Sivakov schrijft Ronde van Burgos op zijn naam, Almeida wint slotrit

Pavel Sivakov is de eindwinnaar geworden van de Ronde van Burgos. In de laatste etappe – met de finish op de beklimming van Lagunas de Neila – kwam de Fransman als derde over de streep. De ritzege ging naar João Almeida.

De startplaats van de 170 kilometer lange laatste etappe van de Ronde van Burgos was het plaatsje Lermas. Vanaf daar ging het over golvend terrein richting de voet van de slotklim naar Lagunas de Neila (12 km aan 6,2%). Klassementsleider Pavel Sivakov, die in etappe drie de macht greep, begon aan de rit met een marge van 23 seconden op naaste belager Santiago Buitrago. Ook de rest van de top-tien stond nog binnen de halve minuut.

De openingsfase van de rit kende flink wat actie. Het was een groot gevecht om in de vroege vlucht te komen en op een gegeven moment leken maar liefst zeventien renners weg te rijden. Daarbij onder anderen Robert Gesink (Jumbo-Visma), Gino Mäder (Bahrain Victorious) en diens ploeggenoot Matevz Govekar, de ritwinnaar van gisteren. Het peloton liet de kopgroep echter niet begaan, waardoor alles weer bij elkaar kwam. Het spel kon opnieuw beginnen.

Jetse Bol op pad

We zaten nog steeds in het openingsuur toen er weer een kopgroep ontstond. Ook nu zat Mäder mee. De bedrijvige Zwitser, die op iets meer dan drie minuten stond van leider Sivakov, en zijn mede-avonturiers kregen echter niet de ruimte en na zestig kilometer was er nog eens een algemene hergroepering. De schermutselingen hielden daarmee niet op. Nog steeds deden diverse coureurs een poging om weg te komen, totdat drie renners voorop raakten. Jetse Bol (Burgos-BH), Marco Frigo (Israel-Premier Tech) en Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi) kregen een voorsprong van vier minuten.

Door toedoen van EF Education-EasyPost, Astana Qazaqstan en INEOS Grenadiers werd het gat op een gegeven moment gereduceerd tot ongeveer tweeënhalve minuut. Op dit punt bleef de voorsprong een tijdlang min of meer stabiel. Richting de slotklim versnelde het peloton, maar Canal, die Bol en Frigo had gelost, hield toch sterk stand. Aan de voet had hij nog een bonus van anderhalve minuut.

Taaie João Almeida

Dat bleek evenwel verre van genoeg. Sterker nog, Frigo kwam weer bij Canal en was degene die nog het langst voor het peloton uit bleef rijden. Met nog iets meer dan zeven kilometer te gaan, zat het erop voor de Italiaan. Hij werd ingelopen en achtergelaten door twee aanvallers: Juan Pedro López en Chris Harper. De renner van Jumbo-Visma bleek de sterkste van de twee en ging alleen door, terwijl de Spanjaard terugzakte in het pak.

Harper pakte bijna twintig seconden, maar door het tempo van INEOS Grenadiers werd hij op een kleine drie kilometer van de streep weer ingerekend. Op dat moment was Mikel Landa al gelost. Miguel Ángel López had duidelijk betere benen, hij versnelde juist. Een groot gat sloeg hij evenwel niet, want Carlos Rodriguez reed hard door op kop van de groep der favorieten. Zo hard, dat López weer terugviel en alle andere kanshebber gelost werden. Althans, voor even. João Almeida wist in de slotkilometer namelijk terug te keren.

Sivakov eindwinnaar

Sterker nog, de Portugees bleek nog behoorlijk wat in de tank te hebben. Toen het op een sprint aankwam, wist hij López namelijk te vloeren. Sivakov had, net als Rodriguez, kort daarvoor al moeten passen. De Fransman pakte echter wel de eindzege. Almeida werd tweede in het klassement, López derde. In de daguitslag vonden we Ilan Van Wilder ook nog terug op de vijfde plek.