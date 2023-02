Voorbeschouwing: Trofeo Laigueglia 2023 – Lastige opener van het Italiaanse seizoen

In navolging van het Spaanse, het Franse en het Belgische wielerjaar gaat op woensdag 1 maart ook het Italiaanse seizoen van start. In de heuvelachtige Trofeo Laigueglia klinkt het startschot van La Primavera, die de renners nog brengt naar onder meer Strade Bianche en Milaan-San Remo. Wie treedt in de voetsporen van Bauke Mollema en Jan Polanc? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Feest voor de organisatie van de Trofeo Laigueglia, want dit jaar wordt de zestigste editie van de heuvelklassieker verreden. In 1964 was thuisrijder Guido Neri in de Ligurische kustplaats de eerste winnaar.

Wat hij toen nog niet wist, is dat hij opgevolgd zou worden door grootheden als Eddy Merckx, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck en Giuseppe Saronni, die allemaal ook een overwinning in Laigueglia op hun palmares hebben staan.

Jarenlang stond er slechts een Nederlander op de erelijst. Theo de Rooij kwam in 1982 solo over de finish, voor de Italianen Mario Noris en Wladimiro Panizza. In 2021 bracht Bauke Mollema verandering in die statistiek door de editie dat jaar op zijn naam te schrijven.

België doet het met zeven overwinningen in de Trofeo Laigueglia een stuk beter. Twee keer was Merckx de beste en naast De Vlaeminck en Maertens wonnen ook Sammie Moreels, Johan Museeuw en Frank Vandenbroucke. VDB was 27 jaar geleden, in 1996 om precies te zijn, de laatste Belgische winnaar.

Wie het vaakst won aan de Ligurische kust? Filippo Pozzato is met drie overwinningen recordhouder. Pippo won in 2003, 2004 en 2013 en eindigde daarnaast nog een keer als tweede en derde. Een zevental renners volgt met twee zeges in de Trofeo Laigueglia, maar geen van hen is nog actief.

Laatste tien winnaars Trofeo Laigueglia

2022: Jan Polanc

2021: Bauke Mollema

2020: Giulio Ciccone

2019: Simone Velasco

2018: Moreno Moser

2017: Fabio Felline

2016: Andrea Fedi

2015: Davide Cimolai

2014: José Rodolfo Serpa

2013: Filippo Pozzato

Laatste editie

De Trofeo Laigueglia 2022 werd een prooi voor Jan Polanc. De Sloveen van UAE Emirates was na een vermakelijke heuvelkoers langs de Ligurische kust als eerste aan de finish in Laigueglia. Titelverdediger Bauke Mollema miste vroeg in de finale de slag en speelde zo geen rol van betekenis meer.

Bekijk hier de laatste 15 kilometer van vorig jaar



UAE Emirates heerste, want achter Polanc werd Juan Ayuso tweede en Alessandro Covi derde. Zij schoven in de voorfinale mee in een grote elitegroep van 21 renners, waaruit zes renners wegreden op de voorlaatste keer Capo Mele.

Richie Porte was de aanstichter van een groep met ook Diego Ulissi, Juan Ayuso, Alessandro Covi, Carlos Rodriguez en Lorenzo Rota. Polanc stak alleen over, waarna UAE het overtal uitspeelde in de slotronde. Een sterke Rota en Rodriguez zaten gevangen en moesten toezien hoe Polanc in de laatste kilometer weer aansloot en meteen wegreed.

De Sloveen kwam solo over de finish en achter hem sprintten zijn ploeggenoten Ayuso en Covi naar de andere podiumplaatsen.

Uitslag Trofeo Laigueglia 2022

1. Jan Polanc (UAE Emirates) in 5u02m25s

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 2s

3. Alessandro Covi (UAE Emirates) op 2s

4. Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) op 2s

5. Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) op 8s

Parcours

Het parcours van deze jubileumeditie van Trofeo Laigueglia is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. De route is in totaal 201,3 kilometer lang, kent 2.600 hoogtemeters en is op te delen in drie delen. Het zwaartepunt ligt in de laatste 35 kilometer.

Start en finish zijn gesitueerd in de plaats Laigueglia. Na het vertrek volgt eerst een grote lus van bijna honderd kilometer met daarin een ongecategoriseerde heuvel en de beklimming van Cima Paravenna (7,3 km aan 5,2%). Deze klim lijkt echter de vroeg in de koers te liggen om bepalend te gaan zijn.

Na 99 kilometer passeren de renners voor het eerst de finish. Hier begint de tweede omloop, met daarin de beklimming van Testico (7 km aan 4,6%). Hier kan zomaar een eerste groep met schaduwfavorieten wegrijden. Na de top is het nog een kleine 80 kilometer naar de finish.

