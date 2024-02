Youri Coudron • vrijdag 23 februari 2024 om 11:30 vrijdag 23 februari 2024 om 11:30

Trofeo Laigueglia: de opening van het Italiaanse wielerseizoen met dank aan Charly Gaul

De Trofeo Laigueglia laat ook dit jaar het wielerfestijn in Italië losbarsten. In Ligurië kunnen de renners zich in deze voorjaarklassieker opwarmen voor het grote werk later in het voorjaar. Toch kent deze Italiaanse seizoensopener zelf ook een zeer verdienstelijke erelijst met namen als Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck en Giuseppe Saronni. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

Het is het jaar 1963 en de Luxemburgse wielrenner Charly Gaul is op zoek naar rust. In de jaren daarvoor is Gaul uitgegroeid tot een grootheid in het peloton. Hij heeft deze status te danken aan zijn eindoverwinningen in de Tour de France (’58) en de Giro d’Italia (56′, 59′). In de nadagen van zijn carrière rijdt hij voor het Italiaanse Gazzola-Fiorelli. Samen met zijn sportief directeur Pino Villa is het tijd voor een welverdiende vakantie.

Ik hoor u denken: wat heeft dit precies te maken met de Trofeo Laigueglia? De twee heren besloten te vertoeven in het Hotel Britannia Suisse te Laigueglia. Daar raakten zij in gesprek met hoteleigenaar Luigi Agnelotti, die een langgekoesterde droom kende: een wielertocht. Villa en Agnelotti werden het al snel eens en besloten zich samen hard te maken voor de koers in Ligurië. Van het een kwam het ander. Een jaar later was de eerste editie van de Trofeo Laigueglia daar.

Het was thuisrijder Guido Neri, die zich in de Ligurische kustplaats tot de eerste winnaar van de Italiaanse eendagskoers kroonde. Neri, toentertijd een werkeloze hardloper, wist zich in het profpeloton te nestelen en reed later achter keer de Giro d’Italia. Hoewel hij een aantal keer dichtbij kwam, wist hij nooit een etappezege te boeken in een grote ronde.

Wat hij in 1964 nog niet wist, is dat hij in de Trofeo Laigueglia opgevolgd zou worden door enkele grootheden. Op de erelijst van de Italiaanse koers pronken namelijk namen als Eddy Merckx, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck en Giuseppe Saronni.

Jarenlang stond er slechts één Nederlander op deze erelijst. Theo de Rooij kwam in 1982 solo over de finish voor de Italianen Mario Noris en Wladimiro Panizza. In 2021 bracht Bauke Mollema verandering in die statistiek. Ook hij kwam, net als zijn Nederlandse voorganger, solo over de meet en klopte zo grote namen als Egan Bernal, Mikel Landa en Giulio Ciccone.

België doet het wat dat betreft een stuk beter in de Trofeo Laigueglia. Twee keer was Merckx de beste en naast De Vlaeminck en Maertens wonnen ook Sammie Moreels, Johan Museeuw en Frank Vandenbroucke in Laigueglia. VDB was 27 jaar geleden, in 1996 om precies te zijn, de laatste Belgische winnaar.

Toch is er maar één Signor Laigueglia. De Italiaan Filippo Pozzato is namelijk met drie overwinningen de recordhouder van de koers. Pippo was in 2003, 2004 en 2013 de concurrentie de baas en eindigde daarnaast ook nog een keer als tweede en derde. Een zevental renners volgt met twee zeges in de Trofeo Laigueglia, maar geen van hen is nog actief.

De Trofeo Laigueglia is sinds het begin in 1964 uitgegroeid van een nationale koers naar een koers die onderdeel uitmaakt van de ProSeries van de UCI, het niveau net onder de WorldTour. Die status heeft de heuvelkoers sinds 2015 verkregen. De tien jaar daarvoor was het al een professionele wedstrijd op UCI 1.1-niveau.

In dat eerste UCI-jaar, 2005, overleed oud-prof Charly Gaul. Mede dankzij hem groeide deze koers uit tot de opening van het Italiaanse wielerseizoen, die het vandaag de dag nog altijd is.

Laatste tien winnaars Trofeo Laigueglia

2023: Nans Peters

2022: Jan Polanc

2021: Bauke Mollema

2020: Giulio Ciccone

2019: Simone Velasco

2018: Moreno Moser

2017: Fabio Felline

2016: Andrea Fedi

2015: Davide Cimolai

2014: José Rodolfo Serpa

De Trofeo Laigueglia zal in het seizoen 2024 op woensdag 28 februari worden verreden.