Voorbeschouwing: Tour of Oman 2023 – Klimmers en puncheurs kunnen zich uitleven

In februari trekt een groot deel van het wielercircus naar het Midden-Oosten. In een reeks met de Saudi Tour en de UAE Tour staat van 11-15 februari ook nog de Tour of Oman (UCI 2.Pro) op de kalender. In de vijfdaagse rittenkoers zien we onder meer Tim Merlier en Mark Cavendish aan de start, maar zij krijgen weinig sprintkansen. De ronde is vooral gemaakt voor de puncheurs en de klimmers. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Over de geschiedenis van de Tour of Oman kunnen we vrij kort zijn. De eerste editie van de meerdaagse wielerronde door het sultanaat vond plaats in 2010. Met Fabian Cancellara kreeg de organisatie zijn gedroomde winnaar. De Zwitser bleef in het eindklassement Edvald Boasson Hagen en Cameron Meyer voor.

Organisator ASO kon tevreden zijn na de eerste editie van de Tour of Oman, maar besloot toch nog wat extra peper en zout toe te voegen voor de daaropvolgende editie in 2011. De ‘Green Mountain’ deed zijn intrede en bleek, met zijn lengte van net geen zes kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 10%, al snel de ideale scherprechter.

De pure klimmers waren plots in het voordeel en dat is ook te zien als we een blik werpen op de erelijst. In 2011 ging Robert Gesink met de eindzege aan de haal, na ritzeges op Green Mountain én in de individuele tijdrit in Al Jissah.

Wereldtoppers als Vincenzo Nibali, Chris Froome, Alberto Contador, Joaquim Rodríguez en Cadel Evans trokken ook naar Oman en lieten zich van hun beste kant zien. In 2013 en 2014 kroonde Froome zich tot eindwinnaar van de ronde. De Brit mag zich tot op de dag van vandaag nog altijd mederecordhouder noemen.

De erelijst van de Tour of Oman kleurt ook een beetje Nederlands en Belgisch. Robert Gesink is, elf jaar na zijn eindoverwinning, nog altijd de enige Nederlandse winnaar van de meerdaagse wielerronde. Ben Hermans zorgde in 2017 voor Belgisch succes met zijn eindzege.

Laatste winnaars Tour of Oman

2022: Jan Hirt

2021: Niet verreden

2020: Niet verreden

2019: Alexey Lutsenko

2018: Alexey Lutsenko

2017: Ben Hermans

2016: Vincenzo Nibali

2015: Rafael Valls

2014: Chris Froome

2013: Chris Froome

Laatste editie



Na twee jaar afwezigheid keerde de Tour of Oman begin 2022 terug op de wielerkalender. Fernando Gaviria schoot uit de startblokken en won de openingsrit. Mark Cavendish volgde zijn voorbeeld een dag later. Op de eerste lastige aankomst in Qurayyat was het Anthon Charmig die Uno-X de ritzege en leiderstrui bezorgde, waarna Fausto Masnada met een solozege in een lastige rit naar Muscat de koppositie overnam op de vierde dag.

Op de vijfde dag, toen de aankomst lag op de befaamde Green Mountain, trok Jan Hirt het algemeen klassement naar zich toe. De Tsjechische klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert won met 39 seconden voorsprong op Kévin Vauquelin en 48 seconden op Élie Gesbert. Daarachter waren de verschillen groot. Zo groot, dat het een beslissende zege bleek voor Hirt. Op de slotdag won Gaviria weer en mocht Hirt de eindzege vieren.

foto: Cor Vos

Eindklassement Tour of Oman 2022

1. Jan Hirt in 22u35m43s

2. Fausto Masnada op 1m00s

3. Rui Costa op 1m16s

4. Élie Gesbert op 1m18s

5. Anthon Charmig op 1m18s

Parcours

In vijf dagen legt het peloton in de Tour of Oman in totaal 830 kilometer af. Waar de rittenkoers (UCI 2.Pro) vorig jaar nog een zesdaagse was, is deze nu ingekort tot een vijfdaagse. Het algemeen klassement zal waarschijnlijk beslist worden op de slotdag, als Green Mountain op het programma staat.

