Koen Middendorp • vrijdag 13 oktober 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Veneto Classic 2023 – Eindigen met een sportieve knal

Nu de Ronde van Lombardije en Parijs-Tours achter ons liggen, kunnen we echt een punt zetten achter het wegseizoen. Toch? Nou, er staan toch nog een paar afsluitende wedstrijden op het programma. De Veneto Classic bijvoorbeeld. In deze Italiaanse koers gaat de organisatie zondag op zoek naar een opvolger voor Marc Hirschi. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Veneto is een bekende regio in Italië, doordrenkt met de nodige wielerheroïek. De eerste gedachte bij het horen van de naam gaat natuurlijk uit naar Venetië, maar Veneto is zoveel meer dan deze – door toeristen overspoelde – stad met zijn vele kanalen en bijbehorende gondels. Verona, Cortina d’Ampezzo, Trevido, Padua, Vincenza… In Veneto is het goed toeven. Ook voor enthousiastelingen van de fiets. Zo was de regio vorig weekend nog het decor van de wereldkampioenschappen gravel.

In de regio Veneto wordt ook de Veneto Classic verreden. Niet te verwarren met de Giro del Veneto, een wedstrijd die een paar dagen eerder wordt georganiseerd en al ruim honderd jaar bestaat. De Veneto Classic is een nog zeer jonge koers op de kalender: dit jaar staat namelijk pas de derde editie op het programma. Met dank aan Filippo Pozzato. De voormalig beroepscoureur, een man van de streek, zette als organisator zijn schouders eronder. Onder de bezielende leiding van ‘Pippo’ zag de Veneto Classic in 2021 het levenslicht.

De eerste editie vond plaats op 17 oktober 2021 en was een prooi voor Samuele Battistella. De toen 22-jarige Italiaan van Astana Qazaqstan boekte na een solo zijn eerste en voorlopig enige profoverwinning, voor de Zwitser Marc Hirschi en de Colombiaan Jhonatan Restrepo. Hirschi moest in de eerste uitgave van de Veneto Classic nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar kwam een jaar later terug om te winnen. Maar daarover later meer.

Laatste winnaars Veneto Classic

2022: Marc Hirschi

2021: Samuele Battistella

Laatste editie

In de tweede editie van de Veneto Classic moesten de renners een heuvelachtig traject afleggen tussen Treviso en Bassano del Grappa van in totaal 191 kilometer. Zo kreeg het peloton na bijna honderd kilometer drie keer La Rosina (2,3 km aan 6,3%) voor de kiezen. Vervolgens werd de finale ingeluid door de beklimming van de kasseienklim La Tisa (300 meter aan 11%), die twee keer op het parcours lag. De scherprechter van de dag was echter de Diesel Farm (1,3 km aan 9,6%) op tien kilometer van de finish, waarna op negen kilometer ook nog een strook van 500 meter aan 11,4% lag.

Vijf renners lieten zich niet afschrikken door de vele beklimmingen onderweg en kozen al snel het ruime sop. Ricardo Tosin (General Store – Essegibi-F.Lli Curia), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Michael Belleri (Biesse-Carrera), de Noor Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) en de Zwitser Nils Brun (Tudor Pro Cycling Team) maakten als vroege vluchters het mooie weer. De voorsprong van het vijftal liep al snel op naar ruim vier minuten. In het peloton was het vooral UAE Emirates dat namens Matteo Trentin en Marc Hirschi op kop reed.

De koplopers bleken echter al snel een vogel voor de spreekwoordelijke kat: op 37 kilometer werden de laatste overgebleven vluchters ingerekend door het peloton, en kon de finale écht beginnen. Op de tweede passage van La Tisa spatte de koers uiteen en na een zeer interessant intermezzo begon een omvangrijke groep aan de onverharde stroken van de Diesel Farm. Hier maakte Nicola Conci van Alpecin-Deceuninck indruk door een gat te slaan. De Italiaan werd even later vergezeld door landgenoot Formolo en ook Hirschi wist zich uiteindelijk bij het duo te voegen.

De Zwitser nam vervolgens de leiding in de listige afdaling, die ook onverhard was, waar hij een gat met zijn medevluchters wist te forceren. Dit bleek een beslissend moment in de koers, aangezien Hirschi sterk genoeg bleek om zijn inspanning door te trekken en met voorsprong als eerste over de streep te komen, voor zijn ploeggenoot Davide Formolo – die zo het een-tweetje van UAE Emirates compleet maakte – en Conci.

