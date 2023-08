Voorbeschouwing: Vuelta a Burgos 2023 – Primoz Roglic test de benen vlak voor Vuelta

De Vuelta a Burgos is traditioneel een belangrijke wedstrijd in voorbereiding op de Vuelta a España. Dat is dit jaar niet anders. Er staat met Primož Roglič zelfs een topfavoriet voor de eindzege in de Ronde van Spanje aan het vertrek in Burgos (15-19 augustus). Hij rijdt zijn eerste wedstrijd sinds hij de Giro-eindzege vierde en is natuurlijk de topfavoriet. Maakt hij die rol waar? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Burgos staat al sinds zijn invoering bekend om haar geaccidenteerde parcours. De rappe mannen kunnen zich uitleven in de sprints, springveren mogen hun hart ophalen bij het zien van de vele steile hellingen en de pure klimmers kijken dan weer uit naar de langere cols.

De eerste twee edities van de ronde werden vlak na de Tweede Wereldoorlog gehouden. De Spanjaarden Bernardo Capo en Bernardo Ruiz zegevierden in 1946 en 1947. Van 1948 tot 1980 werd de koers niet georganiseerd, mede door de slechte financiële situatie in de regio, om pas in 1981 terug te keren op de kalender. Aan het begin van dit decennium wonnen nagenoeg alle Spaanse vaandeldragers, met Samuel Sanchez, Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez en Daniel Moreno.

Sinds 2013 wonnen echter slechts twee thuisrijders. Het waren Nairo Quintana (2013 en 2014), Rein Taaramäe (2015), Iván Ramiro Sosa (2018 en 2019) en Remco Evenepoel (2020) die zorgden voor de buitenlandse eindwinnaars in Burgos. Alberto Contador en Mikel Landa hielden de Spaanse eer hoog in respectievelijk 2016 en 2017. Daar kwam in 2021 een nieuwe Spaanse zege bij, toen Landa voor de tweede keer won.

Het toont aan dat de Ronde van Burgos de echte klimmers doet bovendrijven. Nederlandse eindwinnaars zijn er nog niet; Evenepoel is de enige Belg die het flikte om te winnen.

Recordhouder met vier zeges is, en blijft nog wel even, Marino Lejarreta. De Spanjaard behaalde zijn zeges in de jaren 1987, 1989, 1990 en 1991. Abraham Olano (1998 en 1999) heeft twee eindzeges in Burgos op zijn palmares en is daarmee de enige niet-actieve renner met dat aantal op zak. Mikel Landa en Iván Ramiro Sosa kunnen nog altijd een gooi doen naar het record van Lejarreta.

Laatste tien winnaars Vuelta a Burgos

2022: Pavel Sivakov

2021: Mikel Landa

2020: Remco Evenepoel

2019: Iván Ramiro Sosa

2018: Iván Ramiro Sosa

2017: Mikel Landa

2016: Alberto Contador

2015: Rein Taaramäe

2014: Nairo Quintana

2013: Nairo Quintana

Laatste editie

De Vuelta a Burgos 2022 was vooral een editie waarin veel verrassende namen de etappes wonnen. Op de steile Castillo de Burgos schoot Santiago Buitrago raak op de eerste dag, waarna Timo Roosen opmerkelijk genoeg de vlakke tweede etappe won. Daar ging een massale valpartij aan vooraf in volle sprint, waarbij Jumbo-Visma-sprinter David Dekker het grootste slachtoffer was van een crash over een verkeersdrempel op 500 meter van de finish. Achteraf was er veel discussie over de veiligheid.



In de derde etappe lag de traditionele beklimming van de Picón Blanco, maar dit keer werd er niet gefinisht. De klim lag al vroeg in de finale. Pavel Sivakov was de beste klassementsrenner van het stel; hij pakte bijna een halve minuut op de concurrentie en greep de leiding, maar liet de ritzege aan AG2R-stagiair (!) Bastien Tronchon. Vroege vluchter Matevz Govekar sloeg zijn slag in de voorlaatste rit, waarna de beslissing zou vallen op de slotdag.

Lagunas de Neila vormde het decor van het sluitstuk van de Vuelta a Burgos 2022. Een sterke João Almeida wist na een taaie finale Miguel Ángel López te verslaan in de strijd om de ritzege. Sivakov werd derde en stelde zo zijn eindzege veilig. Ilan Van Wilder was de beste Belg op de vijfde plaats in het eindklassement. Wilco Kelderman werd negende.

