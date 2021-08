Voorbeschouwing: Tour of Norway 2021

Het zijn drukke koersweken in Noorwegen. Na de Arctic Race of Norway en de Ladies Tour of Norway is het deze week de beurt aan de Tour of Norway. Deze vierdaagse rittenkoers maakt deel uit van de UCI ProSeries en is gemaakt voor de sterke Noorse puncheurs. Het deelnemersveld is echter sterk, dus de strijd om de eindzege zal spannend zijn. Wie schrijft de ronde op zijn naam? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Noorwegen kent de Arctic Race of Norway en had de Tour des Fjords, maar er is ook nog de Tour of Norway. Deze rittenkoers viert een jubileum, want dit jaar wordt de tiende editie afgewerkt. Ondanks de korte historie kan de koers al bogen op een puike erelijst.

De eerste winnaar was een Nederlander: Wilco Kelderman wist in 2011 als twintigjarige het eindklassement naar zich toe te trekken. De Tour of Norway was toen nog UCI 2.2, wat betekende dat het deelnemersveld vooral bestond uit internationale talenten, lokale favorieten en verdwaalde exoten.

In 2012 kreeg de Tour of Norway meteen promotie naar een UCI 2.1-koers, om vanaf 2014 door te groeien naar een 2.HC-wedstrijd. Die status heeft de koers nu nog altijd, al is de naam van die categorie veranderd: de Ronde van Noorwegen maakt tegenwoordig deel uit van de UCI ProSeries.

Deze ontwikkeling leidde op den duur ook tot een sterker deelnemersveld. In 2012 én 2013 kreeg het thuispubliek een favoriete winnaar met Edvald Boasson Hagen. De thuisrijder wist de koers ook in 2017 te winnen, waardoor hij zich met drie eindzeges – niet geheel verrassend – recordhouder mag noemen. In de drie tussenliggende jaren wonnen achtereenvolgens Maciej Paterski, Jesper Hansen en Pieter Weening. Later pakte ook Eduard Prades nog een prijsje mee.

In de zomer van 2018 werd besloten om de Tour of Norway en de Tour des Fjords samen te brengen in een zesdaagse. “We beslaan door de samenwerking heel het zuiden van Noorwegen en hebben de mogelijkheid om zelfs grotere gebieden aan te doen wanneer de koers zes dagen zal duren. Dit zal ons aantrekkelijker maken”, zei de toenmalige koersdirecteur van de Tour des Fjords.

De organisatie is nog altijd in handen van de mensen achter de Tour des Fjords, bestaande uit de Stavanger Cycling Club (SSK) en Nordsjørittet AS. Mede daarom wordt over het verre verleden van de Ronde van Noorwegen met geen woord gerept. Die ronde bracht in de jaren ’80 en ’90 winnaars als Francesco Moser, Henk Lubberding en Dag-Otto Lauritzen voort. Thuisrijder Dag Erik Pedersen won zelfs drie keer.

Laatste tien winnaars Tour of Norway

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Alexander Kristoff

2018: Eduard Prades

2017: Edvald Boasson Hagen

2016: Pieter Weening

2015: Jesper Hansen

2014: Maciej Paterski

2013: Edvald Boasson Hagen

2012: Edvald Boasson Hagen

2011: Wilco Kelderman

Vorige editie

Voor de laatste Tour of Norway moeten we twee jaar terug in de tijd. Meteen op de openingsdag was er Nederlands succes, want Cees Bol won de eerste massasprint en mocht twee dagen de leiderstrui dragen. De tweede rit kwam op naam van Álvaro José Hodeg. Op de derde dag greep Edvald Boasson Hagen de macht door een sprintend peloton nipt voor te blijven in Kristiansand.

Een dag later haalde de vlucht het en ging Edoardo Affini (toen nog Mitchelton-Scott) met de dagwinst aan de haal. De Italiaan kwam in dezelfde tijd als EBH over de streep, maar de Noor behield de leiderstrui. Zoals vaker in Noorse rittenkoersen werd de ronde beslist op basis van bonificatieseconden; Alexander Kristoff sprintte naar de nodige ereplaatsen en won op de vijfde dag. Daardoor pakte hij de nodige boni’s en wist hij Boasson Hagen van de troon te stoten.

Kristoffer Halvorsen zorgde op de slotdag voor de derde Noorse ritzege, maar hij kon Kristoff – die zelf derde werd – niet meer uit de leiderstrui rijden. Het eindpodium was volledig Noors gekleurd, met Kristoff als eindwinnaar, Halvorsen als nummer twee op drie seconden en Boasson Hagen als derde op vijf seconden.

