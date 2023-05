Voorbeschouwing: Tro-Bro Léon 2023 – De Lie, Kristoff en Degenkolb op onverharde wegen

Zondag is het weer tijd voor Tro-Bro Léon (1.Pro), de eendagskoers door het westen van Bretagne die bekendstaat om zijn onverharde veldwegen en magnifieke posters. En waar de beste Bretonse renner in de uitslag een biggetje wint! WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten, waar we toppers Arnaud De Lie, Alexander Kristoff en John Degenkolb alvast mogen bijrekenen.

Historie

Het idee om een peloton waaghalzen vanaf 1984 over ontelbare boerenlandweggetjes te sturen in een wedstrijd genaamd de Tro-Bro Léon – een verwijzing naar Bretagne, de regio waar deze wedstrijd plaatsvindt – komt van organisator Jean-Paul Mellouët.

De Fransman begon op dit plan te broeden nadat hij in 1983, tijdens de finale van Parijs-Roubaix, als toeschouwer langs de kant van de weg stond. De totale ontreddering in de blik van koploper Hennie Kuiper na het lek rijden op zes kilometer van de streep. De rood doorlopen ogen die angstvallig op zoek waren naar een reservefiets. Het beeld van een oppergod die plots in elkaar kromp tot een uitgemergeld hoopje mens. Het maakte een diepe indruk op de Fransman.

Mellouët wilde ‘zijn’ Bretagne vanaf dat moment laten oplichten met een eigen Paris-Roubaix. “Omdat ik vond dat alle wedstrijden op elkaar leken, wilde ik de koers laten kennismaken met de Bretoense landweggetjes”, gaf hij in 2011 aan in gesprek met Le Télégramme. Mellouët verdiende onder meer de kost met het maken van wielerposters, maar wilde met de Tro-Bro Léon ook sponsors werven voor de taalschool van Diwan in Lannilis, dat al decennia instaat voor het behoud en uitbreiding van het Bretoens.

Wat in 1984 begon als een sprong in het diepe, kunnen we 34 jaar later beschouwen als een succes. De lijst met winnaars oogt (uiteraard) niet zo indrukwekkend als die van grotere broer Parijs-Roubaix, door de jaren heen temden wel enkele mooie namen de Bretoense grond.

De onbekende Bruno Chemin won de eerste twee uitgaven, maar de eerste topper op de erelijst volgde in 1992. Het was een toen nog bleue Jaan Kirsipuu die zegevierde. Andere mooie winnaars luisteren naar de namen Jo Planckaert (2000), Jacky Durand (2001), Australiërs Baden Cooke (2002) en Mark Renshaw (2006) en stofvreter Frédéric Guesdon (2008). De Fransmannen zijn met dertig overwinningen op 38 edities wel met voorsprong de grootste slokoppen op de erelijst.

Laatste tien winnaars Tro-Bro Léon

2013: Francis Mourey

2014: Adrien Petit

2015: Alexandre Geniez

2016: Martin Mortensen

2017: Damien Gaudin

2018: Christophe Laporte

2019: Andrea Vendrame

2020: niet verreden omwille van de coronacrisis

2021: Connor Swift

2022: Hugo Hofstetter

Laatste editie

We kregen vorig jaar een natte editie van de Tro-Bro Léon. Niet alleen de renners hadden last van op de gladde passages over modder en gras, maar ook de volgwagens en motards kregen hun deel van de pech en valpartijen te verwerken.

De kopgroep van de dag bestond uit Marc Sarreau (AG2R Citroën), Martin Urianstad (Uno-X), Morné Van Niekerk (St. Michel-Auber 93) en Charles-Étienne Chrétien (Premier Tech U23 Cycling Project). Zij kregen al snel meer dan zeven minuten voorsprong, maar wisten ook dat er in totaal 29 stroken – ook wel ribinou – wachtten met in totaal 33,3 kilometer over onverharde wegen. Sarreau en Chrétien hielden lang stand, maar Van Niekerk en Urianstad knokten zich terug.

In het uitgedunde peloton, dat met een achterstand van een minuut aan de laatste 50 kilometer begon, nam ProTeam Arkéa-Samsic het heft in handen. Zo kwam 40 kilometer voor de finish een einde aan de vlucht. De Franse equipe hield het tempo hoog en was de aanstichter van een elitegroep. Connor Swift, Laurent Pichon, Hugo Hofstetter, Florian Vermeersch en Luca Mozzato reden daaruit weg, maar Vermeersch viel even snel terug met een onfortuinlijke lekke band.

Ook Pichon viel in volle finale weg door mechanische pech, waardoor het Arkéa-Samsicduo Swift en Hofstetter alleen overbleven met de rappe Mozzato. De Brit cijferde zich weg voor zijn snellere kopman, die Mozzato wist te verrassen in de laatste rechte lijn. Hofstetter ging als eerste aan en hield stand tot op de streep. Daarachter won Arnaud De Lie de sprint voor plek vier.

Uitslag Tro-Bro Léon 2022

1. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic)

2. Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM) in z.t.