Eindklassement Vuelta a Burgos 2022

1. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) in 19u00m23s

2. João Almeida (UAE Emirates) op 35s

3. Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) op 35s

4. Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) op 41s

5. Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl) op 42s

Parcours

Voor het eerst sinds 2016 zit er weer een tijdrit in de Vuelta a Burgos. Een ploegentijdrit, welteverstaan. Destijds was het ook een ploegentijdrit van 10 kilometer. Nu gaat het om een lastige individuele etappe tegen de klok van ruim 13 kilometer. De meeste verschillen zullen gemaakt worden in de derde etappe (over de Picón Blanco) en de slotrit met finish op Lagunas de Neila. De andere twee ritten-in-lijn zijn voor de rappe mannen. In totaal krijgen de renners 674 kilometer voor de wielen geschoven.

Dinsdag 15 augustus, Etappe 1: Villalba de Duero – Burgos (161 km)

De Vuelta a Burgos gaat van start in Villalba de Duero, een gemeente gelegen in de autonome regio Castillië en León. Het ligt ook in de provincie Burgos, maar dat is niet gek, omdat de hele provincie ligt in Castillië en León. Vanuit daar gaat het in noordelijke richting naar de stad Burgos. Via de snelweg kan dat in 85 kilometer, maar de organisatie heeft de route twee keer zo lang gemaakt.

Ruim 20 kilometer voor de meet ligt nog de Alto de Aguilón (2,4 km aan 4,3%). Die klim ligt net ten noorden van Burgos, maar zal niet al te veel schade aanrichten. Een massasprint is daarom het meest logische scenario in Burgos. De aanloop is rechttoe-rechtaan, met de laatste bocht naar rechts op ongeveer 900 meter van de finish.

Start: 12.55 uur

Finish: tussen 16.30 en 16.55 uur

Woensdag 16 augustus, Etappe 2: Oña – Poza de la Sal (13,1 km, TTT)

Voor het eerst in zeven jaar doet de ploegentijdrit weer zijn intrede in de Vuelta a Burgos. Het gaat om een chrono van 13,3 kilometer, met start in Oña en een lastige klim aan het einde naar Poza de la Sal. De laatste 3,1 kilometer loopt aan 3,8% omhoog, maar er zitten bij het ingaan van de laatste kilometer ook stroken in tussen de 6% en 7%. Vlak voor de meet zit ook nog een kort dalend stukje, waardoor het gemiddelde iets lager uitvalt.

De organisatie houdt rekening met een winnende tijd van 17 of 18 minuten bij een gemiddelde snelheid van 46 à 48 km/h. De ploegen zullen starten met een interval van vijf minuten.

Start: 15.25 uur (eerste ploeg)

Finish: tussen 16.40 en 16.45 uur (laatste ploeg)

Donderdag 17 augustus, Etappe 3: Sargentes de La Lora – Villarcayo (183 km)

In de derde etappe is het meer klimmen geblazen in de Vuelta a Burgos. Vanuit Sargentes de la Lora, ten noorden van Burgos, volgt eerst een lokale lus met daarin de Alto de la Mota (4,2 km aan 5,1%), de Alto Escalerón (5,6 km aan 5,1%) en de Alto de la Eme (4,7 km aan 6,4%). Vervolgens gaat het in noordelijke richting naar finishplaats Villarcayo, waar het peloton na 100 kilometer al passeert.

Finishen doen ze er nog niet, want er wacht nog een omloop van 83 kilometer ten noorden van Villarcayo. Eerst wacht nog de Alto Retuerta (3,5 km aan 6,4%), waarna het tijd is voor het letterlijke hoogtepunt van deze ronde: de Picón Blanco (7,8 km aan 9%). Vanaf de top is het nog 36 kilometer, net als de Picón Blanco-rit van vorig jaar. Na de afdaling wacht vlak voor de meet nog de Alto de Bocos (2,2 km aan 5,5%), waarna de ritwinnaar bekend wordt in Villarcayo.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Vrijdag 18 augustus, Etappe 4: Santa Gadea del Cid – Pradoluengo (157 km)

De vierde etappe lijkt op papier voor de puncheurs gemaakt. De start vanuit Santa Gadea del Cid, dat ten noordoosten van Burgos ligt, is meteen lastig met de Alto de Cubilla (8 km aan 4,6%). Daarna volgt nog een omloop ten westen van de startplaats, waarna het na de Alto Portillo de Busto (3,5 km aan 5,7%) in zuidelijke richting naar de finish gaat.