Zaterdag 11 februari, Etappe 1: Al Rustaq Fort – Muscat (147,5 km)

De Tour of Oman start in de binnenlanden van de golfstaat, nabij het dertiende eeuwse Al Rustaq Fort. Vanuit daar trekt het peloton in oostelijke richting naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Onderweg ligt een officiële beklimming, ruim 50 kilometer voor de finish. Daar zullen weinig sprinters bang van worden.

De finale wordt ook nog gekleurd door een heuveltje. Een kleine tien kilometer voor de meet ligt namelijk een stuk van een kilometer aan 5,3%. De vraag is of die oplopende strook de rappe mannen in verlegenheid gaat brengen. De aankomststrook loopt ook licht op.

Start: 12.10 uur / 09.10 uur

Finish: tussen 15.30 en 15.50 uur / tussen 12.30 en 12.50 uur

Zondag 12 februari, Etappe 2: Muscat – Qurayyat (174 km)

Op de tweede dag gaat gelijk geklommen worden in de Tour of Oman. Vorig jaar was Anthon Charmig de beste op Qurayyat, een klim van 2,6 kilometer aan 7%. Een voordeel voor de renners is dat ze de aankomst al een keer kunnen verkennen, want ruim 50 kilometer voor de echte finish passeren ze al op de finaleklim.

Vroeg in de rit zal de kopgroep van de dag waarschijnlijk ontstaan op Al Jabal Street, een klim van 3,5 kilometer aan 9,2% in de buurt van Muscat. Daarna gaat de weg in zuidoostelijke richting het vissersdorpje Qurayyat.

Start: 11.10 uur / 08.10 uur

Finish: tussen 15.05 en 15.30 uur / tussen 12.05 en 12.30 uur

Maandag 13 februari, Etappe 3: Al Khobar – Jabal Haat (152 km)

Na de aankomst heuvelop in Qurayyat volgt op de derde dag weer een finish bergop. Gestart wordt in Al Khobar, waarna een zuidelijke lus gemaakt wordt rond het gebergte van de Green Mountain. Die klim wordt later in de ronde nog beklommen, maar laten de renners nu dus links (of eigenlijk rechts) liggen.

De finale spitst zich toe op de beklimming van Jabal Haat. Voor de klimmers een feest, de sprinters zullen deze klim haten. Padum pats. De Jabal Haat (ook wel de Jabal Hatt) is een steil rotding van 4,6 kilometer aan gemiddeld 8,5%.

De steilste passage ligt vlak voor het ingaan van de slotkilometer, als de percentages meer dan 15% aantikken. De laatste 1.000 meter is het stijgingspercentage ook nog 11,2%, dus hier gaan sowieso slachtoffers vallen.

Start: 11.00 uur / 08.00 uur

Finish: tussen 14.30 en 14.55 uur / tussen 11.30 en 11.55 uur

Dinsdag 14 februari, Etappe 4: Izki – Yitti Hills (205 km)

De sprinters die naar Oman zijn afgezakt, zullen het moeilijk krijgen na de openingsdag. Ook de vierde rit van Izki naar de Yitti Hills belooft een lastige opgave te worden. De naam van de finaleplaats belooft dat namelijk al. De slotfase bestaat namelijk uit diverse heuveltjes.

De langste etappe van deze ronde, de enige boven de 200 kilometer, start in Izki. Dat ligt niet ver van de voet van Green Mountain, maar vanaf hier trekt het peloton weer naar de kust. Daar gaat het in de laatste 25 kilometer constant op en neer. Niet elke heuvel is gecategoriseerd, maar het gaat wel in de benen zitten.

Eerst is er Wadi Al Kabir (1,2 km aan 4,3%), gevolgd door de Al Jissah (2,5 km aan 6,9%) op tien kilometer van de finish. Vlak voor de finish ligt de slotklim naar Yitti Hills van 1,6 kilometer aan 6,6%. De uitloper naar de eindstreep kan nog voor een verrassende wending zorgen tussen de explosieve types.

Start: 10.25 uur / 07.25 uur

Finish: tussen 15.15 en 15.50 uur / tussen 12.15 en 12.50 uur

Woensdag 15 februari, Etappe 5: Samail – Jabal Al Akhdhar, Green Mountain (152,5 km)

Er is dus al het nodige geklommen en dan moet de allesbeslissende slotdag nog volgen. De dag van Green Mountain. In Samail, waar met de Masjid Māzin naar verluidt de oudste moskee van Oman staat, wordt gestart. De organisatie had voor een korte route naar de voet van de slotklim kunnen kiezen, maar heeft voor een omweg door het binnenland gekozen.

