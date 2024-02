Youri Coudron • maandag 26 februari 2024 om 11:41 maandag 26 februari 2024 om 11:41

Voorbeschouwing: Trofeo Laigueglia 2024 – Kletsnatte strijd op Italiaanse bodem

In navolging van het Spaanse, Franse en het Belgische wielerjaar gaat op woensdag 1 maart ook het Italiaanse seizoen van start. In de heuvelachtige Trofeo Laigueglia klinkt het startschot van La Primavera, die de renners nog brengt naar onder meer Strade Bianche en Milaan-San Remo. Wie treedt in de voetsporen van mannen als Giulio Ciccone en Bauke Mollema? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Trofeo Laigueglia

2023: Nans Peters

2022: Jan Polanc

2021: Bauke Mollema

2020: Giulio Ciccone

2019: Simone Velasco

2018: Moreno Moser

2017: Fabio Felline

2016: Andrea Fedi

2015: Davide Cimolai

2014: José Rodolfo Serpa

Uitslag Trofeo Laigueglia 2023

1. Nans Peters (AG2R Citroën) in 5u08m28s

2. Andrea Vendrame (AG2R Citroën) op 46s

3. Alessandro Covi (UAE Emirates) z.t.

4. Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) z.t.

5. Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) z.t.

Parcours

Het parcours van de 61e editie van de Trofeo Laigueglia is nauwelijks veranderd ten opzichte van de route in het jubileumjaar. De route is in totaal 202,2 kilometer lang, kent 2.600 hoogtemeters en is op te delen in drie delen. Het zwaartepunt ligt in de laatste 45 kilometer.

De start en finish van deze Italiaanse eendagskoers zijn gesitueerd in de plaats Laigueglia. Na het vertrek volgt eerst een grote lus van bijna honderd kilometer met daarin een ongecategoriseerde heuvel en de beklimming van Cima Paravenna (7,3 km aan 5,2%). Deze klim lijkt echter te vroeg in de koers te liggen om bepalend te gaan zijn.

Na 99 kilometer passeren de renners voor het eerst de finish. Hier begint de tweede omloop, met daarin de beklimming van Testico (7 km aan 4,6%). Hier kan zomaar een eerste groep met schaduwfavorieten wegrijden. Na de top is het nog een kleine 80 kilometer naar de finish.

De echte finale begint na pakweg 160 kilometer, als de eerste Colla Micheri (1,9 km aan 8,6%) gepland staat. Een venijnige heuvel met de top op acht kilometer van de streep. Na een korte afdaling wacht nog de Capo Mele (1,7 km aan 3,7%), een niet gecategoriseerde heuvel waarna het nog twee kilometer in dalende lijn gaat tot de finish.

Daarna volgen nog drie lokale rondes van 10,8 kilometer, met elke keer de Colla Micheri en de Capo Mele als de scherprechters van het slot van de koers. Kortom, acht klimmetjes in een tijdsbestek van ruim 40 kilometer. Hier gaat het geheid uit elkaar spatten en kan een tactisch spel gespeeld worden.

Woensdag 28 februari, Trofeo Laigueglia 2024: Laigueglia – Laigueglia (202,2 km)

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.50 en 16.35 uur

Favorieten

De Trofeo Laigueglia presenteert dit jaar een volle startlijst met liefst 25 ploegen. Hiervan zijn er negen afkomstig uit het hoogste WorldTour-niveau. Van de overige zestien teams is de helft een ProTeam. Decathlon AG2R La Mondiale brengt in ieder geval de titelverdediger aan de start. De Fransman Nans Peters kwam in 2023 solo over de meet en waagt dit jaar een poging deze prestatie te evenaren. Al zijn er dit jaar enkele geduchte tegenstanders.

Zo springen de namen van Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels), Davide Piganzoli, Davide Bais (Polti Kometa) en Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) in het oog. Eerstgenoemde liet afgelopen weekend in de Faun-Ardèche Classic zien over goede benen te beschikken. Laatstgenoemde wist de laatste twee jaar de vierde plek te veroveren. Wat kunnen deze mannen in 2024?

Het complete deelnemersveld voor de Trofeo Laigueglia is nog niet bekend. Het favorietendeel en de sterrenverdeling zullen later worden aangevuld.

Favorieten volgens WielerFlits

Weer en TV

Het belooft woensdag aan de kust van Ligurië allesbehalve een mooie voorjaarsdag te worden. Volgens Weeronline wordt het maximaal 13 graden, maar blijft het gedurende de hele dag regenen. De kans op neerslag is 80% en er staat een stevige windkracht 4 uit het noorden. Fikse weersomstandigheden dus.

Eurosport heeft dit jaar wel de uitzendrechten op de Trofeo Laigueglia. Hierdoor is de klassiekers vanaf 14.30 uur te zien op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+.