De aanloop naar Pradoluengo – waar in 2011 de ploegentijdrit van de Ronde van Burgos begon – is ‘Spaans vlak’, waarna de finale toch wel stevig omhoog loopt. De beklimming van Acebal-Vizcarra (2,1 km aan 5,4%) zal voor flink wat pijn in de benen zorgen. De voorlaatste kilometer loopt aan zo’n 3% omhoog, waarna de slotkilometer gemiddeld 7% oploopt. De weg is er vier meter breed en kent in de laatste 500 meter nog vier haarspeldbochten.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Zaterdag 19 augustus, Etappe 5: Golmayo (Soria) – Lagunas de Neila (160 km)

De beslissing in de Vuelta a Burgos gaat vallen in de slotetappe van Golmayo, een stadje ten zuidoosten van Burgos, naar Lagunas de Neila. Vanuit de start gaat het in noordwestelijke richting naar de lastige finale. Niet in een rechte lijn, maar in een soort S-vorm, als je op de kaart kijkt. Nergens is het echt vlak en daaruit zijn de Alto de Galiana (2,5 km aan 6%) en de Alto del Cargadero (7,7 km aan 3%) uitgepikt met een categorie.

Het is allemaal een opwarmer voor de buitencategorie klim naar Lagunas de Neila, waar jaarlijks het klassement van de Ronde van Burgos in een definitieve plooi valt. De klim ziet er iets anders uit dan vorig jaar. Toen werd de klim in twee trapjes verreden en was hij in totaal 11,5 kilometer lang. Nu zijn dit de officiële cijfers: 7 km aan 8,7%. Vooral de laatste kilometer spreekt voor zich, aan een gemiddelde van 11%. De steilste stroken liggen iets eerder en tikken de 18% aan.

De laatste drie jaar wonnen Iván Sosa, Hugh Carthy en João Almeida er in de Vuelta a Burgos. Bij de vrouwen ging de ritzege de laatste twee seizoenen naar Demi Vollering op deze slotklim.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Favorieten

Jumbo-Visma gebruikt de Vuelta a Burgos dit jaar als goede voorbereidingswedstrijd op de Vuelta a España. De Nederlandse formatie ziet de ronde als de ideale opmaat voor kopman Primož Roglič om zich nog eens te testen. Het wordt voor hem zijn eerste officiële wedstrijd sinds hij de eindzege in de Giro d’Italia binnenhaalde, eind mei.

Als Roglič meedoet, is hij ook meteen topfavoriet. Zo eerlijk moeten we zijn. De bergetappes liggen hem goed en ook de punchaankomst in Pradoluengo is op zijn lijf geschreven. Daarnaast heeft hij een ijzersterke ploeg om zich heen die hem flink wat tijdwinst kan bezorgen in de ploegentijdrit, zeker met tempobeulen als Edoardo Affini, Jan Tratnik en Robert Gesink.

Attila Valter lijkt bergop de grootste luitenant te zijn van Roglič, maar de Hongaar kan ook zelf voor een goed klassement gaan. Eerder was Valter al vierde in O Gran Camiño, dertiende in de Ronde van het Baskenland en vierde in de Ronde van Noorwegen. Ook Koen Bouwman en Gijs Leemreize moeten bergop lang meekunnen.

Zoeken we naar uitdagers voor Roglič en Jumbo-Visma, dan kijken we in eerste instantie naar UAE Emirates. Daar prijkt de naam van Adam Yates op de voorlopige startlijst. De Brit werd eind juli nog knap derde in de Tour de France, achter Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar. Sindsdien reed hij geen wedstrijd meer, dus is het wat gissen naar zijn vorm.

Een tweede kanshebber vanuit de ploeg-Pogačar is Jay Vine. De 27-jarige Australiër hoopte dit jaar in de Giro hoge ogen te hooien, maar verloor al vroeg tijd en moest zich vervolgens in dienst stellen van João Almeida. Eerder dit jaar won Vine al wel de Tour Down Under, mede door een sterke tijdrit. Met de Vuelta in aantocht zal Vine willen aantonen dat zijn vorm op punt is. George Bennett is de derde klimmer bij UAE Emirates, waar Domen Novak, Ivo Oliveira en Michael Vink de hardrijders zijn.

BORA-hansgrohe stuurt ook een sterke ploeg naar Burgos, eveneens met de Vuelta in het achterhoofd. Aleksandr Vlasov is de kopman van dienst. Eerder dit jaar eindigde de Giro voor hem in een deceptie, dus is hem er alles aan gelegen om in het najaar te scoren. Zijn derde plaats in de Clásica San Sebastián was alvast een goed voorteken. Lennard Kämna is de tweede kopman, die eventueel tactisch van pas kan komen. Jongelingen Matteo Fabbro en Florian Lipowitz zorgen bergop voor ondersteuning.

