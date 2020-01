Voorbeschouwing: Wereldbeker baan Milton 2020

Het baancircuit reist deze week af naar Canada voor de zesde en laatste Wereldbeker van het seizoen. De wedstrijden worden verreden in Milton, dat wordt gezien als de thuisstad van de Canadese wielersport. WielerFlits blikt vooruit!

Programma

Donderdag 23 januari

Ploegenachtervolging – mannen (kwalificatie)

Ploegenachtervolging – vrouwen (kwalificatie)

Vrijdag 24 januari

Ploegenachtervolging – mannen (1e ronde en finale)

Ploegenachtervolging – vrouwen (1e ronde en finale)

Teamsprint – mannen (kwalificatie, 1e ronde en finale)

Teamsprint – vrouwen (kwalificatie, 1e ronde en finale)

Zaterdag 25 januari

Keirin – mannen (1e ronde, 2e ronde en finale)

Madison – vrouwen

Omnium – mannen

Sprint – vrouwen (kwalificatie, 1/16e finale – finale)

Zondag 26 januari

Keirin – vrouwen (1e ronde, 2e ronde en finale)

Madison – mannen

Omnium – vrouwen

Sprint – mannen (kwalificatie, 1/16e finale – finale)

Volledig programma en tijdschema

Sprint

Keirin

De Nederlandse baansprinters hebben hun laatste wereldbekerwedstrijd al gereden, waardoor wereldkampioen Keirin Matthijs Büchli en Europees kampioen Harrie Lavreysen ook in Milton ontbreken. Zij zijn niet de enigen, want met Sébastien Vigier, Callum Saunders en Mohd Azizulhasni Awang zijn ook de winnaars van de manches in Glasgow, Hongkong en Cambridge er niet bij. Kevin Santiago Quintero, vorige maand winnaar in Brisbane, is wel van de partij. De Colombiaan neemt het op tegen onder anderen Shane Perkins en Joachim Eilers, de wereldkampioenen van respectievelijk 2011 en 2016. Een andere gegadigde voor de overwinning is Koyu Matsui, die in Minsk al op het podium stond. Andere mogelijke kanshebbers zijn James Brister, Hugo Barrette, Ryan Helal, Jai Angsuthasawit en Kwesi Browne.

Bij de vrouwen is Laurine van Riessen de enige Nederlandse sprintster en zij zal op jacht gaan naar mooie resultaten en belangrijke punten die nodig zijn voor de wereldkampioenschappen. Van Riessen ontloopt in ieder geval Hyejin Lee, die in Hongkong en Cambridge wist te winnen. De Koreaanse laat Milton namelijk links liggen. Ook Emma Hinze en Katy Marchant, de winnaressen in Minsk en Glasgow ontbreken. Martha Bayona is er wel bij. De Colombiaanse was net als haar landgenoot Quintero de beste in Brisbane. Ze treft met Liubov Basova, Mathilde Gros en Nicky Degrendele, de wereldkampioene van 2018, enkele sprintsters die deze Wereldbeker eveneens al op het podium stonden. Vlak ook Simona Krupeckaitė, die nu tien jaar geleden de wereldtitel pakte, niet uit.

Nederlandse deelnemers: Laurine van Riessen

Belgische deelnemers: Nicky Degrendele

Sprint

Wie houdt Mateusz Rudyk op de individuele sprint van een derde opeenvolgende overwinning in de Wereldbeker? De Pool hoeft geen rekening te houden met zijn Nederlandse concurrenten en hij sloot het vorige kalenderjaar heerlijk af met successen in Cambridge en Brisbane. Ook het olympische jaar 2020 begon hij al sterk tijdens de Wooning Zesdaagse in Rotterdam. Wellicht kan de Surinamer Jair Tjon en Fa zich mengen in de strijd om het podium, nadat hij in Brisbane vierde was. Ook Nicholas Paul moet hoge ogen kunnen gooien. Andere mogelijke klanten voor de top drie zijn James Brister, Hugo Barrette en Quentin Caleyron.