3. Connor Swift (Arkéa-Samsic) op 9s

4. Arnaud De Lie (Lotto Dsnty) op 30s

5. Samuel Watson (Groupama-FDJ) in z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Onderweg kunnen we enkele veranderingen ten opzichte van de vorige edities noteren, maar het concept van deze Tro-Bro Léon blijft hetzelfde. Met de start jn Lannilis en een lange aanloop naar de eerste onverharde stroken (zogenoemde Ribinou), wordt de aanzet gegeven om uiteindelijk kriskras over de verschillende boerenpaadjes en landweggetjes door de regio van Bretagne en het onregelmatige landschap van de Finistère naar de finish op de Rue Audren de Kerdrel te rijden.

De wedstrijd is 204,1 kilometer lang, waarvan liefst 29,1 kilometer over onverharde wegen. In totaal krijgen de renners 27 Ribinou voor de wielen geschoven, afhankelijk van de zwaarte gecategoriseerd met één tot vier sterren. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar, maar de stroken die overleefden, liggen nu wel meer geconcentreerd in de finale van de wedstrijd.

Beginnend in Lannilis, woonplaats van wedstrijddirecteur Jean-Paul Mellouët, gaat de koers eerst in westelijke richting naar de Atlantische kust. Daarna blijft de wedstrijd de kustlijn volgen – wat volgens de organisator wel eens tot veel wind in de flank en waaiervorming kan zorgen – vooraleer we de eerste Ribin op te zoeken.

Na 49 kilometer begint met de Kervalanoc de eerste onverharde passage van de 27. Meteen een van de langere stroken van de dag, maar is niet bijzonder lastig. Zo’n 25 kilometer later krijgen de renners de eerste drie sterrenstroken voor de wielen geschoven rondom Ploumoguer. Vooral Keryel, met een lengte van 2,3 kilometer de langste Ribin van de dag, is interessant. Het is dan nog ver, maar eerdere wedstrijden met onverharde passages leerden ons dat de beslissing ongeveer overal kan vallen.

We verwachten dat de echte finale vanaf Ribin negen, de Ty Pri, zal beginnen. Niet dat de twee sterrenstrook de lastigste van allemaal is, wél omdat vanaf hier asfaltpassages steeds kariger worden. Zeven onverharde wegen in een tijdsbestek van twintig kilometer moet onvermijdelijk voor schifting zorgen, met driesterrenstrook Kerouant als hoogtepunt. Behalve de onverharde paden maakt het onregelmatige landschap van West-Bretagne hier de koers extra zwaar.

Na een eerste passage aan de finish in Lannilis, volgt een iets andere lokale ronde, die in grote mate gelijk is aan die van vorig jaar. Ook nu weer zeven onverharde stroken in twintig kilometer, maar deze krijgen van de organisatie allemaal een quotering van één ster mee. Geen al te zware kost dus, maar voldoende om het tempo te breken. Pas na de voorlaatste passage aan de aankomstlijn, op 15 kilometer van de streep, gaan we de beslissende fase in.

Niet in het minst omdat in die slotkilometers de hoogteverschillen weer extra gaan opspelen. Eerst en vooral op de aansluitende vier sterrenstroken van Keradraonen en Kerzaon, gevolgd door een derde en laatste passage op de korte Meshuel. Na 203 kilometer is het gedaan met de Ribinou en is het nog 2,5 kilometer naar de streep. Die is getrokken na een laatste rechte lijn van zo’n 700 meter die licht oploopt.

Alle onverharde stroken opgelijst:



Zondag 7 mei 2023: Lannilis – Lannilis (204,1 km)

Start: 11.40 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Favorieten

Het favorietengedeelte is opgemaakt op basis van een zeer voorlopige en onvolledige versie van de deelnemerslijst. Van zodra de definitieve startlijst bekend is, wordt deze voorbeschouwing aangepast.

Qua ploegen oogt het deelnemersveld van deze Tro-Bro Léon op het eerste zicht niet heel indrukwekkend: amper zes WorldTeams, voornamelijk uit Frankrijk. Maar naast Cofidis, AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Arkéa-Samsic, Intermarché-Wanty-Gobert en Team DSM zijn gelukkig ook dertien sterke ProTeams present, aangevuld met drie lokale continentale formtaties.

Het is ook bij de ProTeams dat we onze topfavoriet voor de Tro-Bro Léon zoeken. Want wie anders dan Arnaud De Lie is de gedoodverfde favoriet om te schitteren op de Bretoense wegen. Na zijn indrukwekkende jaar van de doorbraak in 2022, weten we dat de stier van Lescheret meer is dan een sprinter alleen. De Waal houdt van een harde koers, dat zagen we ook in de Tro-Bro Léon van vorig jaar. De Lie beschermde toen een vlucht met Florian Vermeersch, maar toen die laatste met pech wegviel, was de vogel al gaan vliegen. Hij won wel de sprint voor plek vier.

