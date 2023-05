Voorbeschouwing: Veenendaal-Veenendaal 2023 – Groenewegen voor zijn vijfde?

2015, 2016, 2018, 2022 en …? Dylan Groenewegen kan dit jaar voor de vijfde keer in zijn carrière Veenendaal-Veenendaal winnen. De sprinter van Jayco AlUla is opnieuw de topfavoriet, maar de concurrentie is niet mals. Bovendien biedt het (aangepaste) parcours ook kansen voor mannen die koers willen maken. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De allereerste editie van Veenendaal-Veenendaal vond plaats op woensdag 28 augustus 1985. De overwinning ging naar de 38-jarige Joop Zoetemelk, die snel herstelde van de 246 kilometer lange koers. Op 1 september 1985, vier dagen na zijn zege in Veenendaal, voegde hij op zijn ‘oude’ dag namelijk een van zijn allergrootste zeges toe aan zijn toch al imposante palmares. Joop werd de zondag na Veenendaal-Veenendal wereldkampioen op de weg in het Italiaanse Giavera di Montello. “38 jaar en hij heeft ‘m!”

Zoetemelk was een gedroomde eerste winnaar voor de organisatoren van Veenendaal-Veenendaal, maar in 1986 bleef een tweede uitgave niettemin uit. Daarna werd de draad echter weer opgepikt en kwamen er al snel meer grote namen op de erelijst. Zo wonnen Johan Capiot (1987), Jean-Paul van Poppel (1989), Vjatsjeslav Ekimov (1994), Olaf Ludwig (1995), Andrei Tchmil (1996) en Jeroen Blijlevens (1997) voor de eeuwwisseling. Na 2000 triomfeerden onder meer Tom Boonen (2006), Edvald Boasson Hagen (2010), Elia Viviani (2013) en Yves Lampaert (2014).

Drie renners wisten Veenendaal-Veenendaal twee keer te winnen: de Fries Wiebren Veenstra (1990 en 1991), Steven de Jongh (2000 en 2001) en Theo Bos (2011 en 2012). Zij deelden het record een tijdje met Dylan Groenewegen, totdat laatstgenoemde in 2018 voor de derde keer zegevierde. Vorig jaar voegde de Nederlander daar een vierde overwinning aan toe. Overigens heette Veenendaal-Veenendaal bij Groenewegens eerste zeges, in 2015 en 2016, even de Arnhem-Veenendaal Classic. Van 2007 tot en met 2013 droeg de wedstrijd de naam Dutch Food Valley Classic.

Laatste winnaars Veenendaal-Veenendaal Classic

2022: Dylan Groenewegen

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Zakkari Dempster

2018: Dylan Groenewegen

2017: Luka Mezgec

2016: Dylan Groenewegen

2015: Dylan Groenewegen

2014: Yves Lampaert

2013: Elia Viviani

Laatste editie

De vlucht van de dag in de Veenendaal-Veenendaal Classic 2022 bestond uit vijf renners. Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Stijn Appel (ABLOC CT), Sven Burger (BEAT Cycling), Michael Garrisson (Hagens Berman Axeon) en Tim Marsman (Metec-Solarwatt) kregen een goede vier minuten voorsprong van het peloton. Daar waren het de mannen van BikeExchange-Jayco die controleerden in dienst van Dylan Groenewegen.

Op zestig kilometer van de streep namen de mannen van Jumbo-Visma het commando over. Ze trokken het plots op de kant. Door deze actie scheidde een groep van een dertigtal renners zich af, maar topfavorieten Dylan Groenewegen en Arnaud De Lie lieten zich niet verrassen. Alpecin-Fenix zat ook met meerdere renners mee en steunde Jumbo-Visma, maar toch kwam alles na tien kilometer koers weer samen. Onder aanvoering van Lotto Soudal en BikeExchange-Jayco keerde de rust weder.

Elf kilometer voor het einde werden de laatste vluchters – van wie Stijn Appel de prijs van de strijdlust kreeg – tot de orde geroepen. Een chaotische slotfase volgde. Onder anderen Per Strand Hagenes, Thimo Willems en Julien Vermote probeerden nog weg te komen en Lotto Soudal wilde het nog in waaiers trekken. Uiteindelijk bleek een massasprint echter niet te ontlopen.