Bij de vrouwen ontbreekt Wai Sze Lee. De Hongkongse is de grote slokop dit baanseizoen op de individuele sprint met liefst vier overwinningen in de Wereldbeker. Haar afwezigheid biedt kansen voor de andere sprintsters, zoals Kelsey Mitchell. De Canadese eindigde in Hongkong (derde) en Cambridge (tweede) al bij de beste drie. Andere mogelijke kanshebbers voor de winst zijn Mathilde Gros, Simona Krupeckaite en Martha Bayona. Namens Nederland staat Laurine van Riessen aan de start. Nicky Degrendele zorgt voor de Belgische inbreng.

Nederlandse deelnemers: Laurine van Riessen

Belgische deelnemers: Nicky Degrendele

Teamsprint

Polen greep in Cambridge en Brisbane net naast de winst op de teamsprint. Is driemaal scheepsrecht voor de mannen in de rood-witte tenues? Ze kunnen zichzelf bovendien een uitstekende dienst bewijzen door veel punten te pakken voor de Olympische Spelen. Met Mateusz Rudyk, Maciej Bielecki, Krzysztof Maksel en Patryk Rajkowski verschijnen ze in vrijwel de sterkste selectie in Milton. Japan was de afgelopen twee wereldbekerwedstrijden de beste op de teamsprint, maar de Aziaten verschijnen niet in hun sterkste opstelling. Datzelfde geldt voor Frankrijk en Duitsland, die ook al op het podium eindigden dit seizoen. Al verschijnen de Fransen wel met Quentin Lafargue, de wereldkampioen op de Kilo.

Bij de vrouwen missen we nogal wat topteams. Zo zijn de toplanden Rusland, China en Duitsland er niet bij. Dat biedt kansen voor bijvoorbeeld de Poolse vrouwen, die een streepje voor hebben op de rest. Marlena Karwacka en Urszula Los waren vorige maand al de beste in Brisbane en verschijnen ook in Milton aan elkaars zijde. Belangrijkste tegenstand zal afkomstig zijn van de Litouwse en Colombiaanse vrouwen, die ook in de beste opstellingen verschijnen. En wat kan gastland Canada uitrichten met Kelsey Mitchell en Lauriane Genest?

Nederlandse deelnemers: –

Belgische deelnemers: –

Duur

Madison

Dan gaan we verder met de duursporters, met eerst de Madison. Daar missen we de Duitse wereldkampioenen; Roger Kluge is nu actief in de Tour Down Under, terwijl Theo Reinhardt de Zesdaagse van Berlijn rijdt. Met hun kwalificatie voor de Olympische Spelen zit het echter wel snor. Met Australië en Denemarken zijn nog enkele sterke landen er niet bij.

Op wie moeten we dan gaan letten? Bij Frankrijk is Benjamin Thomas, de wereldkampioen van 2017, opnieuw gekoppeld aan Donavan Grondin. Thomas en Grondin wonnen in november al de Wereldbeker van Glasgow en zijn opnieuw favoriet. Maar om opnieuw te winnen moeten de Fransen afrekenen met de vice-Europese kampioenen Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik. De Nederlandse tandem lieten in Rotterdam hun goede vorm al zien tijdens de Wooning Zesdaagse. Groot-Brittannië treedt aan met Team Ineos-aanwinst Ethan Hayter en Oliver Wood. Met Wojciech Pszczolarski-Daniel Staniszewski, Yauheni Karaliok-Taman Tsishkou, King Lok Cheun-Chun Wing Leung en Roman Gladysh met Vitaliy Hryniv nog enkele gerenommeerde koppels aan op de startlijst, waarop de namen van de Belgen ontbreken.