Eindklassement Tour of Norway 2019

1. Alexander Kristoff (UAE Emirates) in 25u19m58s

2. Kristoffer Halvorsen (Team INEOS) op 3s

3. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) op 5s

4. Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) op 6s

5. Cees Bol (Team Sunweb) op 7s

Parcours

Twee jaar geleden was de Ronde van Noorwegen (UCI 2.Pro) nog een zesdaagse; inmiddels is de ronde weer teruggebracht tot een vierdaagse. Drie van de vier etappes worden verreden in de provincie Rogaland aan de zuidwestkust van het Scandinavische land. Dat betekent dat het oppassen wordt voor waaiers. De tweede rit trekt dan weer door de provincie Agder, de meest zuidelijke provincie van Noorwegen. “Het wordt een ronde voor sprinters en puncheurs”, voorspelt de organisatie.

Donderdag 19 augustus, etappe 1: Egersund – Sokndal (150 km)

De Tour of Norway start met een 150 kilometer lange etappe van Egersund naar Sokndal. Jonas Vingegaard zal zich thuisvoelen in de startplaats, want Egersund beschikt naar verluidt over de grootste visserijhaven van Noorwegen, als je het tenminste meet naar de hoeveelheid aan land gebrachte vis. En wist u dat Vingegaard nog niet zo lang geleden op de visafslag werkte in Denemarken?

Vanuit Egersund trekt het peloton in zuidoostelijke richting, waar enkele lussen afgewerkt worden. Daarbij rijden de renners onder meer een rondje om het Lundevatnet-meer. Het zwaartepunt moet dan nog komen. Veertig kilometer voor het einde ligt de klim naar Jøssingsfjord (1,8 km aan 9,3%, max. 14%). Na een korte afdaling volgt nog een ongecategoriseerde klim en vervolgens de slotklim naar Sokndal. Bovenop de Kroheia-klim (4,7 km aan 5,7%) ligt de finish getrokken. Het steilste stuk is hier 15%.

Wie hier in Sokndal, een dorpje met net iets meer dan drieduizend inwoners, weet te winnen neemt een voorschot op de eindzege. Het zal een strijd worden tussen de pure klimmers en de goed klimmende puncheurs.

Start: 14.05 uur

Finish: tussen 17.40 en 18.00 uur

Vrijdag 20 augustus, etappe 2: Sirdal – Sirdal (187 km)

De tweede dag van de Tour of Norway is gemaakt voor de rappe mannen. Start en finish liggen in Sirdal, voor wintersportliefhebbers een van de best bereikbare skigebieden in de regio. Maar in deze etappe geen bergen. Wel rijden de renners een grote lus ten zuidwesten van Sirdal. In Egersund, de startplaats van de eerste rit, ligt de eerste tussensprint en dat is ook het keerpunt.

Op dat moment is de klim naar Tonstad (2,2 km aan 9,1%) al wel aangedaan, maar die lijkt vooral een prooi voor de vroege vluchters te worden. Op de terugweg richting Sirdal ligt de Gloppedalsura (1,5 km aan 5,9%, max. 19%) nog op het parcours, al is het daarna nog zo’n zeventig kilometer tot de finish. De sprinters mogen zich opmaken voor een finale die ook nog eens licht oploopt. De sterke sprinters zullen hun kans ruiken.

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.50 uur

Zaterdag 21 augustus, etappe 3: Jørpeland – Jørpeland (160 km)

De derde etappe kent al wat meer hoogtemeters. Jørpeland, een kustplaats in de gemeente Strand, is aangewezen als epicentrum van deze etappe. Eerst leidt het parcours de renners, via een drietal beklimmingen zonder categorie, naar het noorden. Daar maakt het peloton een lus met daarin de Hjelmeland-klim (4,8 km aan 7,1%), kort gevolgd door de tussensprint in Årdal.

Vervolgens keren de renners terug richting Jørpeland en ligt daar de steile Heggheim (1,6 km aan 8,3%, max. 16%). Vanaf de top is het nog wel een kleine zestig kilometer naar de finish. De aankomst in Jørpeland passeren de renners al eens na 122 kilometer, maar dan wacht nog een lokale omloop even ten zuiden van de finishplaats. In die ronde is het nergens vlak en zitten nog twee explosieve klimmetjes, waarvan die op tien kilometer van de streep het meest in het oog springt.

