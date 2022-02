Higuita zegeviert in slotetappe Volta ao Algarve, eindwinst voor Evenepoel

De slotetappe van de Volta ao Algarve, met aankomst op de Alto do Malhão, is gewonnen door Sergio Higuita. De renner van BORA-hansgrohe wist na een Colombiaanse broedertwist Daniel Felipe Martínez te verslaan in een sprint bergop. Remco Evenepoel, vijfde in de daguitslag, mag zich eindwinnaar noemen van de Volta ao Algarve 2022.

Met Remco Evenepoel in de gele leiderstrui begon het peloton in de Volta ao Algarve zondag aan de vijfde en meteen ook laatste etappe van de ronde. Een bergetappe van ruim 170 kilometer, met start in Lagoa en finish op de flanken van de bekende scherprechter Alto do Malhão. Evenepoel begon, een dag na zijn imponerende tijdritzege, met een voorsprong van net iets meer dan een minuut op eerste achtervolger Ethan Hayter aan de laatste beproeving van deze ronde. Voor de renners was het zaak om bij de les te zijn in de laatste veertig kilometer, met de beklimming van Alte en een dubbele passage van de Alto do Malhão.

Negentien renners vormen de vroege vlucht

De renners hoorden rond de klok van 14.00 uur Nederlandse tijd de knal van het startschot, waarmee het begin werd ingeluid van de slotrit. Negentien lieden gingen er al snel vandoor en vormden de vroege vlucht. Met Tom Pidcock, Lukas Pöstlberger, Georg Zimmermann, Yves Lampaert (mee als waakhond van leider Evenepoel), Oscar Riesebeek, Dries De Bondt en Pascal Eenkhoorn zaten er meerdere interessante coureurs van voren. De voorsprong van de kopgroep bedroeg op een gegeven moment goed drie minuten, maar in het peloton was er nog geen sprake van paniek.

Met nog ongeveer negentig kilometer te gaan werd de kopgroep opgeschrikt door een valpartij van Pidcock en Riesebeek. De Brit en Nederlander gingen onderuit en dit had vooral voor Riesebeek grote gevolgen. Waar Pidcock zijn weg kon vervolgen en weer kon plaatsnemen in de kopgroep, moest de renner van Alpecin-Fenix de strijd staken. Na een wat vlakker intermezzo zagen enkele coureurs hun kans schoon om ten aanval te trekken. De Bondt, Zimmermann en Ivo Oliveira vonden elkaar aan kop van de koers en begonnen gezamenlijk aan de eerste passage van de lastige Alto do Malhão (2,6 kilometer aan ruim 9%).

INEOS Grenadiers bestookt Evenepoel

De drie koplopers leken echter een vogel voor de spreekwoordelijke kat, aangezien er ook in het peloton een dollemansvaart werd ontwikkeld in aanloop naar de Alto do Malhão. De favorieten voor het klassement begonnen met een minuut achterstand aan de eerste steile stroken van de echte scherprechter van deze etappe. INEOS Grenadiers besloot niet te wachten en dus was het aan Daniel Felipe Martínez, de nummer vier in het klassement op 1:30 van Evenepoel, om de knuppel in het hoenderhok te gooien. De besnorde Colombiaan versnelde tot twee keer toe, maar Evenepoel was niet onder de indruk en glipte mee.

Martínez zorgde er met zijn versnellingen wel voor dat Evenepoel geïsoleerd zat, en dat met nog twintig kilometer te gaan. Dat was echter maar voor even, aangezien een sterke Lampaert weer wist terug te keren en zich vrijwel meteen op kop zette van de groep der favorieten, om zo eventuele aanvallen te neutraliseren. Met een favorietengroep van goed twintig renners, De Bondt en Zimmermann werden nog voor de voet van de tweede passage van de Malhão ingerekend, begonnen we aan de laatste klim van deze Volta ao Algarve. De eindzege van Evenepoel leek veilig, maar er lag nog een ritzege voor het oprapen op de top van de Malhão.

Lampaert tastte in de kilometers voor de slotklim nog eens diep in zijn krachtenarsenaal en ook Johannes Staune-Mittet, normaal uitkomend voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maakte indruk in dienst van Tobias Foss. Toch konden zij niet verhinderen dat een grote achtervolgende groep, met daarin onder meer de gevaarlijke Ethan Hayter, weer wist aan te sluiten vlak voor het opdraaien van de Alto do Malhão. Hierdoor begonnen we met een omvangrijke groep aan de beginstroken van de Malhão. Quick-Step Alpha Vinyl bepaalde het tempo in dienst van Evenepoel.

Higuita klopt Martínez na pittige sprint, Evenepoel eindwinnaar

Vanwege de tegenwind was het lang wachten op een versnelling van een van de favorieten. Op 1,3 kilometer van de meet trok Evenepoel door, David Gaudu, Brandon McNulty, Martínez en Sergio Higuita gingen mee met de Belg. Deze vijf matadoren reden wiel aan wiel onder de rode vod van de laatste kilometer. Evenepoel probeerde het in de laatste kilometer nog een keer, maar de leider beschikte niet over de explosiviteit om zijn rivalen uit het wiel te kletsen. McNulty had nog een versnelling in petto, maar de Amerikaan was niet opgewassen tegen het Colombiaanse sprintgeweld.

Martínez en Higuita wisten McNulty te overvleugelen en vochten een fikse strijd uit in de laatste meters. Martínez wist Higuita aanvankelijk achter zich te houden, maar de Colombiaanse kampioen van BORA-hansgrohe wist met een ultieme versnelling Martínez nog een loer te draaien. Laatstgenoemde moest dus genoegen nemen met de tweede plaats. McNulty kwam als derde over de streep, Gaudu werd vierde en Evenepoel was de nummer vijf in de daguitslag. De Belg kroont zich daarmee tot eindwinnaar van de ronde, voor McNulty en Martínez.