De echte finale begint na pakweg 160 kilometer, als de eerste Colla Micheri (1,9 km aan 8,6%) gepland staat. Een venijnige heuvel met de top op acht kilometer van de streep. Na een korte afdaling wacht nog de Capo Mele (1,7 km aan 3,7%), een niet gecategoriseerde heuvel waarna het nog twee kilometer in dalende lijn gaat tot de finish.

Daarna volgen nog drie lokale rondes van 10,8 kilometer, met elke keer de Colla Micheri en de Capo Mele. Kortom, acht klimmetjes in een tijdsbestek van ruim 40 kilometer. Hier gaat het geheid uit elkaar spatten en kan, kijkend naar de vorige editie, een tactisch spel gespeeld worden.

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur

Favorieten

UAE Emirates verdedigt de titel. Sterker nog, de ploeg verdedigt het complete podium van vorig jaar. Dit jaar staat de formatie aan de start met twee Italiaanse kopmannen. Heuvelspecialisten Diego Ulissi en Alessandro Covi zijn opnieuw van de partij. Allebei hebben ze al een goede vorm getoond dit voorjaar; Ulissi met ritwinst in de Tour of Oman en Covi met een ereplaats in een rit van de Ruta del Sol.

De grootste favoriet rijdt mogelijk in dienst van Intermarché-Circus-Wanty: voor Biniam Girmay is dit parcours namelijk op zijn lijf geschreven. Het toptalent uit Eritrea kan uitstekend uit de voeten in de heuvelachtige finale en mag ook wachten op zijn sprint, mocht hij in een groepje belanden. Met Lorenzo Rota, vorig jaar nog vierde, en de heropgeleefde Rui Costa kan de Belgische ploeg een interessant ploegspel spelen.

Trek-Segafredo komt met de winnaar van 2021 aan de start, Bauke Mollema. De ervaren Nederlander heeft zijn debuut in het Vlaamse openingsweekend achter de rug, en komt in Laigueglia op een parcours dat hem beter past. Hoe Mollema ooit de Ronde van Lombardije won, na een knappe solo op een dergelijk traject, zo kan hij dat ook in deze Italiaanse semi-klassieker. Giulio Ciccone toonde ook al een goede vorm in de Ronde van Valencia, waar hij tweede werd.

Pas op voor de ploeg van EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie is uitstekend aan het seizoen begonnen en komt hier opdraven met drie potentiële winnaars aan het vertrek. De meest opvallende is Richard Carapaz, de kampioen van Ecuador en de regerend olympisch kampioen. Hij heeft met Alberto Bettiol en Andrea Piccolo twee Italiaanse puncheurs aan zijn zijde. EF is in de winning mood en kan die lijn doortrekken in de Trofeo Laigueglia.

Vorig jaar was Carlos Rodríguez de beste renner van INEOS Grenadiers in deze heuvelkoers op een vijfde plaats. De Spaanse klimmer neemt opnieuw deel en start onder meer met Michal Kwiatkowski. Voor de ervaren Pool is dit een belangrijke graadmeter richting de hem zo geliefde heuvelklassiekers. Als het echt zwaar wordt, lijkt Rodríguez de beste INEOS-troef.

Vanuit Franse hoek is het oppassen voor AG2R Citroën en Arkéa-Samsic. Benoît Cosnefroy zal de koers hard moeten maken namens AG2R, terwijl Andrea Vendrame zou kunnen mikken op een eventuele sprint van een kleine groep. Arkéa-Samsic rekent op Clément Champoussin en Élie Gesbert. Lotto Dstny schuift heuvelspecialist Andreas Kron naar voren. Het Belgische Lennert Van Eetvelt mag verrassen nadat hij eerder dit jaar al enkele mooie ereplaatsen behaalde.

Groupama-FDJ komt op de proppen met sterke klimmers als Thibaut Pinot en jongelingen Lenny Martinez en Romain Grégoire. De nog maar 20-jarige Grégoire speelde afgelopen week al een rol van betekenis in de Ardèche Classic, waar hij vijfde werd.

Het complete deelnemersveld voor de Trofeo Laigueglia is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Biniam Girmay

*** Richard Carapaz, Diego Ulissi

** Alessandro Covi, Alberto Bettiol, Rui Costa

* Carlos Rodriguez, Lorenzo Rota, Benoît Cosnefroy, Bauke Mollema

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het belooft geen zonnige voorjaarsdag te worden aan de kust van Ligurië. Volgens Weeronline wordt het woensdag maximaal 10 graden en is het bewolkt, al kan de zon soms wel even voorbij komen. De kans op neerslag is 50% en er staat een stevige windkracht 4 uit het noorden. Dat kan in de slotfase nog wel een nadeel zijn voor de aanvallers.

Eurosport heeft geen uitzendrechten op de Trofeo Laigueglia. Dat betekent dat de klassieker niet te zien gaat zijn op tv in Nederland en België. Houd wel de sociale kanalen van de koers in de gaten. Vorig jaar werd een online uitzending opgetuigd.