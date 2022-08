Victor Campenaerts klopt Zdenek Stybar in attractieve Tour of Leuven

Victor Campenaerts heeft de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens gewonnen. De renner van Lotto Soudal klopte Zdenek Stybar na een sprint met twee. De Tour of Leuven werd grotendeels gereden op hetzelfde parcours als dat van het afgelopen WK. Stybar en Campenaerts waren samen weggereden uit een sterke kopgroep. Alexander Kristoff strandde op plaats drie.

De vernieuwde Tour of Leuven, vorig jaar nog GP Jef Scherens, kende onder andere een aangepast parcours. Niet alleen maar lokale stadslussen, maar ook een lus in Vlaams-Brabant. De zogenaamde Flandrien-lus was zeer gelijkaardig aan die van het WK in Leuven. Ook in de finale, waarin de stadslussen lagen, was nagenoeg hetzelfde als het meest recente WK.

Het duurde even voordat er een kopgroep wegreed, maar uiteindelijk konden vijf renners toch in de aanval trekken. Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB), Timo de Jong (VolkerWessels), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Jacob Scott (WiV SunGod) en Thijs de Lange (Metec SOLARWATT p/b Mantel) waren de mannen die initiatief namen. Even toonde Julian Alaphilippe, die wereldkampioen werd in Leuven, zich met een aanval, maar de Fransman werd al snel tot orde geroepen door het peloton.

Quick-Step-Alpha Vinyl werkt hard

Dat peloton was behoorlijk nerveus. Vier renners sprongen weg, op zoek naar de koplopers. Brent Van Moer (Lotto Soudal), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Robert Scott (Wiv SunGod) en Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB) maakten na enkele kilometers achtervolgen de aansluiting vooraan. Negen koplopers, dat is best veel. De mannen van Quick-Step-Alpha Vinyl vonden dat ook en gingen met Stijn Steels in de tegenaanval. De Oost-Vlaming geraakte echter niet bij de koplopers, waardoor de ploeg van Patrick Lefevere gedwongen werd om op kop te rijden in het peloton.

De kopgroep reed door het flinke tempo nooit ver weg. Met nog zeventig kilometer te gaan, op de lokale rondjes, was de voorsprong nog maar anderhalve minuut. De lokale stadslus bestond uit flink wat heuvels, maar ook zeer veel bochten. The Wolfpack versnelde op quasi elke heuvel in de binnenstad van Leuven. Op de tussenstukken kregen ze bijstand van Alpecin-Deceuninck en Israel-Premier Tech.

Dominant Lotto Soudal, De Lie ziet af

Heel wat renners hadden het daardoor bijzonder zwaar. Het peloton werd steeds kleiner. Met nog een goede vijftig kilometer op de teller dook de voorsprong van negenkoppige vlucht onder de minuut. Dat was het signaal voor Sep Vanmarcke om eens aan de boom te schudden. Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Dries Van Gestel, Zdenek Stybar, Loïc Vliegen en Clément Russo sloten aan en reden samen door. Op de Wijnpers sprong Arnaud De Lie nog knap naar de kopgroep, waardoor Lotto Soudal in een heuse overtal-situatie terechtkwam.

Op veertig kilometer van de streep kregen we een samensmelting tussen de twee groepen vooraan. Vier coureurs van Lotto Soudal in de eerste groep, het werd duidelijk van welke renners het initiatief moest komen. Toch moesten de renners van John Lelangue oppassen, want sprinter De Lie moest zeer veel moeite doen om aan te haken. In de achtergrond toonde Dries De Bondt zich op de Wijnpersstraat, de lastigste heuvel in de lokale ronde. De oud-Belgisch kampioen reed niet weg, maar zorgde wel voor een nog kleiner en afgepeigerd peloton.

Stybar en Campenaerts samen

Met nog 25 kilometer te gaan moest De Lie onherroepelijk lossen, wat meteen voor een nieuwe aanval zorgde uit het kamp van Lotto Soudal. Campi en Styby sloegen de handen in elkaar en gingen op pad. Achterin werd er niet meer rondgedraaid, waardoor we een samensmelting van een man of twintig kregen. Het sterke duo werkte goed samen en reed al snel een voorsprong van dertig seconden bij elkaar.

Een aantal mannen probeerden de tweede groep nog terug te brengen, maar dat was niet meer mogelijk. De winnaar zat voorin. Campenaerts besefte dat Stybar misschien wel de snelste van de twee is, dus probeerde hij het op – het zal u niet verbazen – de Wijnpers. Stybar zag af, maar kwam terug. Met z’n tweeën reden ze richting de Bondgenotenlaan, waar ze voor de zege sprintten.

In die sprint ging Stybar als eerste aan, maar Campenaerts counterde knap. De werelduurrecordhouder kwam sterk uit het wiel en klopte de Tsjech. Kristoff won de sprint in de achtervolging en eindigde op plaats drie, Jasper De Buyst en Jenthe Biermans maakten de top-5 volledig.