Over 1,5 kilometer stijgt het wegdek daar aan 6,9%. De organisatie heeft er geen categorie opgeplakt, maar het kan zomaar een plek zijn waar de finale ontbrandt. De heuvelspecialisten zullen hier de sprinters overboord willen gooien. De laatste tien kilometer zijn ook alles behalve vlak, dus spektakel lijkt gegarandeerd.

Start: 13.50 uur

Finish: tussen 17.35 en 18.00 uur

Zondag 22 augustus, etappe 4: Stavanger – Stavanger (156,5 km)

De schaatsliefhebbers in Nederland veren op bij het lezen van de plaatsnaam Stavanger. De hoofdstad van de provincie Rogaland staat bekend om zijn olie-industrie en heeft ook een sporthal, de Sørmarka Arena, waar regelmatig geschaatst wordt. Zo heeft Sven Kramer, ook een fervent fietser, er de baanrecords op de 5 kilometer en de 10 kilometer in handen. In november van dit jaar worden er ook Wereldbekers afgewerkt.

Terug naar het wielrennen. Twee jaar geleden was Stavanger de startplaats van de openingsetappe, die uiteindelijk door Cees Bol gewonnen werd. Dit jaar is de stad opnieuw startplaats, maar ook finishplaats. Er wordt een omloop afgewerkt ten zuiden van Stavanger, met daarin de Undheim-klim (1,7 km aan 3,8%). De finale breekt pas open in Stavanger zelf.

Daar is namelijk een lokale ronde van ruim 17 kilometer uitgestippeld met onder meer de Grisabakken (600 meter aan 8,2%). Het maximale stijgingspercentage op die heuvel is 14%. De renners moeten de Grisabakken drie keer omhoog, maar slechts twee keer telt die mee voor de bergpunten. Na de laatste klim is het nog zeven kilometer in (licht) dalende lijn tot de vlakke finish.

Start: 11.35 uur

Finish: tussen 15.20 en 15.40 uur

Favorieten

UAE Emirates heeft de titelverdediger in de gelederen. Dan hebben we het over Alexander Kristoff, die in 2019 vooral dankzij de behaalde bonificatieseconden naar de eindzege in de Tour of Norway reed. Of Kristoff voor de tweede keer op rij kan winnen, zal vooral van de eerste etappe afhangen. Dan ligt de finish op een klim van bijna vijf kilometer aan 5,7%. In de voorbije Arctic Race verloor de Beer uit Oslo in de bergrit naar Målselv (3,7 km aan 7,8%) een minuut op ritwinnaar Ben Hermans.

Kristoff zal de schade beperkt moeten houden, maar we verwachten dat hij in de openingsetappe te veel tijd verliest om die in de drie resterende etappes nog goed te maken met bonificaties. Wie namens UAE Emirates dan meer kans maakt op een goede uitslag in het klassement, is Alexandr Riabushenko. De Wit-Rus is een heuvelspecialist die behalve goed de heuvels overkomt en ook over snelle benen beschikt.

Jumbo-Visma zal alles of niets moeten spelen in de aankomst bergop. Voor een ronde met vooral sprint- en punchetappes heeft Nederlandse ploeg bijzonder veel klimmers opgesteld. Zowel Jonas Vingegaard, thuisrijder Tobias Foss, George Bennett, Antwan Tolhoek als Chris Harper zijn namelijk van de partij. Owen Geleijn van de opleidingsploeg maakt de ploeg compleet.

Vingegaard lijkt de kopman van dienst, nadat hij eerder deze zomer tweede werd in de Tour en daarna nog achtste werd in de Clásica San Sebastián. Als reservekopman is Foss, die eind juni Noors kampioen op de weg én in het tijdrijden werd, een goede optie. Zeker omdat het om een thuiskoers gaat. George Bennett gaat vertrekken bij Jumbo-Visma, maar zijn kwaliteiten bergop staan buiten kijf. Als hij samen met de eveneens vertrekkende Tolhoek en de blijvende Harper tempo maakt op de klim, gaan veel sprinters in de problemen komen.

Mads Pedersen toonde afgelopen week in de PostNord Danmark Rundt een meer dan uitstekende vorm. Hij won de tweede etappe, reed een sterke tijdrit en eindigde als tweede in het klassement achter een ongenaakbare Remco Evenepoel. Heuvelop was Pedersen flink beter dan in zijn teleurstellende Tour de France. Met belangrijke weken in aantocht, met het WK in Vlaanderen en Parijs-Roubaix op komst, zal de Deen hier ook een rol van betekenis willen spelen. Zijn sterke sprint kan hem daarbij helpen. Onder meer Julien Bernard, negende in de Ronde van Denemarken, zal Pedersen bijstaan.

