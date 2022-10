Voorbeschouwing: Tre Valli Varesine 2022

De Ronde van de Drie Valleien is de volgende Italiaanse najaarskoers ter voorbereiding op de Ronde van Lombardije. Alessandro De Marchi sloeg vorig jaar verrassend toe in het heuvelachtige Varese. De vraag is wie hem gaat opvolgen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Tre Valli Varesine is, net als andere Italiaanse najaarskoersen als de Giro dell’Emilia, Ronde van Lombardije en Gran Piemonte, stokoud. De wedstrijd kende al honderd edities. Vele mythische Italiaanse wielrenners staan er dan ook op de erelijst. Onder meer Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Gianni Motta, Francesco Moser en Giuseppe Saronni pronken op de erelijst van de eendagskoers.

Gastland Italië boekte sinds de eerste editie in 1919 niet geheel verrassend de meeste overwinningen. 87 van de 100 keer won een thuisrenner. Die andere dertien winnaars? Dat zijn Germain Derycke, Willy Vannitsen, Eddy Merckx, Gregor Braun, Pascal Richard, Fabian Wegmann, Daniel Martin, David Veilleux, Kristijan Đurasek, Michael Albasini, Alexandre Geniez, Toms Skujins, Primož Roglič. Drie Belgen dus op de erelijst, en (nog) geen Nederlanders.

Tre Valli Varesine vond in 2020 plaats onder de naam Gran Trittico Lombardo. Die koers was een samenvoegsel van de Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni als gevolg van de coronacrisis. Gorka Izagirre won deze eenmalige editie, die min of meer dezelfde finale had als de Tre Valli Varesine.

Laatste tien winnaars Tre Valli Varesine

2021: Alessandro De Marchi

2020: Tre Valli Varesine ging op in Gran Trittico Lombardo

2019: Primož Roglič

2018: Toms Skujins

2017: Alexandre Geniez

2016: Sonny Colbrelli

2015: Vincenzo Nibali

2014: Michael Albasini

2013: Kristijan Durasek

2012: David Veilleux

Vorig jaar

Alessandro De Marchi won vorig jaar deze Italiaanse semi-klassieker door Davide Formolo in een sprint af te troeven. De twee Italianen maakten onderdeel uit van een kopgroep, waartoe ook Rigoberto Uran, Benoit Cosnefroy, David Gaudu en Tadej Pogacar behoorden, die al vroeg in de finale wegreed. Formolo en De Marchi lieten hen in de laatste tien kilometer achter.

Met nog twee kilometer te gaan bedroeg de voorsprong van De Marchi en Formolo zelfs bijna dertig seconden, waardoor duidelijk werd dat een van de twee Italianen de Tre Valli Varesine zou gaan winnen. Formolo probeerde bergop De Marchi nog te lossen, maar die wilde niet kraken.

Uiteindelijk bleek de renner van Israel Start-Up Nation de beste van de twee en werd de Italiaanse renner de winnaar van de honderdste editie van Tre Valli Varesine. Achter De Marchi en Formolo bleef Pogačar in de strijd om de derde plaats Cosnefroy voor.

Eindklassement Tre Valli Varesine 2021

1. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) in 4u47m04s

2. Davide Formolo (UAE Team Emirates) in z.t.

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) op 38s

4. Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen Team) op 38s

5. Andreas Kron (Lotto Soudal) op 38s

Parcours

Het parcours van Tre Valli Varesine is in totaal 196,7 kilometer lang en kent 24 klimmetjes die goed zijn voor bijna 3.500 hoogtemeters. De eendagskoers gaat dinsdag traditiegetrouw van start in Busto Arsizio, een plekje in het uiterste zuiden van de provincie Varese. Vanuit daar rijdt het peloton in een rechte lijn naar het noorden, waar het provinciehoofdstadje Varese ligt. Na 45 kilometer bereiken de renners voor het eerst de finishstreep. Wat volgt is een lokale omloop van 12,9 kilometer die acht keer afgelegd moet worden.

Deze ronde begint met een beklimming van de Montello (2 km aan 5,2%, met uitschieters tot 10%) die gevolgd wordt door een afdaling in twee delen. Na die afzink beginnen de renners aan de Casbeno-klim (2,5 km aan 4,9%). Deze voert de renners weer naar de finishstreep nabij het Piazza Monte Grappa. Als deze omloop acht keer is afgelegd, is het nog ruim 40 kilometer naar de eindstreep.

Heel veel verschilt het finaleciruit van 25 kilometer niet van de voorgaande ronde. De Montello is namelijk opnieuw erin opgenomen, maar dit keer wordt na de lange afdaling de Morosolo (1,6 km aan 7,8%) beklommen. Deze gaat kort na de top meteen over in de Casciago (1,8 km aan 5%). De afdaling van deze Casciago leidt dan weer naar de Casbeno en de finish. Dit circuit wordt in de finale twee keer aangedaan.

Dinsdag 5 oktober, Tre Valli Varesine: Busto Arsizio – Varese (196,7 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.10 uur

Favorieten

De organisatie van Tre Valli Varesine kan dinsdag rekenen op de meeste WorldTeams. De startlijst omvat dan ook veel internationale topper. De kans dat een niet-Italiaanse renner weer eens de wedstrijd gaat winnen, lijkt dan ook aanwezig. Zeker als we de uitslagen van de laatste twee Italiaanse koersen, de Giro dell’Emilia en de Coppa Agostoni in ogenschouw nemen. Die werden door respectievelijk Enric Mas en Sjoerd Bax gewonnen.

