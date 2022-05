Dylan Groenewegen wint voor de vierde keer Veenendaal-Veenendaal Classic

Dylan Groenewegen heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Veenendaal-Veenendaal Classic op zijn naam geschreven. De Nederlander van BikeExchange-Jayco was de snelste in een massasprint in deze vierde manche van de Exterioo Cycling Cup. Gerben Thijssen ging aan de haal met het zilver, Arnaud De Lie met brons.

De Veenendaal-Veenendaal Classic verliep lange tijd zeer rustig. Niet zo lang na de start, die om 12.15 uur in het centrum van Veenendaal werd gegeven, kregen vijf jonge vluchters de ruimte. De namen? Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Stijn Appel (ABLOC CT), Sven Burger (BEAT Cycling), Michael Garrisson (Hagens Berman Axeon) en Tim Marsman (Metec-Solarwatt).

De vijf, bestaande uit een Amerikaan en vier Nederlanders, kregen een goede vier minuten voorsprong van het peloton. Daar waren het de mannen van BikeExchange-Jayco, die de controle op zich namen. Hun kopman, Dylan Groenewegen, kon vandaag voor de vierde keer in de geschiedenis deze eendagskoers in de Exterioo Cycling Cup op zijn naam schrijven.

Waaierpoging Jumbo-Visma

De koers ontplofte pas echt op zestig kilometer van de streep. De mannen van Jumbo-Visma trokken het peloton plots vanuit het niets op de kant, omdat ze met Timo Roosen niet de snelste sprinter in hun midden hadden. Onder hun impuls scheidde een groep van een dertigtal renners zich af, maar daarbij hadden ook topfavorieten Dylan Groenewegen en Arnaud De Lie zich niet laten verrassen.

Ondanks de hulp van Alpecin-Fenix kwam alles tien kilometer later toch weer samen. De wil om door te rijden met al die snelle mannen was niet zo groot meer. Lotto Soudal en BikeExchange-Jayco namen de controle terug op zich, en zo konden ze makkelijk de massasprint voorbereiden. Voorin begonnen ze intussen wel wat te versnellen, waardoor Burger overboord moest.

Chaotische sprintvoorbereiding

Op 11 kilometer van de streep werden de vluchters gegrepen, en kregen we een nogal chaotische sprintvoorbereiding. Onder andere Per Strand Hagenes, Thimo Willems en Julien Vermote probeerden nog een sprint te ontlopen, en Lotto Soudal trachtte nog te profiteren van de zijwind om een waaier te trekken.

Maar finaal was het wel Intermarché-Wanty-Gobert die haar sprinter Gerben Thijssen perfect richting laatste driehonderd meter bracht. Groenewegen had het juiste wiel gekozen en begon opvallend vroeg aan zijn sprint. Thijssen kwam er niet meer langs, en nummer drie Arnaud De Lie moest van te ver komen. Zo is het voor Groenewegen zege nummer vier in Veenendaal.

In de Exterioo Cycling Cup blijft Hugo Hofstetter aan de leiding met 40 punten, al nadert Arnaud De Lie dankzij zijn derde plaats wel tot op 5 punten van de Fransman.