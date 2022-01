Voorbeschouwing: Wereldbeker Flamanville 2022

Na een aantal sfeerloze weekenden in de veldritwereld, ontvangen de heren en dames crossers dit weekend tijdens de Wereldbeker in Flamanville weer aanmoediging van maximaal 5000 toeschouwers. In Frankrijk is namelijk – onder de daar geldende maatregelen omtrent het coronavirus – publiek toegestaan. Alle tickets zijn inmiddels verkocht. WielerFlits blikt vooruit op de voorlaatste manche in de Wereldbeker 2021-2022!

Historie

In het dorp Flamanville wonen een kleine 1800 inwoners en het ligt aan de westkust van Normandië, middenin de Cotentin. De regio betreft een schiereiland en is een van de régions naturelle in Frankrijk. Voor de kust van Flamanville liggen de Kanaaleilanden, autonoom bezit van de Britse Kroon. De baljuwschappen Jersey en Guernsey geven zelfs hun eigen munteenheid uit, de andere eilanden zijn Alderney, Herm en Sark. De voertaal is er Engels. De eilanden vallen niet onder het Verenigd Koninkrijk en zijn bekend als belastingparadijs. Flamanville zelf staat voornamelijk bekend om de drie kerncentrales die het dorp rijk is.

Genoeg over de omgeving, terug naar de cross. Die vindt plaats op het terrein van het Chateau de Flamanville. De veldrit werd in 2007 voor het eerst georganiseerd in de regionale crosscompetitie Coupe de Normandie. In de jaren die volgden werd de Cyclocross en Cotentin (zoals ze volledig heet) een nationale veldrit, om in 2013 toe te treden tot de profrangen. Toen werd Flamanville voor het eerst een manche in de Coupe de France, een serie C1- en C2-categorie crossen. Na vier edities in dit regelmatigheidsklassement, volgde het summum in januari 2020. Toen was in Flamanville namelijk het Frans kampioenschap.

Waar de cross voorheen steevast op 30 december plaatsvond, is ze nu blijven hangen in januari. Voor het eerst in de geschiedenis maakt Flamanville namelijk deel uit van de UCI Wereldbeker. Het is de voorlaatste manche, volgende week volgt alleen nog de traditionele afsluiter in het Nederlandse Hoogerheide. Die cross geldt altijd als laatste opmaat richting het WK, dat dit jaar in het Amerikaanse Fayetteville is. De grootste slokop in Flamanville is overigens Clément Venturini. De 28-jarige sprinter van AG2R Citroën won hier drie keer, waaronder zijn laatste van vier Franse titels veldrijden. Bij de vrouwen zien we vier verschillende winnarressen, maar zien we met Pauline Ferrand-Prévot ook een topper terug.

Laatste winnaars Cyclocross Flamanville

Mannen

2021: geen editie

2020: Clément Venturini (Frans kampioenschap)

2018: Francis Mourey (C2 in Coupe de France)

2017: Clément Venturini (C1 in Coupe de France)

2016: geen editie

2015: Clément Venturini (C1 in Coupe de France)

2014: regionaal kampioenschap

2013: Francis Mourey (C2 in Coupe de France)

Vrouwen

2021: geen editie

2020: Amandine Fouquenot (Frans kampioenschap)

2018: Marlene Petit (C2 in Coupe de France)

2017: Christine Majerus (C1 in Coupe de France)

2016: geen editie

2015: Caroline Mani (C1 in Coupe de France)

2014: regionaal kampioenschap

2013: Pauline Ferrand-Prévot (C2 in Coupe de France)

Vorige editie

In 2021 werd er omwille van de coronapandemie geen cross in Flamanville georganiseerd. Voor de laatste uitgave moeten we daarom terug naar 12 januari 2020, toen in het Normandische dorp het Franse kampioenschap plaatsvond. Bij de mannen maakte Clément Venturini het weinig spannend. Al in de eerste ronde reed hij gestaag weg, hoewel het parcours nu niet meteen superlastig was. Hij pakte al snel een geruststellende voorsprong en zou met 24 seconden verschil winnen. Joshua Dubau – die hem afgelopen weekend opvolgde – werd tweede, Fabien Doubey (toen nog Circus-Wanty Gobert) pakte het brons.

Bij de vrouwen was het een stuk spannender. Ouderdomsdeken Caroline Mani moest het als titelverdedigster opnemen tegen een aantal jonge uitdagers. Uiteindelijk zou ze het onderspit delven in het slot van de wedstrijd. De toen nog 21-jarige Marion Norbert-Riberolle nam de maat van Mani. Ze kwam tien seconden voor haar over de streep, Perrine Clauzel eindigde op 37 seconden als derde. Het was voor Norbert-Riberolle overigens de enige en laatste Franse titel in het veld. In juni 2021 kreeg ze namelijk de Belgische nationaliteit. De wereldkampioene U23 van 2020 woont al jaren in Dottenijs.