Intermarché-Wanty-Gobert bracht de snelle Gerben Thijssen perfect richting de laatste driehonderd meter, maar Groenewegen had het juiste wiel gekozen en verraste door opvallend vroeg aan te gaan. Thijssen kon de Nederlander niet meer remonteren en De Lie, die derde zou worden, moest van te ver komen. Groenewegen was zodoende voor de vierde keer aan het feest in Veenendaal.

Uitslag Veenendaal-Veenendaal Classic 2022

1. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) in 4u32m40s

2. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) z.t.

3. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) z.t.

4. Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) z.t.

5. Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Zaterdag 20 mei, Veenendaal-Veenendaal: Veenendaal – Veenendaal (175,8 km)

Het parcours van Veenendaal-Veenendaal is flink op de schop gegaan ten opzichte van 2022. Vorig jaar reden de renners verschillende lussen in en rondom Veenendaal, nu is gekozen voor één omloop. Deze ronde is zo’n 35 kilometer lang en moet vijf keer afgelegd worden. De totale afstand bedraagt daardoor 175,8 kilometer, ruim twintig kilometer minder dan een jaar geleden.

“De 36e editie van de Veenendaal-Veenendaal Classic wordt een compacte koers waar veiligheid voorop staat”, vertelt koersdirecteur Bart Voskamp op de site van de wedstrijd. “Het parcours bestaat uit vijfmaal dezelfde ronde die volledig wordt uitgezet tussen Veenendaal, Wageningen en Rhenen met zo min mogelijk moeilijke verkeerssituaties en bochten. Op die manier is het beter te beveiligen voor de politie en motorbegeleiders.”

“Daarnaast hebben we de feedback van omwonenden zo goed mogelijk meegenomen bij de totstandkoming van het parcours en proberen we wegen zo weinig mogelijk volledig af te sluiten. Tegelijkertijd vindt het publiek het leuk om het peloton meerdere keren voorbij te zien komen.”

De omloop begint vanzelfsprekend in Veenendaal. Vanaf daar gaat het via Binnenveld, Wageningen en de Rijndijk, waar waaiers altijd op de loer liggen, naar de enige twee hellingen in de ronde: de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) en het Paardeveld (600 meter aan 5,6%). De top van die laatste heuvel ligt op elf kilometer van de streep. De Amerongse Berg, vorig jaar nog wel op de route, hoeft dit keer niet beklommen te worden.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.10 uur

Favorieten

De organisatie van Veenendaal-Veenendaal mag net als vorig jaar vijf WorldTeams verwelkomen. Jumbo-Visma is dit keer afwezig, maar Jayco AlUla, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa-Samsic en Team DSM zijn wel van de partij. Bovendien staan er nog zeven ProTeams aan het vertrek. Acht Nederlandse continentale formaties en twee uit het buitenland maken de startlijst compleet.

De topfavoriet rijdt voor Jayco AlUla. Dylan Groenewegen was al vier keer de beste in Veenendaal-Veenendaal en zal graag voor een vijfde keer zegevieren. Winnen deed de 29-jarige sprinter dit seizoen ook al drie keer. Eerst in de Saudi Tour, toen in de UAE Tour en uiteindelijk ook in de Ronde van Hongarije, nog maar een week geleden. Met zijn vorm zit het dus wel goed. Als de wedstrijd eindigt in een sprint, zoals in acht van de laatste tien edities, is Groenwegen de te kloppen man.

Sam Welsford was ook al drie keer succesvol dit jaar. De rappe Australiër kende een knallende seizoensstart in de Vuelta a San Juan, waar hij kleppers als Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Fernando Gaviria er tweemaal oplegde in een massasprint. Begin maart won hij ook de Grand Prix Criquielion. Sindsdien staat de teller stil voor Welsford, maar hij verzamelde nog wel de nodige ereplaatsen. Zo eindigde hij als tweede in de Scheldeprijs, vóór Groenewegen (vierde). Schrijf de sprinter van Team DSM dus maar op voor Veenendaal-Veenendaal.

Voor Team DSM zien we ook Casper van Uden op de voorlopige startlijst. De Nederlandse ploeg zou ook zijn kaart kunnen trekken, al kan hij niet dezelfde prestaties voorleggen als Welsford. Een derde plaats in Milaan-Turijn en een vierde plek in een rit van de Ronde van Hongarije zijn voorlopig de meest aansprekende resultaten van Van Uden in 2023.