Na 147 kilometer over licht glooiende wegen begint het slotstuk van deze Tour of Oman. Officieel heet de klim Jabal Al Akhdhar, maar voor ‘ons’ is het Green Mountain. Een klim van 5,7 kilometer aan een gemiddelde van 10,5%.

In principe loopt elke kilometer omhoog aan 10% of meer. Alleen tussen kilometerpaal 2,5 en 1,5 voor de finish is er een vlakker stuk aan gemiddeld 6%. Maar vlak daarvoor en vlak daarna zijn er stroken die oplopen tot 12% en 13,5%. Kortom, hier gaat het klassement definitief in zijn plooi vallen.

Start: 09.35 uur / 06.35 uur

Finish: tussen 13.10 en 13.35 uur / tussen 10.10 en 10.35 uur

Favorieten

De titelverdediger staat aan de start, maar dit keer namens een andere ploeg. Jan Hirt is namelijk overgestapt van Intermarché-Wanty-Gobert naar Soudal Quick-Step. In principe rijdt de Tsjechische klimmer dit jaar in dienst van Remco Evenepoel, maar in Oman lijkt hij zijn eigen kans te mogen gaan. Dat hij op Green Mountain kan winnen, bewees hij vorig jaar. Dit seizoen heeft Hirt in de lastige ritten Fausto Masnada en Mauri Vansevenant aan zijn zijde.

Voor Movistar was de seizoensstart uitstekend. Fernando Gaviria won al in Argentinië en daar kwamen in Saoedi-Arabië nog twee zeges bij van Ruben Guerreiro. De sterke Portugees stond op de voorlopige startlijst, maar doet toch niet mee. Het Spaanse WorldTeam rekent dus op Iván Ramiro Sosa. De Colombiaan is een klimmer pur sang en heeft al eindzeges op zak in wedstrijden als de Ronde van Burgos, de Tour de la Provence en de Tour de Langkawi. Op het lastige Colombiaans kampioenschap haalde hij vorige week de finish niet, maar reken er maar op dat Sosa er zal staan in Oman.

Van een goede start van het seizoen gesproken: Intermarché-Circus-Wanty is ook van de partij in Oman. Niet met veelwinnaar Rui Costa, maar met klimgeit Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan lijkt de kopman van dienst te worden voor het klassement en zeker op een klim als Green Mountain moet hij zich kunnen uitleven. Dan moet Meintjes wel de schade beperkt weten te houden op de explosieve aankomsten de dagen daarvoor. De Fransman Lilian Calmejane zal hem daarbij ondersteunen.

UAE Emirates doet het in het Midden-Oosten nog zonder absolute kopmannen Tadej Pogačar, Adam Yates, João Almeida en Juan Ayuso. Dat biedt kansen voor onder meer Davide Formolo. In de Saudi Tour kreeg hij die ook al en werd hij alleen geklopt door Guerreiro; voor de Italiaan rolde er een tweede plaats uit. Kan Formolo revanche nemen? Diego Ulissi doet ook mee namens UAE Emirates. Voor de heuvelspecialist liggen enkele kansen op ritsucces in deze Tour of Oman.

Bij BORA-hansgrohe zijn de ogen vooral gericht op Emanuel Buchmann. De Duitse klimmer vormt samen met jongelingen Cian Uijtdebroeks, Giovanni Aleotti en Ben Zwiehoff het klimgroepje binnen de selectie. Buchmann begon zijn seizoen op Mallorca en werd daar tiende in de Trofeo Andratx. Voor hem zal alle aandacht liggen op de slotdag naar Green Mountain.

Alexey Lutsenko mag zich tweevoudig eindwinnaar noemen van de Tour of Oman. In 2018 en 2019 regeerde de Kazach in de golfstaat. Dat eerste jaar was hij tweede op Green Mountain achter ploegmaat Miguel Ángel López en het jaar erop won hij maar liefst drie etappes, waaronder die op Green Mountain. Als Lutsenko in vorm is, moet hij dus een gooi kunnen doen naar de rit- en eindwinst daar, alleen treft hij dit jaar wel stevige tegenstanders. Binnen de ploeg zal Harold Tejada een belangrijke helper zijn voor Lutsenko.