Hopelijk voor hem heeft Florian Vermeersch ditmaal meer geluk. Als ex-crosser houdt de Oost-Vlaming wel van de Ribinou, en in de Vlaamse variant van de Tro-Bro Léon – de Antwerp Port Epic – boekte hij zelfs zijn eerste profzege. Vermeersch mocht in de afgelopen voorjaarskoersen de leidersrol op zich nemen bij Lotto Dstny, en dat deed hij niet onverdienstelijk. Als je twaalfde kan finishen in de Ronde én Parijs-Roubaix, dan mag je ook winnaarsambities tonen in koersen die juist dat trapje lager staan, zoals deze.

De mannen van Lotto Dstny zullen wel voorbij titelverdediger Hugo Hofstetter moeten. De Fransman kan altijd dat tikkeltje meer in dit soort wedstrijden in eigen land, en daarvan is zijn zege van 2022 het beste bewijs. Hofstetter is nooit een veelwinnaar geweest, maar hij is er altijd dichtbij. Arkéa-Samsic heeft trouwens een zeer sterke selectie in de breedte, met ook Luca Mozzato – overigens de nummer twee van vorig jaar, Matis Louvel en Jenthe Biermans. Dat voordeel leverde Hofstetter vorig jaar nog de winst op, spelen ze het ploegenspel nu opnieuw?

We krijgen ook twee ex-winnaars van een monument aan het vertrek De eerste is voormalig Parijs-Roubaix- en Milaan-San Remo-winnaar John Degenkolb (Team DSM), die natuurlijk niet de renner van weleer is, maar er wel een verdienstelijk voorjaar heeft opzitten. Het hoogtepunt was wederom Parijs-Roubaix. We zullen nooit weten hoe die wedstrijd was afgelopen als de Duitser niet onzacht in aanraking kwam met Mathieu van der Poel op Carrefour de l’Arbre, waarna hij tegen de vlakte ging. Degenkolb was ontroostbaar, en lijkt zeer gemotiveerd voor revanche.

Alexander Kristoff , die andere monumentenslokop, zal er als uitverkoren leider bij Uno-X een zelfde ambitie op nahouden. De 35-jarige Noor is niet alleen bij het ProTeam gaan rijden om de jonge kerels bij te staan, maar wil ook nog wedstrijden winnen. In ‘zijn’ Eschborn-Frankfurt kwam het net niet tot een sprint, anders hadden we weer een zilveren medaille aan Kristoff mogen geven. Met zijn stevige lichaamsbouw zal Kristoff ook zijn mannetje kunnen staan op de Ribinou: de Noor is iemand die nooit kapot gaat en dus wel gebaat is bij een zware afvallingskoers.

Valentin Madouas heeft zijn ijzersterke voorjaar van vorig jaar, toen hij verrassend op het podium stond van de Ronde van Vlaanderen, meer dan bevestigd. We konden Madouas ditmaal opschrijven als runner-up in de Strade Bianche, vijfde in Luik-Bastenaken-Luik en plek acht in de E3 Saxo Classic. De 26-jarige kopman van Groupama-FDJ is van alle markten thuis, maar zal in de Tro-Bro Léon allicht wat hoogtemeters missen. Datzelfde geldt voor Axel Zingle, de sterke man van Cofidis. Zingle kickt op korte puisten en beschikt over heel wat explositiviteit.

Maatje Greg Van Avermaet stopt ermee aan het einde van het seizoen en zelf is hij einde contract: voor Oliver Naesen zijn het onzekere tijden. De sympathieke Waaslander heeft er ook een redelijk onzichtbaar voorjaar opzitten, waardoor we nog graag eens iets van hem willen zien. Een wedstrijd als de Tro-Bro Léon lijkt daar ideaal voor. Geen grote kanonnen als Tadej Pogacar of Mathieu van der Poel, wél een open koers met kansen voor veel jongens die vaak nét buiten de prijzen vallen. Ideaal voor Naesen en AG2R-Citroën-ploegmaat Stan Dewulf dus.

Verder is het op de redelijk incomplete deelnemerslijst zoeken naar outsiders. Anthony Turgis komt voor die rol absoluut in aanraking. Als de kopman van TotalEnergies – en de opvolger van Peter Sagan – heeft hij niet de gemakkelijkste periode achter de rug. Ook Adrien Petit en Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal Pauwels Sauces WB), Tom Van Asbroeck en Giacomo Nizzolo (beiden Israel-Premier Tech) kunnen zomaar verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Hugo Hofstetter, John Degenkolb

** Valentin Madouas, Florian Vermeersch, Alexander Kristoff

* Axel Zingle, Oliver Naesen, Luca Mozzato, Anthony Turgis

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De renners zullen opgelucht ademhalen, want zondag is de enige droge dag van de week in Lannilis. De onverharde paadjes kunnen er wel nog nat bij liggen van de dagen voordien, maar ze moeten al zeker niet in de regen koersen, volgens Weeronline. Verder mogen ze zich verwachten aan een strakke wind van 4 Beaufort vanuit het westen en een temperatuur van 17 graden Celsius.

Wielerliefhebbers die de wedstrijd live op het scherm willen zien, zijn bij Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ vanaf 15.00 uur aan het juiste adres. Op televisie krijgt de Giro uiteraard de voorkeur.