In Milaan-Turijn ging de zege trouwens naar een andere Nederlander, Arvid de Kleijn. De snelle man van Tudor kwam sinds 26 maart niet in actie, maar zal het seizoen na een rustperiode met veel moraal hervatten. Hij heeft immers al een (grote) overwinning binnen. Komt daar in Veenendaal een tweede bij?

Giacomo Nizzolo voegde onlangs ook een mooie zege toe aan zijn palmares. De 34-jarige Italiaan won de Tro-Bro Léon, voor Arnaud De Lie. Dat deed hij in de sprint van een klein groepje, maar Nizzolo kan natuurlijk ook massasprints winnen. Al noteert hij vaker korte ereplaatsen. Maar wie weet heeft hij na zijn overwinning van twee weken terug de smaak te pakken.

De smaak te pakken, dat heeft Nacer Bouhanni voorlopig niet. De inmiddels 32-jarige Fransman schurkte ooit tegen de sprinttop aan, maar kende het voorbije jaar vooral veel pech. Het begon allemaal in de Ronde van Turkije 2022, waar hij zwaar ten val kwam. De rest van het seizoen zou hij vanwege een gebroken nekwervel niet meer in actie komen. Dit jaar viel Bouhanni ook al meermaals, waardoor een echt korte klassering er nog niet in zat. Een zesde plaats in Milaan-Turijn is het voorlopige hoogtepunt.

In Milaan-Turijn trokken ze bij Arkéa-Samsic de kaart van Bouhanni, maar de Franse ploeg beschikt ook nog over Luca Mozzato. De Italiaan kan meedingen voor een podiumplaats, als hij voor eigen kans mag sprinten. Maar krijgt hij daartoe de vrijheid? Timothy Dupont hoeft zich daar bij Tarteletto-Isorex geen zorgen over te maken. Zeker niet na de Tour of Hellas, waar de Belg naar winst sprintte in de tweede etappe. Hij zal met moraal afreizen naar Nederland.

Dupont viel onlangs wel net naast het podium in de Arno Wallaard Memorial. In de sprint voor plek twee, achter de solist Rasmus Bøgh Wallin (noemen we zo nog eens), moest de 35-jarige renner Mārtiņš Pluto en Coen Vermeltfoort voorlaten. Die laatste staat zaterdag ook aan de start in Veenendaal, ongetwijfeld met grote ambities. Opvallend genoeg won de VolkerWessels-renner in zijn carrière ‘slechts’ twee 1.1-koersen, maar op .2-niveau was hij bijzonder succesvol. Dit seizoen schreef hij de Ster van Zwolle en – nog geen twee weken terug – de Ronde van Overijssel op zijn naam.

In de Slag om Woensdrecht (30 april), een nationale koers voor de Topcompetitie, deed Vermeltfoort verrassend genoeg niet mee om de knikkers. De zege ging hier naar Martijn Budding, die Tour de Tietema-Unibet zo de eerste overwinning ooit schonk. De 27-jarige renner heeft deze winter flink gewerkt aan zijn sprint en dat lijkt zich uit te betalen. Kan de voormalig prof van Roompot en Riwal het nu ook laten zien op dit niveau? In 2019 was hij in ieder geval al een keertje tweede in Veenendaal-Veenendaal.

Het is verder ook nog letten op Tijl De Decker, Jarne Van de Paar (Lotto Dstny), Hugo Page, Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty), Alexander Salby, Kenneth Van Rooy (Bingoal WB), Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke), Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) en Vito Braet (Flanders Baloise), die onlangs derde werd in een rit van de Ronde van Hongarije.

Voor het geval we een ander scenario krijgen – de voorbije tien jaar werd het twee keer géén massasprint – noteren we de namen van Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri-Carl Ras) en David van der Poel (Alpecin-Deceunink).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Dylan Groenewegen

*** Sam Welsford, Arvid de Kleijn

** Giacomo Nizzolo, Casper van Uden, Vito Braet

* Nacer Bouhanni, Timothy Dupont, Coen Vermeltfoort, Martijn Budding

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits, FirstCycling of ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt zaterdag prima koersweer in de provincie Utrecht. Twintig graden, geen neerslag en behoorlijk wat zon, al zal er soms ook wat bewolking zijn. De wind is met 4 Beaufort best stevig te noemen en waait uit het noordoosten.

Veenendaal-Veenendaal is om 15.40 live te zien op RTV Utrecht. Vanaf datzelfde moment kun je ook terecht bij Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ voor beelden van de koers.