder twijfel wereld- en Europees kampioene Lucinda Brand, die in Tábor een parcours op maat vindt. Brand kan er haar power kwijt en bewees dat in het verleden al met twee zeges in Tabor. En met overwinningen op het EK en in Niel bevestigde Brand ook de voorbije weken haar goede vorm.

De grootste tegenstand mag de Rotterdamse verwachten van Blanka Kata Vas en Denise Betsema. Vas won de laatste wereldbekermanche in Overijse en pakte ook zilver op het EK op de VAM-berg. Het Hongaarse talent is in Tábor aan haar laatste wedstrijd toe voor ze een rustperiode inlast.

Andere kandidaten die voor de overwinning in aanmerking komen zijn ‘miss regelmaat’ Denise Betsema, die maar al te graag de leiderstrui in de Wereldbeker opnieuw in handen zou krijgen, Puck Pieterse (tweede in Overijse), Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado, die verder timmert aan de weg terug.

Yara Kastelijn en Clara Honsinger (tegenvallend in Niel) vallen net buiten de sterren, maar ook zij mogen mikken op een plekje in de top vijf, terwijl Aniek van Alphen, Fem van Empel, Inge van der Heijden, Hélène Clauzel en Manon Bakker eerder kans maken op een toptienplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Blanka Kata Vas, Denise Betsema

* Puck Pieterse, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd wordt gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus in België (allebei op open net) en door NOS.nl (online en NPO) en Eurosport in Nederland. ’s Avonds zijn samenvattingen te zien bij zowel Sporza als NOS.

Hieronder vindt u de weersverwachting in Tábor volgens Meteovista.be. Het wordt een kille en bewolkte dag met temperaturen net onder het vriespunt in de voormiddag, mar een tot maximum twee graden boven nul in de namiddag. Het blijft wel droog.