Zijn er ook nog thuisfavorieten? Nu ja, dan kijken we toch gelijk naar Movistar, waar Enric Mas de kastanjes uit het vuur moet halen. Of tenminste, dat was het plan. Zijn Tour de France was al klaar voor hij überhaupt begonnen was, waardoor hij zich na zijn herstel meteen kon focussen op de Vuelta. In Burgos wilde hij aanvankelijk wedstrijdritme opdoen, maar hij heeft onlangs besloten om toch een ander pad te kiezen richting de Vuelta. Geen Vuelta a Burgos dus voor hem.

Einer Rubio lijkt nu de belangrijkste troef voor Movistar. De kleine Colombiaan was in mei nog ritwinnaar in de Giro d’Italia en werd vervolgens elfde in het eindklassement. Sindsdien reed hij ook nog naar een vierde plek in La Route d’Occitanie. Rubio is een springveer, maar het zou ons verrassen mocht hij zich in het klassement kunnen mengen tussen mannen als Roglič, Yates en Vlasov.

Kijken we verder op de voorlopige startlijst, dan vinden we bij Bahrain Victorious de naam van Damiano Caruso. Hij was dit voorjaar knap vierde in de Giro d’Italia en derde in Romandië. Na een trainingsperiode loodste hij ploegmaat Matej Mohoric onlangs naar de eindzege in de Ronde van Polen. Is het in Burgos weer aan hem? Santiago Buitrago is een andere gevaarlijke klant bij Bahrain Victorious. Hij was al derde in Luik-Bastenaken-Luik, won een rit in de Giro en derde in de Ruta del Sol.

EF Education-EasyPost komt ook met meerdere klimmers op de proppen. Qua naam kijken we vooral naar Hugh Carthy, maar onderschat ook Jefferson Cepeda niet. Carthy kende een goede aanloop naar de Giro, maar haalde daar de finish niet en begin deze maand viel hij uit in de Tour de l’Ain. De vraag is in hoeverre hij hersteld is. Cepeda werd in die Tour de l’Ain derde, nadat hij de tweede rit had gewonnen. Dit voorjaar werd hij ook al vierde in de Tour of the Alps, dus lastige rondjes van een week liggen hem goed.

Zijn er ook nog enkele outsiders voor een ereplaats in het algemeen klassement? Nicolas Prodhomme is zo iemand namens AG2R Citroën. Hij werd begin augustus nog derde in de Tour de l’Ain en eindigt onder de radar vaak in de subtop van rittenkoersen. Bij Equipo Kern Pharma kan Raúl García een gooi doen naar een mooie einduitslag, terwijl de Nederlander Alex Molenaar (Electro Hiper Europa) ons mag verrassen in dit startveld met sterke WorldTeams.

Het complete deelnemersveld voor Vuelta a Burgos is nog niet bekend. Daarom kan het favorietendeel op een later moment nog aangepast worden.

Sprinters

Veel sprintkansen zijn er niet in deze Vuelta a Burgos. De eerste etappe is gemaakt voor een massasprint en de derde etappe moet voor puncheurs te doen zijn. Daar rekenen we Primož Roglič ook toe, maar wie kan hem kloppen op een dergelijke oplopende aankomst? Zeker met een rappe man als Koen Bouwman, die er ook zelf zou kunnen gaan voor ritwinst, aan zijn zijde.

UAE Emirates heeft Juan Sebastián Molano mee, voor hem zullen alle ogen gericht zijn op de openingsrit. Hij zal moeten uitkijken voor onder meer Iván García (Movistar), Manuel Peñalver (Burgos-BH) en baankampioen Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA). Voor de punchaankomst durven we Andrea Vendrame (AG2R Citroën) en Javier Romo (Astana Qazaqstan) op te schrijven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Aleksandr Vlasov, Adam Yates

** Jay Vine, Damiano Caruso, Santiago Buitrago

* Einer Rubio, Jefferson Cepeda, Lennard Kämna, Attila Valter

Weer en TV

In de Spaanse binnenlanden is het halverwege augustus, zoals te verwachten is, zonnig en warm. Aan het begin van de week wordt het maximaal 30 graden Celsius in de omgeving van Burgos, maar aan het einde van de ronde wordt het warmer en tikt de thermometer vooral de 35 graden aan. De kans op neerslag is nul en de wind lijkt nauwelijks een rol te gaan spelen.

De afgelopen jaren jaren zond Ziggo Sport in Nederland de Ronde van Burgos, maar de sportzender is de rechten nu kwijt aan Eurosport. Omdat de Ronde van Denemarken de voorkeur krijgt op tv, zal de Vuelta a Burgos alleen online uitgezonden worden op Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. De uitzendingen beginnen dagelijks om 15.00 uur. In België is de ronde exclusief te zien op het Proximus-kanaal Pickx+ Sports.