Bij BORA-hansgrohe kijken we met interesse naar de verrichtingen van Ide Schelling. De 23-jarige Hagenees krijgt een uitgelezen kans om zich eens te testen in een rittenkoers van vier dagen. Heuvelop kan Schelling goed volgen, dat toonde hij dit seizoen al aan in wedstrijden als de GP Kanton Aargau (winst), de Baloise Belgium Tour (vijfde), de Brabantse Pijl (vierde) en de GP Industria e Artigianato (vijfde). Begin augustus werd hij nog vijfde in Circuito de Getxo.

Riwal is slechts een continentale formatie, maar met Nick van der Lijke heeft de Deense formatie wel een kanshebber in huis. De 29-jarige Zeeuw koerst de afgelopen weken als herboren. Hij won begin deze maand Kreiz Breizh Elites en trok die topvorm door met een vierde plaats in de Ronde van Denemarken. Tussen de WorldTour-profs liet Van der Lijke zich meer dan uitstekend zien en in de Tour of Norway krijgt hij een nieuwe kans. Weet hij zich nog eens in de schijnwerpers te rijden van de profploegen? Jesper Hansen, oud-prof bij Tinkoff en Astana, doet ook mee bij Riwal.

INEOS Grenadiers komt met Filippo Ganna naar Noorwegen, maar de kans dat de Italiaanse olympisch kampioen wint is niet heel groot. Daarbij kunnen we eerder kijken naar Jonathan Castroviejo en Ethan Hayter. De 34-jarige Spanjaard was in de Tour een gewaardeerde knecht van Richard Carapaz en hij hield bergop lang stand. Hier kan Castroviejo eens voor zijn eigen kans gaan. Hayter is een gevaarlijke klant in rondes als deze. Dit voorjaar werd de Brit al vierde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, tweede in de Volta ao Algarve en zevende in de Ruta del Sol. In die rondes won hij bij elkaar ook vier etappes. Allrounder Ben Swift is er ook bij.

Team DSM is deels tegemoet gekomen aan de eisen van Andreas Leknessund en dus is de 22-jarige Noor weer een tevreden mens. Onlangs werd hij, in dienst van de nationale selectie, zevende in de Arctic Race of Norway. In deze rittenkoers krijgt de talentvolle klimmer weer de kans. Mark Donovan is een andere klimmer in dienst van de jonge selectie van Team DSM. Lotto Soudal schuift Tosh Van der Sande, vijfde in PostNord Danmark Rundt, en Thomas De Gendt naar voren. Gerben Thijssen is de rappe man.

Dit jaar staat in het teken van de definitieve doorbraak van Uno-X. In deze thuisronde voor het Noorse ProTeam is Kristoffer Halvorsen, afgelopen week nog DNF in de Ronde van Denemarken, de sprinter van dienst. In 2019 werd hij nog tweede in het eindklassement. Het parcours lijkt dit jaar te lastig voor Halvorsen, waardoor we gaan kijken naar Markus Hoelgaard (twaalfde in de Arctic Race) en Torstein Traeen (tiende in de Arctic Race, vijfde in de Tour Alsace).

Enkele outsiders zijn Jeppe Aaskov Pallesen (ColoQuick), Kristian Aasvold, Louis Bendixen, Fredrik Dversnes (Coop), sprinter Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise), Ivar Slik en sprinter Martins Pluto (ABLOC CT). Daarbij pikken we Pallesen, die als twaalfde eindigde in Denemarken, en Aasveld, die als vijfde eindigde in de Arctic Race of Norway, er even uit.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jonas Vingegaard

*** Ethan Hayter, Ide Schelling

** Tobias Foss, Andreas Leknessund, Mads Pedersen

* Alexandr Riabushenko, Nick van der Lijke, Tosh Van der Sande, Torstein Traeen

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Geen heerlijk zomerweer voor de wielrenners in de Ronde van Noorwegen deze week. De temperatuur schommelt alle dagen rond de 16 en 18 graden Celsius. Op de eerste drie dagen zal de zon meermaals tevoorschijn komen, al schuiven er soms wat wolken voor de zon. Op de slotdag is de kans op neerslag meer dan aanwezig, wat voor wat gevaarlijke situaties kan zorgen rondom Stavanger.

Eurosport heeft de rechten voor de Tour of Norway in handen, maar zal de rittenkoers alleen uitzenden op de online Eurosport Player. De eerste twee etappes zijn vanaf 16.00 uur live te zien. Op de derde dag begint de uitzending om 15.30 uur, terwijl de slotrit vanaf 13.30 uur uitgezonden wordt.