Lotto Dstny reist met drie klimmers af naar Oman, zijnde Maxim Van Gils, Sylvain Moniquet en de Argentijn Eduardo Sepúlveda. Van Gils verraste vorig jaar met eindwinst in de Saudi Tour, maar de vraag is in welke vorm hij steekt. Hij rijdt in Oman namelijk zijn eerste kilometers van het seizoen. Datzelfde geldt voor Moniquet, die vorig jaar wel knappe ereplaatsen bijeen reed in de Deutschland Tour en de Ronde van Polen. Sepúlveda is de meest ervaren klimmer.

AG2R Citroën stuurt vooral klassieke types en Geoffrey Bouchard. De Fransman is een klimmer en werd afgelopen jaar nog achtste in de UAE Tour. Kan hij in een ronde als de Tour of Oman ook zijn klimmersbenen vinden? Cofidis zal dan weer rekenen op Rémy Rochas en Jesús Herrada. De Fransman is onder de radar een renner die in dit soort rondjes vaak een plek in de top-10 of top-15 behaalt, terwijl de Spanjaard afgelopen seizoen nog een rit in de Vuelta won. Maar tegen het klimgeweld in deze rittenkoers lijken zij niet opgewassen.

Namens Arkéa-Samsic is het uitkijken naar het duo Cristián Rodriguez en Andrii Ponomar in de lastige etappes. De Spanjaard begon vorig jaar zijn seizoen met een knappe tweede plaats in de Ruta del Sol en kan zich nu tonen in Oman. Oekraïens kampioen Ponomar is nog maar 20 jaar, maar een serieuze belofte voor dit soort wedstrijden. Kan hij zich tonen in Franse dienst? Tot slot willen we Giovanni Carboni (Equipo Kern Pharma) nog noemen. Hij won vorig seizoen nog een lastige rit in de Adriatica Ionica Race in Italië.

Het complete deelnemersveld voor de Tour of Oman is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Sprinters

Heel veel sprintetappes zijn er op papier niet. De openingsrit biedt nog de meeste kans voor de rappe mannen. Daar zullen Tim Merlier en Mark Cavendish de degens voor het eerst kruisen in 2023. De Belgische kampioen is de kopman van Soudal Quick-Step en zal graag willen winnen voor zijn pasgeboren zoontje Jules, terwijl ook de Britse kampioen van Astana Qazaqstan zich meteen wil laten gelden voor zijn nieuwe werkgever. Beide sprinters beginnen in Oman aan hun seizoen.

Een duel tussen Merlier en Cavendish ligt dus voor de hand, maar Pascal Ackermann (UAE Emirates) zal zich daar graag in willen mengen. In de Saudi Tour was hij al een keer derde in de slotrit. De andere concurrentie zal komen van Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Matthew Walls (BORA-hansgrohe), debutant David Dekker en zijn ploegmaat Amaury Capiot (Arkéa-Samsic), Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health), Max Kanter (Movistar), Kenneth Van Rooy (Bingoal WB) en Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty).

Voor de wat lastigere aankomsten kijken we naar types als Andrea Vendrame, Greg Van Avermaet (allebei AG2R Citroën) en vooral ook de vorig jaar doorgebroken Axel Zingle (Cofidis).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jan Hirt

*** Louis Meintjes, Alexey Lutsenko

** Iván Ramiro Sosa, Davide Formolo, Emanuel Buchmann

* Cristián Rodriguez, Fausto Masnada, Sylvain Moniquet, Rémy Rochas

Weer en TV

Voor de weersomstandigheden zou je maar wat graag naar Oman reizen in deze tijd van het jaar. De zon schijnt namelijk volop, meldt Weeronline. Aan de kust van de Golf van Oman, waaraan hoofdstad Muscat gelegen is, schommelt de temperatuur tussen de 24 en 27 graden. Meer in het binnenland loopt de temperatuur op richting de 33 of 34 graden Celsius.

De Tour of Oman wordt niet live uitgezonden op de Nederlandse en Belgische tv. Ook bij Eurosport en de online kanalen van Discovery+ en GCN+ staan, net als vorig jaar, geen live-uitzendingen gepland. Mocht een lokale tv-zender een online stream hebben, dan zullen wij die delen.