Nans Peters soleert naar winst in natte Trofeo Laigueglia

Nans Peters heeft sterk nummertje opgevoerd door de Trofeo Laigueglia te winnen na een solo van 28 kilometer. De Fransman van AG2R Citroën reed in een kletsnatte afdaling weg uit een favorietengroep, hield knap stand in de finale en kwam in zijn eentje over de finish in Laigueglia. Zijn ploegmaat Andrea Vendrame wist tweede te worden, Alessandro Covi (UAE Emirates) werd derde.

Dimitri Peyskens in de aanval

Een kopgroep van negen renners kleurde de eerste uren van de wedstrijd. Dimitri Peyskens (Bingoal WB) was de enige niet-Italiaan in de vlucht. De Belg kreeg onder meer thuisrijders Davide Baldaccini (Corratec) en Andrea Garosio (EOLO-Kometa) met zich mee in de aanval. De maximale voorsprong van de negen was vier minuten.

UAE Emirates, dat vorig jaar domineerde met een 1-2-3 in de Trofeo Laigueglia, bepaalde het tempo aan kop van het peloton en daar voegde later Intermarché-Circus-Wanty zich bij. Die ploegen hadden met Diego Ulissi, Alessandro Covi, Biniam Girmay en Rui Costa de grote favorieten in de gelederen.

Op de lange Testico-klim halverwege de koers werd een groot deel van de kopgroep ingerekend. Alleen Peyskens stribbelde nog een beetje tegen, maar hij werd niet lang daarna ook in de kraag gevat door een uitgedund peloton van ongeveer 50 renners. Op de eerste Colla Micheri (1,9 km aan 8,6%) reed Lorenzo Rota in de stromende regen weg.

Favorietengroep ontstaat

Op het kletsnatte wegdek ging Covi onderuit in een afdaling, terwijl Rota op 35 kilometer van de meet werd ingerekend door een favorietengroep met daarin ook renners als Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Natnael Tesfatsion en Benoît Cosnefroy. Op dat moment stonden nog vier keer de Capo Mele (1,7 km aan 3,7%) en drie keer de Colla Micheri op het programma op het lokale circuit rond Laigueglia.

Romain Grégoire schudde vervolgens in de elitegroep aan de boom, maar de verschillen bleven klein. Nans Peters gebruikte vervolgens de afdaling om weg te rijden bij de rest. De Fransman van AG2R Citroën sloeg meteen een gat en reed 45 seconden weg van een groepje met Cosnefroy, Grégoire, Rota, Andrea Vendrame, Ewen Costiou, Clément Champoussin, Jefferson Cepeda en de teruggekeerde Covi.

Nans Peters houdt knap stand

Bergop kwamen zij wel iets dichterbij, maar in de afdaling liep Peters weer verder uit. Met ruim een minuut voorsprong begon hij aan de laatste lokale ronde van 11 kilometer. Peters had bovendien het voordeel dat ploeggenoten Vendrame en Cosnefroy de achtervolging verstoorden.

Covi deed op de laatste keer Colla Micheri nog een verwoede poging om het gat te dichten met Grégoire en Cepeda in zijn wiel, maar het verschil was te groot. Met 43 seconden voorsprong kwam Peters beneden, waarna hij overtuigend de Capo Mele bedwong en solo de zege mocht vieren in de opener van het Italiaanse wielerjaar.

De strijd om de andere podiumplaatsen werd spannend, omdat de groep achtervolgers nog groeide in de slotfase. De italiaan Andrea Vendrame zorgde voor een heus 1-2’tje voor AG2R Citroën door de sprint te winnen, voor Covi.