Frans kampioenschap 2020, Flamanville (mannen elite)

Clément Venturini (AG2R La Mondiale) in 1u01m04s

Joshua Dubau (Team Peltrax–CS Dammarie-lès-Lys) +24s

Fabien Doubey (Circus-Wanty Gobert) +32s

Frans kampioenschap 2020, Flamanville (vrouwen elite)

Marion Norbert-Riberolle (Starcasino) in 1u01m04s

Caroline Mani (Pactimo) +10s

Perrine Clauzel (A.S. Bike) +37s

Parcours

Flamanville als decor voor een internationale cross is nieuw. Behalve een enkeling, zullen hier alleen de Franse veldrijders bekend zijn. Gelukkig verkende Marion Norbert-Riberolle twee jaar geleden voorafgaand aan het Frans kampioenschap het parcours met een GoPro, waardoor we een aardig beeld kregen. Om onze bevindingen te toetsen belden we met Chris Mannaerts van Flanders Classics. Hij is ter plaatse en kon ons zo een laatste update geven van de omloop, die zich afspeelt in en om het Château de Flamanville. “Rondom het kasteel heb je allemaal kleine hellingen, op en af langs het water. Het is niet de zwaarste Wereldbeker van dit jaar. Het is een vrij snel parcours, met weinig hoogteverschil”, ziet hij.



Mannaerts verwacht dat de meeste crossers en veldrijdsters dat in deze fase van het seizoen wel zullen waarderen. “Je kunt het qua zwaarte wel een beetje vergelijken met het parcours in Hoogerheide, dat ook niet echt een zware omloop is. Ik zou het wel iets lastiger willen noemen dan Rucphen, dat was wel een héél snelle wedstrijd. Hier gaat het iets meer op en af. Maar het is zeker geen Overijse, laat staan Namen. Renners hoeven in ieder geval niet veel van de fiets. Alleen op de brug en bij één bochtje vanaf de schuine kant. Eventueel ook bij de balkjes, maar daar springen de meesten tegenwoordig toch wel over”, zegt hij.

Een speciaal onderdeel in het parcours is een dubbele brug die de renners over twee muurtjes laat passeren. De stuntpiloten zullen zich er met een dubbele sprong zeker op amuseren. Verder is het parcours niet super technisch. “Maar wel aan een hoge snelheid”, countert hij. “Het is niet veel stop and go, dat klopt wel. Een sterke bochtentechniek kan hier het verschil maken, want verder is er niet een punt aan te wijzen waar je dat kunt doen. Het is de opeenvolging van kleine klimmetjes. Omdat het een goed onderhouden park is, zullen we hier ook geen modderpartij krijgen. Bovendien is het hier al twee dagen prachtig weer.”

“Over een winnaar durf ik geen uitspraak te doen”, zegt Mannaerts. “Veel zal om motivatie draaien, om tot het gaatje te gaan. Al is het wel een heel mooi decor om op je palmares te zetten. Die finishstraat loopt iets omhoog, maar dat gaat waarschijnlijk niet uitmaken. Daarvoor zit namelijk een technische passage in het chateau, dus ik verwacht een lange spurt en een beslissing in die bochtjes net voor de laatste rechte lijn. De foto zal prachtig zijn, omdat de renners vanuit het kasteel op de finish af rijden. De winnaar en winnares zullen hier juichen met het Chateau de Flamanville op de achtergrond. Wie wil dat niet?”

Programma & info

In Flamanville staat de crossentourage een vol programma te wachten. Het is na de afgelasting van de jongerencrossen in Hoogerheide immers de vierde en laatste manche dat er losse UCI-klassementswedstrijden voor de jeugd op de rol staan. Bij de junioren is dat overigens niet spannend. Bij de jongens won David Haverdings de vorige drie veldritten en hij is niet meer te achterhalen door de nummer twee. Bij de meisjes U19 won Zoë Backstedt ook alle wedstrijden tot dusver, maar eindigde Leonie Bentveld steeds als tweede. Omdat de Britse niet meedoet, wipt de Nederlandse bij winst toch nog over haar heen.

Bij de beloften mannen is het wel nog ongemeen spannend. Mees Hendrikx (Tábor), Pim Ronhaar (Namen) en Cameron Mason (Dendermonde) wonnen alle drie een manche. Ze staan in die volgorde ook in de tussenstand, slechts gescheiden door vier punten. Nieuwbakken Nederlands kampioen bij de beloften Hendrikx verzamelde tot op heden 90 punten, U23 wereldkampioen Ronhaar heeft er 88 en de teller van Mason staat op 86. Winst levert net als in alle categorieën veertig punten op en dus zouden theoretisch gezien ook de Belgen Emiel Verstrynge (64), Jente Michels (59), Niels Vandeputte (56), Anton Ferdinande (56) en Witse Meeussen (53 punten) de Wereldbeker bij de beloften nog kunnen winnen.

