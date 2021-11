Sanne Cant moet Wereldbeker van Tábor aan zich voorbij laten gaan

Sanne Cant verschijnt zondag niet aan de start van de wereldbekerveldrit van Tábor. De 31-jarige renster, de huidige nummer vijftien van de UCI-veldritranking, kreeg een negatief reisadvies nadat ze ongelukkig terechtkwam bij een val tijdens de opwarming voor de Superprestige van Niel.

Cant moest zich donderdag in extremis terugtrekken voor de Superprestige van Niel, nadat ze in de opwarming twee keer ten val kwam en ze op doktersadvies niet mocht starten. Aan haar val hield de Belgische kampioen een lichte hersenschudding en een zwaar gekneusde nek over, deelt haar ploeg IKO-Crelan, mee. “Ze kreeg een negatief reisadvies en zal helaas dus de Wereldbeker van Tábor aan zich voorbij moeten laten gaan.”

Cant begon het nieuwe crossseizoen begin oktober met winst in de Ethias Cross Meulebeke. In de weken daarna eindigde ze ook in de Superprestige in Gieten (achtste), de Superprestige van Ruddervoorde (vierde) en op het Europees kampioenschap op de Col du VAM (tiende) bij de beste tien in de uitslag. In de strijd om de Wereldbeker staat Cant na vijf manches 23e met 29 punten, op een straatlengte achterstand van leider Lucinda Brand (147 punten).