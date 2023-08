Voorbeschouwing: Tour of Leuven 2023 – Lotto Dstny tegen de rest?

Dinsdag maken de Leuvense inwoners zich op voor heuse taferelen in de binnenstad. Het wielerpeloton strijkt namelijk voor de volgende manche van de Lotto Cycling Cup weer neer in de hoofdstad van Vlaams-Brabant. Niet voor het WK zoals in 2021, maar wel voor de Tour of Leuven. Wie overleeft de lastige hellingen in en rond Leuven en volgt Victor Campenaerts op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor de eerste editie van de Tour of Leuven moeten we terugkeren naar het jaar 1963. Marcel Van Den Boogaert was de renner die toen zijn handen in de lucht kon gooien. Voor Van Den Boogaert was het ook de grootste overwinning in zijn carrière. Vervolgens wonnen er hoofdzakelijk Belgen, af en toe kon ook een Nederlander de zege grijpen in Leuven.

De eerste keer dat de zege niet naar een renner uit de Lage Landen ging, was in 1994, toen de Italiaan Mauro Bettin won. Vanaf deze overwinning kwam er meer internationalisering in de Belgische koers, maar de dominantie van de Belgen en Nederlanders op de erelijst is toch nog steeds aanwezig. In de 57 edities won er maar liefst 35 keer een Belg, twaalf keer kon een Nederlander juichen.

De recordwinnaar? Frans Verbeeck. De Vlaams Brabander, die onder meer de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl won, kon de wedstrijd vier keer winnen. Andere grote namen op de erelijst zijn Freddy Maertens, Jan Raas, Adrie van der Poel, Erik Dekker, Thor Hushovd, André Greipel en Jasper Stuyven.

Laatstgenoemde is zelf ook een echte Leuvenaar, wat zijn overwinning in 2018 nog mooier maakte. De renner van Trek-Segafredo is tevens de ambassadeur van de opgewaardeerde Tour of Leuven, die vroeger de naam GP Jef Poeske Scherens had. De organisatie heeft dit jaar flink wat zaken aangepast.

De Tour of Leuven is sinds 2021 onlosmakelijk verbonden met het WK wielrennen. In de binnenstad van Leuven werd er toen om de wereldtitel gekoerst. Het parcours van toen komt overigens grotendeels overeen met dat van de Tour of Leuven nu. Julian Alaphilippe kroonde zich in 2021 tot wereldkampioen, Leuvenaar Jasper Stuyven reed naar de vierde plaats.

Laatste tien winnaars Tour of Leuven

2022: Victor Campenaerts

2021: Niccolò Bonifazio

2020: Niet verreden vanwege corona

2019: Niccolò Bonifazio

2018: Jasper Stuyven

2017: Timothy Dupont

2016: Dimitri Claeys

2015: Björn Leukemans

2014: André Greipel

2013: Bert De Backer

2012: Steven Caethoven

Laatste editie

De Tour of Leuven was vorig jaar een zeer leuke koers om naar te kijken. Er werd de hele dag namelijk zeer attractief gekoerst, met name door de mannen van Lotto Soudal. Het zorgde ervoor dat zij in de lokale rondes in de binnenstad van Leuven in een overtalsituatie terechtkwamen, waardoor ze het ploegenspel konden spelen. Victor Campenaerts was een van die mannen die het probeerde. Hij kreeg Zdenek Stybar mee en de twee werkten vlotjes samen. Uiteindelijk klopte Campenaerts zijn metgezel in een sprint met twee op de Bondgenotenlaan.

Uitslag Tour of Leuven 2022

1. Victor Campenaerts (Lotto Soudal)

2. Zdenek Stybar (Quick-Step-Alpha Vinyl) in z.t.

3. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) op 20s

4. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) op 20s

5. Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech) op 20s

Victor Campenaerts klopt Zdenek Stybar in attractieve Tour of Leuven Lees ook:

Parcours

Het parcours van de Tour of Leuven is zeer gelijkaardig aan dat van het WK van 2021. Natuurlijk zijn er tegenover het WK wel behoorlijk wat kilometers minder en zijn er hier en daar wat dingen aangepast. De renners zullen de koers namelijk starten in Leuven zelf. Rond de middag zal het peloton daar vertrekken op het Ladeuzeplein, om alvast twee rondes op de stadslus af te werken.

Na deze lus door de binnenstad van Leuven trekken de renners richting Huldenberg, waar de steile Smeysberg (600 meter aan 8,1%) de prelude is tot de befaamde Flandrienlus, die de renners twee keer voorgeschoteld krijgen. Een van de hellingen is de Mommaertstraat (1,9 km aan 3,1%) in Overijse, die initieel op het WK-programma stond, maar werd vervangen door de Moskesstraat. De Tour of Leuven wil de lange gestage kasseiklim toch graag laten zien aan de wielerfans.

Daarna gaat het terug richting Huldenberg om de Holstheide (1 km aan 5,4%) af te werken, waarna de laatste helling op grondgebied Overijse aangesneden wordt: de kasseien van de steile en smalle Bekestraat (500 meter aan 7,7%). In Duisburg wacht de Veeweidestraat (500 meter aan 4,3%) en om de Flandrienlus te beëindigen wordt de Smeysberg voor een tweede keer beklommen. Via Oud-Heverlee en Bierbeek keren de renners terug naar de Leuvense binnenstad om nog zes stadslussen af te werken.