Programma zondag 16 januari 2022

09.30 uur: Junioren mannen (U19)

10.30 uur: Junioren vrouwen (U19)

12.00 uur: Beloften mannen (U23)

13.40 uur: Elite vrouwen

15.05 uur: Elite mannen

Locatie en inkom

Adres

1 Rue du Château

50340 Flamanville

Inkom

€15,00 per persoon ouder dan 16 jaar (jonger is gratis), alleen in de online voorverkoop (inmiddels uitverkocht)

Bezoekregels aangaande corona

Wanneer je een kaartje voor de Wereldbeker in Flamanville hebt bemachtigd, dien je te voldoen aan een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Je mag de cross alleen bezoeken als je in het bezit bent van een:

Frans COVID-paspoort

OF een geldig digitaal EU COVID-certificaat

OF een compleet vaccinatiebewijs met een QR-code

OF een negatieve PCR-test niet ouder dan 24 uur

OF een negatieve antigeentest niet ouder dan 24 uur

Sfeerbeelden uit Flamanville

foto: Chris Mannaerts foto: Chris Mannaerts foto: Chris Mannaerts foto: Chris Mannaerts foto: Chris Mannaerts foto: Chris Mannaerts

Tussenstanden Wereldbeker

Mannen

1. Eli Iserbyt – 405 punten*

2. Michael Vanthourenhout – 310 punten

3. Toon Aerts – 297 punten

4. Quinten Hermans – 280 punten

5. Lars van der Haar – 251 punten

6. Corné van Kessel – 201 punten

7. Laurens Sweeck – 185 punten

8. Toon Vandebosch – 184 punten

9. Vincent Baestaens – 183 punten

10. Daan Soete – 182 punten

* Iserbyt is al zeker van eindwinst

Vrouwen

1. Lucinda Brand – 402 punten**

2. Denise Betsema – 343 punten

3. Puck Pieterse – 295 punten

4. Fem van Empel – 253 punten

5. Shirin van Anrooij – 216 punten

6. Marianne Vos – 214 punten

7. Annemarie Worst – 192 punten

8. Inge van der Heijden – 185 punten

9. Clara Honsinger – 177 punten

10. Helene Clauzel – 170 punten

** Door het forfait van Betsema is Brand niet meer te achterhalen

Beloften mannen

1. Mees Hendrikx – 90 punten

2. Pim Ronhaar – 88 punten

3. Cameron Mason – 86 punten

Junioren mannen

1. David Haverdings – 120 punten***

2. Nathan Smith – 73 punten

3. Kenay De Moyer – 69 punten

*** Haverdings kan de eindzege niet meer ontgaan

Junioren vrouwen

1. Zoë Backstedt – 120 punten****

2. Leonie Bentveld – 90 punten

3. Lauren Molengraaf – 62 punten

**** Backstedt is er niet bij

Praktische informatie

Website organisatie

Website Wereldbeker

Twitteraccount Wereldbeker

Voorlopige deelnemerslijsten

Favorieten

Mannen

Voor de favorieten moeten we dus vooral kijken naar een gelijkwaardig parcours zoals in Rucphen, al was de Wereldbeker in Tábor door de omstandigheden aldaar ook goed vergelijkingsmateriaal. Beide winnaars staan in Frankrijk niet aan het vertrek: Tom Pidcock en respectievelijk Lars van der Haar kiezen voor een andere opbouw richting het WK. Wereldbeker-winnaar (hij is al niet meer te achterhalen in de tussenstand) Eli Iserbyt is wel van de partij. Hij moet zich op de snelle omloop in Flamanville als een vis in het water voelen. Gezien zijn tweede plaatsen in Rucphen en Tábor, is hij hier de topfavoriet.

Ook al heel het seizoen op de afspraak: Quinten Hermans. De 26-jarige Belg van Tormans won echter pas één keer, nota bene op het WK-parcours in Fayetteville half oktober. Dat is dus al een hele tijd geleden, maar ook hij moet op dit parcours uit de voeten kunnen. Niet in zijn beste vorm dit jaar, is Laurens Sweeck. De ploegmaat van Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal belandt iedere cross wel tussen plek vijf en tien, maar we zijn beter van hem gewend. In een normaal jaar is Sweeck (tweede op het BK) op dit soort rondjes altijd op de afspraak. Gezien het forfait van een groot aantal namen, kan hij nu komen bovendrijven.