Hirschi was dus de grote winnaar van de Veneto Classic 2022, maar na afloop werd ook een andere renner in het zonnetje gezet: de afscheidnemende Davide Rebellin. De 51-jarige Italiaan kwam in zijn allerlaatste koers – voor eigen volk – als eenendertigste over de streep. Anderhalve maand na zijn allerlaatste wedstrijd maakte vreugde plaats voor intens verdriet: Rebellin kwam tijdens een trainingsritje – na een aanrijding met een vrachtwagen – om het leven.

Uitslag Veneto Classic 2022

1. Marc Hirschi (UAE Emirates) in 4u39m54s

2. Davide Formolo (UAE Emirates) op 10s

3. Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) op 29s

4. Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) op 33s

5. Matteo Trentin (UAE Emirates) z.t.

Parcours

De organisatie van de Giro del Veneto besloot het parcours dit jaar om te gooien, die van de Veneto Classic houdt vast aan zijn beproefde recept. De renners zullen dit jaar niet vertrekken vanuit Treviso, maar verder heeft de organisatie geen verrassingen in petto. Het peloton verzamelt zich zondag in het bescheiden plaatsje Mel voor een wedstrijd over net iets minder dan tweehonderd (om precies te zijn 195,7) kilometer.

Eenmaal op de fiets gaat het over op- en afgaande wegen in westelijke richting naar onder meer Feltre, Pederobba en Liedolo, om vervolgens na iets meer dan tachtig kilometer het eerste lokale circuit in en rond La Rosina op te draaien. Deze lokale omloop is 12,6 kilometer lang en zal vier keer worden afgewerkt, met de beklimming naar La Rosina (2,6 km aan 6,3%) als telkens terugkerende scherprechter.





Na vier passages over deze lokale ronde trekken de renners nog wat verder naar het westen, richting een alternatief circuit van ook net iets meer dan twaalf kilometer (12,4 om precies te zijn), een ronde die eveneens vier keer op het programma staat. Op deze lokale ronde is het telkens uitkijken naar de korte maar wel zeer pittige kasseienklim naar La Tisa. Het is in feite een muur van 300 meter aan ruim 11%, over een bijzonder smalle en dus met kasseien bezaaide weg.

Na een vierde passage over deze ‘Flandrien-helling’ is het nog ruim vijftien kilometer tot de finish, maar het venijn zit hem overduidelijk in de staart. Wie denkt dat er nu voornamelijk vlakke kilometers volgen richting de finish, komt bedrogen uit. De organisatie heeft namelijk nog een finale uitgestippeld, die doet denken aan de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik.

In de laatste tien kilometer volgen er nog twee zeer pittige hellingen, met eerst de onverharde Diesel Farm (1,2 km aan goed 11%, met een piek tot 14%) en vervolgens nog de Contra Soarda (400 meter aan 10,3%). Na deze laatste hindernis, zijn er nog goed vijf kilometers af te leggen tot de finish in Bassano del Grappa, die grotendeels in dalende en vlakke lijn verlopen. De laatste kilometer is nog behoorlijk technisch, smal en dus verraderlijk.

Zondag 15 oktober, Mel – Bassano del Grappa (195 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.40 uur

Favorieten

Het deelnemersveld voor de Giro del Veneto is nog niet definitief bekend, maar de meeste renners combineren deze koers met die andere eendaagse wielerkoers door de regio Veneto: de Giro del Veneto. Onze topfavoriet luistert dan ook naar de naam Marc Hirschi. De Zwitser won vorig jaar nog deze lastige heuvelkoers en zal zichzelf maar wat graag willen opvolgen. We mogen ook zeker nog wat van Hirschi verwachten, gezien zijn laatste resultaten. De renner van UAE Emirates is, zo laat op het seizoen, absoluut nog niet uitgeblust.

Het is een indrukwekkend lijstje met uitslagen: winst in de Coppa Sabatini, daarna tweede (Memorial Pantani), vijfde (Trofeo Matteotti en Giro del Veneto), tweede (Coppa Agostoni), vierde (Coppa Bernocchi) en nog eens tweede (Gran Piemonte). Tussendoor won hij nog even de Ronde van Luxemburg en in de Ronde van Lombardije reed hij bij de eerste twintig. Kan Hirschi komende zondag nog een laatste kers op een al zeer lekkere taart zetten? Mocht de topfavoriet het niet kunnen bolwerken, dan is er nog geen man overboord voor UAE Emirates.