De Nederlandse vrouwen laten de Wereldbeker Milton links liggen, waardoor we niet hoeven uit te kijken naar Kirsten Wild en Amy Pieters. Toch belooft de koppelkoers een aantrekkelijke wedstrijd te worden. Neem bijvoorbeeld de Britse vrouwen, waar Neah Evans en de gelouterde Laura Kenny aan de start staan. Of de Verenigde Staten met Jennifer Valente en Megan Jastrab, de huidige wereldkampioene op de weg bij de junioren. Voorts zijn ook Frankrijk (met Copponi en Le Net), Italië (Balsamo en Confalonieri), België (D’Hoore en Kopecky) en Duitsland (Brauße en Klein) belangrijke kandidaten voor de winst.

Nederlandse deelnemers: Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip

Belgische deelnemers: Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky

Omnium

Door het ontbreken van wereldkampioen Campbell Stewart en ook Elia Viviani, Roger Kluge en Cameron Meyer, voor wie het wegseizoen weer is begonnen, is het deelnemersveld van het omnium enigszins gemankeerd. Toch blijven er genoeg mooie namen over, die voor een mooie koers kunnen zorgen. Denk aan Jan-Willem van Schip, vorige zomer nog winnaar op dit onderdeel tijdens de Europese Spelen. Hij neemt het op tegen onder anderen Benjamin Thomas, de wereldkampioen van 2017. Met Ethan Hayter, Maximilian Beyer, Christos Volikakis en Daniel Staniszewski staat er nog een hele ris sterke renners op de deelnemerslijst.

Ook bij de vrouwen belooft het omnium een spannende strijd te worden, al heeft Jennifer Valente een streepje voor. De Amerikaanse wist al te winnen in Minsk en vorige maand in Brisbane. Kan ze haar hattrick compleet maken? Dan moet ze wel olympisch kampioene Laura Kenny verslaan. De Britse was in Minsk derde. Verder stonden ook Letizia Paternoster, Olga Zabelinskaya, Maria Martins en Jolien D’Hoore al op het podium in deze wereldbekercyclus. Kirsten Wild en Yumi Kajihara, de winnaressen van de wedstrijden in Glasgow, Hongkong en Cambridge zijn er niet bij.

Nederlandse deelnemers: Jan-Willem van Schip

Belgische deelnemers: Jolien D’Hoore

Ploegenachtervolging

De ploegenachtervolging is het zesde en laatste onderdeel op het programma van de Wereldbeker van Milton. Bij de mannen is de winnaar op voorhand moeilijk te voorspellen, omdat nogal wat toplanden ontbreken en bijna geen van de deelnemende landen in de sterkste formatie verschijnt. Italië heeft normaal gesproken de keuze uit mannen als Filippo Ganna en Elia Viviani, maar kiest ditmaal voor een piepjonge formatie. Frankrijk beschikt misschien nog wel over de sterkste namen met onder anderen Valentin Tabellion, Corentin Ermenault en Florian Maitre. Ook Wit-Rusland en Oekraïne moeten sterk voor de dag kunnen komen, maar is het ook voldoende om te kunnen winnen?

Tot slot de ploegenachtervolging voor vrouwen. Daar lijken de Amerikaanse rensters favoriet met onder anderen Chloe Dygert, de huidige wereldkampioene tijdrijden, Megan Jastrab en Jennifer Valente. Duitsland lijkt de voornaamste uitdager met Charlotte Becker, Franziska Brauße, Gudrun Stock en Laura Süßemilch. En hoever kunnen de Belgische vrouwen geraken met Shari Bossuyt, Gilke Croket, Katrijn De Clercq, Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky? In Hongkong werd al eens een tweede plaats behaald. Voorts moeten ook de Franse vrouwen zich kunnen mengen om het podium.

Nederlandse deelnemers: –

Belgische deelnemers: Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Jolien D’Hoore, Annelies Dom en Lotte Kopecky

Website organisatie

Deelnemerslijst mannen

Deelnemerslijst vrouwen

Livetiming

TV

De Wereldbeker van Milton is alleen zondag rechtstreeks te volgen via de Eurosport Player. Wegens het tijdsverschil zijn de wedstrijden in Nederland en België ’s avonds en ’s nachts te volgen. De afsluitende Wereldbeker is van 22.00 tot en met 01.30 Nederlands-Belgische tijd te zien.