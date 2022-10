Marc Hirschi soleert naar overwinning in Veneto Classic

Marc Hirschi (UAE-Emirates) heeft de Veneto Classic gewonnen. De Zwitser kwam alleen over de streep in Bassano del Grappa nadat hij zijn medevluchters had achtergelaten in de afdaling van de laatste beklimming. Zijn ploeggenoot Davide Formolo werd tweede, terwijl Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) beslag legde op plek drie.

De renners moesten een heuvelachtig traject afleggen tussen Treviso en Bassano del Grappa van in totaal 191 kilometer. Zo kreeg het peloton na bijna honderd kilomter drie keer La Rosina (2,7 km aan 5,9%) voor de kiezen. Vervolgens werd de finale ingeluid door de beklimming van de kasseienklim La Tisa (300m aan 12,3%), die twee keer op het parcours lag. De scherprechter van de dag was echter de Diesel Farm (1,3 km aan 9,6%) op tien kilometer van de finish, waarna op negen kilometer ook nog een strook van 500 meter aan 11,4% lag.

Vanuit de start ontstond al snel een kopgroep van vijf man met de drie Italianen Ricardo Tosin (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Matto Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Michael Belleri (Biesse – Carrera), de Noor Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) en de Zwitser Nils Brun (Tudor Pro Cycling Team). De voorsprong van het vijftal liep al snel op naar ruim vier minuten. In het peloton was het vooral UAE Emirates die namens thuisrijder Matteo Trentin op kop reed.

Formolo breekt koers open

Toen de kopgroep, waar Tosin inmiddels uit was gelost, aan La Tisa begon bedroeg de voorsprong nog maar een minuut. Op de beklimming draaide de Italiaan Davide Formolo voor UAE Emirates de gashendel open waardoor de voorsprong van de kopgroep, waar Abrahamsen definitief moest passen, werd gedecimeerd en nog maar twintig seconden telde op de top.

Op 37 kilometer werden ook de overgebleven vluchters ingerekend door het peloton, dat nog steeds werd aangevoerd door UAE Emirates. Op 33 kilometer van de streep kwam Miguel Ángel Lopéz ten val, waardoor hij uitgeschakeld leek voor de overwinning.

Op de tweede passage van La Tisa liep scheidde een groep zich af van het peloton. Net toen de achtervolgers de aansluting weer maakten besloot Formolo om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Hij kreeg zijn ploeggenoot Marc Hirschi, de Belg Florian Vermeersch (Lotto Soudal), de Fransman Rémy Rochas (Cofidis) en de Italianen Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) en Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) mee.

De kopgroep begon met een voorsprong van ongeveer vijftien seconden aan de laatste passage van La Tisa. Trentin demarreerde uit de groep daarachter en wist zich in de afdaling bij de kopgroep te voegen. Even later voegde zich daar nog een groep renners bij, waaronder Diego Ulissi, waardoor de kopgroep weer flink in omvang toenam.

Hirschi gaat solo

Deze groep begon met nog iets meer dan tien kilometer te gaan aan de onverharde stroken van de Diesel Farm. Hier maakte Nicola Conci van Alpecin-Deceuninck indruk door een gat te slaan. De Italiaan werd even later vergezeld door landgenoot Formolo en ook Hirschi wist zich uiteindelijk bij het duo te voegen.

De Zwitser nam vervolgens de leiding in de listige afdaling, die ook onverhard was, waar hij een gat met zijn medevluchters wist te forceren. Zijn voorsprong liep al snel op naar vijftien seconden op de achtervolgers. Op de laatste oplopende strook op ongeveer vijf kilometer van de streep liet ook Formolo Conci achter zich.

Formolo zette vervolgens de achtervolging in op zijn ploeggenoot. Hirschi wist echter stand te houden en soleerde zo naar de overwinning. Formolo maakte het een-tweetje van UAE-Emirates compleet. Conci wist de achtervolgers nog voor te blijven en werde derde.