De eerste passage aan de streep – als we de eerste 30 kilometer even buiten beschouwing laten – ligt op goed 50 kilometer van de uiteindelijke finish. In de zes lokale rondes zullen de renners vier stevige hellingen voorgeschoteld krijgen die we ook in de WK-finale tegenkwamen. Eerst de Keizersberg (300 meter aan 5,6%) en daarna de licht oplopende Decouxlaan (1,1 km aan 3,4%).

Hierna is het beurt aan de Wijnpers (300 meter aan 8,3%), waar de renners op het WK door een haag van supporters naar boven werden geschreeuwd. De Sint-Antoniusberg (200 meter aan 4,7%), de helling waar Alaphilippe zijn beslissende aanval lanceerde, sluit het rijtje. Na de laatste helling is het nog 3,4 kilometer tot aan de finish, die naar goede traditie op de Bondgenotenlaan ligt.

Dinsdag 15 augustus: Leuven – Leuven (192,4 km)

Start: 12.47 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Favorieten

Lotto Dstny is de ploeg met de meeste grote namen aan de start. Zij hebben meerdere kopmannen waarop ze kunnen rekenen. Ten eerste is er titelverdediger Victor Campenaerts. Hij rijdt zijn eerste wedstrijd sinds het WK in Glasgow. Campenaerts bewees vorig jaar dat hij de vele hellingen in en rond Leuven aan kan én dat hij bovendien niet moet vrezen voor een sprint.

Arnaud De Lie kon vorig jaar nét niet mee in de finale. De jonge Belg maakte indruk, maar moest uiteindelijk dan toch passen in de binnenstad van Leuven. Nu is hij inmiddels een jaartje ouder, dus zal hij verder in koers willen geraken. Vorig weekend bewees hij nog, in La Polynormande, dat hij inderdaad sterker is geworden en heel wat hellingen kan overleven. De sprint won hij daar met twee vingers in de neus. Verder heeft Lotto Dstny ook nog thuisrijder Matthijs Paasschens en Arjen Livyns in de gelederen.

Bij Arkéa-Samsic kunnen ze ook rekenen op meerdere kanshebbers. Arnaud Démare zal het willen afmaken in de sprint, maar voor hem geldt hetzelfde als voor De Lie. Hij zal de lastige hellingen moeten overleven. Doet hij dat niet, hebben ze bij de Franse ploeg nog altijd Jenthe Biermans en David Dekker achter de hand. Biermans kan mee de koers maken en dus aanvallend koersen, Dekker is een tweede snelle man.

Alpecin-Deceuninck zou dinsdag wel eens kunnen verrassen in Leuven. Renners als Timo Kielich en Lionel Taminiaux zijn misschien niet de grootste namen, maar zij kunnen dit parcours normaal gezien zeker aan. Bovendien zijn ze allebei snel aan de meet, wat natuurlijk een grote troef is. Kielich bewees al een aantal keer dit seizoen dat hij veel stappen heeft gemaakt. Xandro Meurisse doet ook mee namens de ploeg van de gebroeders Roodhooft, hij zal het wel moeten hebben van een zware wedstrijd.

Jens Reyndersbewees in La Polynormande afgelopen zondag dat hij in zeer goede doen is. De Belg van Israel-Premier Tech zat mee in de vroege vlucht, maar trok er in de finale alleen vandoor. Reynders leek even op weg te zijn naar de zege, maar werd dan toch gegrepen op enkele kilometers voor de streep. Kan hij opnieuw zijn goede benen tonen? Verder schuiven ze bij Israel-Premier Tech ook Giacomo Nizzolo naar voor. De Italiaanse ancien kan een bondgenoot zijn van mannen als De Lie en Démare om de koers te laten eindigen in een sprint.

Intermarché-Circus-Wanty zal vol inzetten op de sprint. Zij brengen namelijk zowel Gerben Thijssenals Arne Marit aan de start van de Tour of Leuven. De twee snelle Belgische renners zullen hopen op een sprint op de Bondgenotenlaan. Met renners als Dries De Pooter en Gerben Kuypers in hun ploeg hebben ze een aantal mooie luitenanten om de controle te bewaren in het peloton.

Een andere interessante selectie is die van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step. Met de meer ervaren Bert Van Lerberghe en Jordi Warlop, maar ook met de zeer getalenteerde William Junior Lecerf en Gil Gelders kunnen zij in de buurt komen van de zege. Tot slot noemen we nog een aantal outsiders: Bart Lemmen, Sasha Weemaes (beiden Human Powered Health), Sander De Pestel (Flanders-Baloise), Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions), Hartthijs de Vries en Abram Stockman (beiden TDT-Unibet).

Heel wat ploegen hebben hun selecties nog niet bekendgemaakt voor de Tour of Leuven. Onder meer de selectie van TotalEnergies zal later aan deze voorbeschouwing toegevoegd worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Victor Campenaerts

*** Arnaud Démare, Arnaud De Lie

** Gerben Thijssen, Giacomo Nizzolo, Timo Kielich

* Xandro Meurisse, Jens Reynders, Lionel Taminiaux, David Dekker

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt zeer mooi weer dinsdag in Leuven. Volgens Weeronline zullen de temperaturen ruim boven de 20 graden Celsius komen. Verder zal er een westenwind voelbaar zijn, maar deze zal in principe geen rol van betekenis spelen. Regen moeten de renners ook niet verwachten.

De Tour of Leuven is live te volgen op Sporza, op VRT1. De uitzending start om 15.30 uur. Verder is de Vlaams wedstrijd ook online te volgen via de kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 15.00 uur). Voor meer informatie kan je ook altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.