De formatie uit het Midden-Oosten brengt namelijk een bijzonder sterke ploeg op de been, met meerdere kanshebbers op de overwinning. Neem nu Davide Formolo, die vorig jaar achter zijn ploeggenoot Hirschi als tweede finishte in de Veneto Classic. De Italiaan zal zijn seizoen ook graag willen afsluiten met een zege, nadat hij vorige maand al de Coppa Agostoni wist te winnen. Verder is Matteo Trentin – vorig jaar winnaar van de Giro del Veneto en vijfde in de Veneto Classic – een renner om rekening mee te houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Diego Ulissi en Rafal Majka.

Kortom, UAE Emirates is zondag de te kloppen ploeg. Al zijn er natuurlijk nog voldoende kapers op de kust. Lotto Dstny heeft met Andreas Kron ook een kandidaat-winnaar in de gelederen. De Veneto Classic – met zijn vele korte en explosieve hellingen – is een goede Kron echt op het lijf geschreven. Dat het met zijn vorm nog wel snor zit, bleek in de voorbije Ronde van Lombardije. Kron eindigde in ‘de koers van de vallende bladeren’ namelijk als tiende. We houden verder ook rekening met zijn Belgische ploeggenoten Lennert Van Eetvelt en Florian Vermeersch, woensdag nog derde in de Giro del Veneto.

Nog een renner die duidelijk nog wat jus in de benen heeft en dit koppelt aan goede uitslagen: Tobias Halland Johannessen. De 24-jarige Noorse klimbelofte van Uno-X, twee jaar geleden nog winnaar van de Tour de l’Avenir, kan terugkijken op een uitstekende tweede seizoenshelft. In de eerste maanden van 2023 sukkelde Johannessen nog met een knieblessure, maar na een al sterke Tour de France won hij een rit in de Ronde van Luxemburg en werd hij onder meer tweede in de Tour of Britain, derde in Parijs-Tours en tweede in de Giro del Veneto. Sluit hij zijn seizoen af met een overwinning?

De voor AG2R Citroën uitkomende Benoît Cosnefroy is de laatste weken een stuk minder op dreef, maar vindt in de Veneto Classic wel een parcours op maat. Kan de explosieve Fransman nog eens ouderwets uithalen en een gooi doen naar de zege? We hebben de laatste weken ook weinig vernomen van Nicola Conci, maar de Italiaan van Alpecin-Deceuninck was vorig jaar wel knap derde in de Veneto Classic. Zien we hem dit jaar weer meebikkelen voor de prijzen?

Conci zal maar wat graag willen schitteren in eigen land, net als Simone Velasco (Astana Qazaqstan) en Filippo Zana (Jayco AlUla). Velasco zal als de huidige wegkampioen van Italië sowieso opvallen in zijn tricolore trui, maar moet met zijn kwaliteiten ook ver kunnen komen in deze wedstrijd. Zana – die Velasco overigens voorafging als Italiaans kampioen – is eveneens een gevaarlijke klant.

Andere renners om in de gaten te houden, zijn Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), oud-winnaar Samuele Battistella en Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), Michael Matthews, Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Walter Calzoni, Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling) en Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling).

We houden ook zeker rekening met de collectieve sterkte van een Israel-Premier Tech – met Corbin Strong, Domenico Pozzovivo, Jakob Fuglsang én Marco Frigo – en Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, met Filippo Fiorelli en Martin Marcellusi als belangrijkste speerpunten. En na zijn knappe zege in de Giro del Veneto, willen we u de naam van Dorian Godon toch ook niet onthouden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marc Hirschi

*** Tobias Halland Johannessen, Andreas Kron

** Filippo Zana, Davide Formolo, Diego Ulissi

* Florian Vermeersch, Benoît Cosnefroy, Nicola Conci, Dorian Godon

Deelnemerslijst (PCS)

Weer en TV

Het is momenteel prima toeven in de regio Veneto, maar zondag zit het de renners niet mee. Er wordt namelijk de nodige neerslag verwacht en de zon krijgt daardoor ook niet echt de kans om door te breken, zo meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur schommelt in de middaguren rond de twintig graden Celsius. Er waait een matige tot zwakke wind uit het oosten.

De Veneto Classic is zondag live te volgen via Eurosport. Eurosport 2 begint om 15.15 uur met de live-uitzending, maar de koers is vanaf 14.30 uur ook al live te zien via de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.