UAE Team Emirates herbergt de grote favoriet voor de Ronde van de Drie Valleien. Waar het team uit de Verenigde Arabische Emiraten er vorig jaar nog op gokte dat Davide Formolo de koers winnend zou afsluiten, staat hij dit jaar – vermoedelijk – een treetje lager in de pikorde. Alhoewel 9de in de Giro dell’Emilia en 4de in de Coppa Agostoni geen slechte resultaten zijn, moet hij binnen zijn ploeg toch enkele renners voor zich dulden.

In de eerste plaats is dat tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen liet in de Giro dell’Emilia zien uitstekend in vorm te zijn, door tweede te worden achter Mas. Ook in het Canadese tweeluik liet hij zich recentelijk nog zien door de Grand Prix Cycliste de Montréal te winnen. Op weg naar de Ronde van Lombardije is de Sloveen hier de te kloppen man. Mocht Pogacar het niet kunnen afmaken in Varese, kan UAE Team Emirates altijd nog bouwen op Joao Almeida, George Bennett, Rafal Majka en Diego Ulissi. Al moet gezegd worden dat er achter laatste vier genoemde namen door verschillende omstandigheden nog wat vraagtekens staan.

Op papier lijken BORA-hansgrohe, INEOS Grenadiers en Movistar de grote uitdagers van UAE Team Emirates te worden. Op de startlijst zien we bij BORA-hansgrohe grote namen als Emanuel Buchmann, Wilco Kelderman, Sergio Higuita en – grote naam in wording – Giovanni Aleotti. De meeste kansen dichten we echter toe aan Aleksandr Vlasov. De coureur kende een matige Giro dell’Emilia (24ste), maar streed twee weken geleden nog om de winst in de Coppa Sabatini.

Bij INEOS Grenadiers zien we nog meer renners die kunnen winnen. Wat te denken van Daniel Felipe Martinez, die twee weken geleden nog de Coppa Sabatini won voor de boven genoemde Vlasov? Ook lijkt Adam Yates dik in orde te zijn, zo bewees hij in het Canadese tweeluik met twee korte top-10-noteringen. Dan missen we nog Carlos Rodriguez en Jhonatan Narvaez….

Niet Martinez, niet Vlasov, maar Enric Mas is zaterdag de grote uitdager van Pogacar. Of moet er gezegd worden: Pogacar is de grote uitdager van Mas? In de Giro dell’Emilia toonde Mas zich namelijk de betere van de twee. In de Tre Valli Varesine heeft Pogacar echter een licht streepje voor op Mas, omdat het parcours minder selectief is en de Sloveen nog een stukje explosiever. Wat dat betreft is het parcours meer op maat van Alejandro Valverde. Kan de Spanjaard in zijn laatste koersen nog een rol van betekenis spelen?

Ook Team DSM vaardigt een sterk blok af. Romain Bardet is hier normaal gesproken de kopman. Achter de vorm van Bardet staat momenteel nog een vraagteken – op het WK reed hij zijn laatste koers – maar van daarvoor weten we dat de Fransman in orde is. Zo werd hij achtste in de Grand Prix Cycliste de Montréal. Ook Thymen Arensman en Andreas Leknessund moeten hier wat kunnen uitrichten.

Als we kijken naar de ploegen met een duidelijke kopman, springt het AG2R Citroën van Benoit Cosnefroy eruit. De Fransman won de Grand Prix Cycliste de Québec recentelijk en de klimmetjes in Tre Valli Varesine zijn op zijn lijf geschreven. De Ronde van Lombardije gaat en kan hij waarschijnlijk niet winnen, maar in deze koers kan hij vlak voor het einde van het seizoen nog eens oogsten

Een hele ris outsiders hebben we dan nog niet genoemd. Bauke Mollema en Giulio Ciccone van Trek-Segafredo bijvoorbeeld. Of Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali van Astana Qazaqstan? Verder willen we ook nog de aandacht vestigen op Lorenzo Rota, Guillaume Martin, Domenico Pozzovivo, Jay Vine, Neilson Powless en Tim Wellens. Allemaal zouden zij zomaar eens deze koers bij een gunstig koersverloop (zoals vorig jaar) kunnen winnen.

Israel Premier-Tech treedt hier weer aan met de huidige winnaar Alessandro De Marchi. De kans lijkt klein dat de Italiaan zijn zege gaat prolongeren, maar wie weet. De noodlijdende WorldTour-ploeg kan verder nog rekenen op Dylan Teuns, Jakob Fuglsang en Michael Woods.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

*** Enric Mas, Benoit Cosnefroy

** Aleksandr Vlasov, Davide Formolo, Daniel Felipe Martinez

* Alejandro Valverde, Romain Bardet, Bauke Mollema, Alessandro De Marchi

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het peloton rijdt dinsdag Tre Valli Varesine in prima weersomstandigheden. Het blijft droog en de temperatuur schommelt rond de twintig graden. De weer zal met windkracht 1 geen rol van betekenis gaan spelen. De wedstrijd wordt niet live op televisie uitgezonden.