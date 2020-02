Giulio Ciccone laat Italianen juichen in Trofeo Laigueglia zondag 16 februari 2020 om 16:15

Giulio Ciccone heeft de 57e editie van de Trofeo Laigueglia op zijn naam geschreven. De Italiaan, die vandaag uitkwam voor de nationale selectie van Italië, reed in de finale weg van drie medevluchters en kwam solo aan in Laigueglia.

Er al volop gekoerst in Australië, Zuid-Amerika en enkele Europese landen, maar vandaag begon ook het Italiaanse wielerseizoen met de Trofeo Laigueglia. Om 11.00 uur vertrokken 127 renners voor de 57e editie van deze semiklassieker aan de Ligurische kust. De organisatie zocht naar een opvolger van Simone Velasco, de Italiaan die vorig jaar zijn eerste profzege wist te boeken in het tenue van Neri Sottoli-Selle Italia-KTM.

Twee Italianen krijgen de ruimte

Twaalf maanden later stond Velasco opnieuw aan de start in Laigueglia, maar nu als renner van het Russische Gazprom-RusVelo. De Italiaan zag na een levendige beginfase twee relatief onbekende landgenoten wegrijden uit het peloton. Antonio Di Sante en Matteo Baseggio kregen na ruim twintig kilometer koers de zegen van het peloton, waardoor de voorsprong opliep tot bijna negen minuten.

Voor de ploegleiders van Sangemini Trevigiani en General Store was de Trofeo Laigueglia al geslaagd, aangezien Di Sante en Baseggio lange tijd voorop reden en op die manier de nodige publiciteit wisten te vergaren. In het peloton reden de mannen van Arkéa-Samsic een strak tempo voor Diego Rosa. De Franse formatie hoefde het vuile werk niet alleen op te knappen, aangezien Giulio Ciccone zijn gelegenheidsploegmakkers van de Italiaanse selectie op kop liet rijden.

Ciccone en Rosa vinden elkaar

Di Sante en Baseggio reden lange tijd in de schijnwerpers, maar werden op ruim vijftig kilometer van de streep opgeslokt door het peloton, dat vervolgens stevig werd uitgedund dankzij versnellingen van favorieten als Andrea Vendrame, Diego Rosa en Mauro Finetto. Het was Rosa die samen met Ciccone, Marco Tizza en toptalent Biniyam Ghirmay (19) een voorsprong wist uit te bouwen op een achtervolgende groep.

Deze vier renners werkten in de daaropvolgende kilometers voorbeeldig samen, waardoor het verschil opliep tot meer dan een halve minuut. Vendrame voelde de bui hangen en ging samen met Lorenzo Rota, Davide Gabburo en Evgeny Shalunov in de achtervolging, maar de Italiaan van AG2R La Mondiale zag de koplopers pas na de finish weer terug.

Ciccone soleert naar overwinning

Vooraan bleek Ciccone over wonderbenen te beschikken. De Italiaanse springveer, die normaliter uitkomt voor Trek-Segafredo, reed de Colla Micheri zo hard omhoog dat zijn medevluchters moesten passen. Ciccone kwam met tien seconden voorsprong over de top van de Micheri en wist in de dalende slotkilometers alleen maar verder uit te lopen op Rosa en Ghirmay, die voor de tweede en derde plaats streden.

Na de glorieuze binnenkomst van winnaar Ciccone wist de snellere Ghirmay de tweede plek te veroveren, voor Rosa. Het is voor de 25-jarige Ciccone de tweede zege in een eendaagse wedstrijd, nadat hij twee jaar geleden al eens de beste was in de Giro dell’Appennino.