Verder moeten we vooral kijken naar de usual suspects. Michael Vanthourenhout moet het normaal gesproken van de zwaardere omlopen hebben, maar hij is al heel het jaar zeer constant – om eender welk parcours. In Rucphen werd hij bovendien nog derde, op slechts acht tellen van Pidcock. Toon Aerts is meer gebaat bij een zware moddercross, maar die gaan we in Flamanville niet krijgen. Gezien het snelle karakter van dit rondje, moet Aerts een list verzinnen. Dat geldt ook voor Corné van Kessel. Hij zou dit normaal goed moeten kunnen, maar hij eindigde in een internationale cross dit jaar pas één keer op het podium.

Outsiders voor een mooie uitslag zijn verder nog Vincent Bastaens (die gezien zijn aflopende contract nog iets heeft om voor te rijden), Daan Soete en Toon Vandenbosch. De top-10 lonkt door de afwezigheid van de vele toppers ook weer een keertje voor Zwitsers kampioen Kevin Kühn, Spaans kampioen Felipe Orts, Duits kampioen Marcel Meisen en Frans kampioen Joshua Dubau. En wat kan Clément Venturini hier? Hij heeft een reputatie hoog te houden…

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Quinten Hermans, Laurens Sweeck

* Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Corné van Kessel

Vrouwen

Bij de mannen dus geen Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock en Lars van der Haar. Van hetzelfde laken een pak bij de dames of misschien nog wel een gradatie erger. Daar ontbreken namelijk wereldkampioene Lucinda Brand, Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Clara Honsiger én Maghalie Rochette. Dat zijn acht van de eerste twaalf dames op de UCI Ranking. We verwachten daarom een strijd van de youngsters, waarbij we Fem van Empel als topfavoriet beschouwen. De U23 wereldkampioen werd zondag nog Nederlands beloftenkampioene.

De renster van Pauwel Sauzen-Bingoal was ook al de beste in de sneeuwcross van Val di Sole en in de Superprestige van Heusden-Zolder – ook al zo’n snelle omloop – werd ze tweede op enkele seconden van Brand. Haar grootste uitdager is een landgenote en ook al piepjong: Puck Pieterse. De renster van Alpecin-Fenix reed deze hele winter in al haar wedstrijden bij de eerste negen. Ze heeft een sterk eindschot en werd zodoende al tweede in Tábor, enkele seconden achter Brand. In tegenstelling tot Van Empel wacht Pieterse nog wel op haar eerste Wereldbeker-zege. Grote kans dat ze daarmee zondag korte metten maakt.

Met Blanka Kata Vas rijdt er nog een toptalent in Frankrijk. De 20-jarige renster van SD Worx werd zondag opnieuw Hongaars kampioene. Ze heeft liever een wat zwaarder parcours, maar gezien haar status en de vele afwezigen mogen we Vas ook hier op de afspraak verwachten. Dat geldt ook voor Sanne Cant. Ze werd nog maar eens Belgisch kampioene in Middelkerke en ook in de X2O Trofee van Herentals ging ze lang mee. De drievoudig wereldkampioene kent een moeilijke winter, maar de kampioenschappen komen eraan en Cant is weer op punt. Ook zij kan in dit veld met een goede uitslag veel vertrouwen tanken.

Datzelfde geldt voor Inge van der Heijden. De 22-jarige veldrijdster van 777 is ook bezig aan een sterk seizoen, maar sneeuwt een beetje onder door de andere Nederlandse toppers. Voor haar volgt in Flamanville een gouden kans om haar eerste seizoenzege te boeken. Verder is het uitkijken naar de zusjes Perrine en Hélene Clauzel, waarbij vooral die laatste een mooie uitslag zou kunnen noteren. Andere namen om op te letten: Marion Norbert-Riberolle (de Belgische werd hier twee jaar geleden Frans kampioene), Silvia Persico, Eva Lechner, Christine Majerus en het piepjonge talentje Kristyna Zemanová.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Blanka Kata Vas

* Sanne Cant, Inge van der Heijden, Hélene Clauzel

Weer en tv

Zowel de vrouwen- als de mannencross worden live gecoverd door Telenet Play Sports in België en door Eurosport en de NOS (online) in Nederland. Ook via de Eurosport Player is de cross online te volgen. De uitzendingen beginnen rond de klok van 13.15 uur voor de vrouwen en rond 14.45 uur bij de mannen.

De weersverwachting volgens Meteovista.be ziet u hieronder. Het blijft de gehele dag droog en ’s middags is er zelfs af en toe wat ruimte voor de zon. Het kwik stijgt niet verder dan acht graden Celsius en daarbij staat een ferm windje aan windkracht 4 uit het zuidwesten. Tezamen met het parcours geen al te zware kost voor de crossers, dus.