Voorbeschouwing: Tour of Antalya 2022

De Tour of Antalya (UCI 2.1) kent dit jaar pas haar vierde editie, maar heeft in die jaren een flinke staat van dienst opgebouwd. De interesse van de grote ploegen was gewekt, maar na de afgelasting van vorig jaar en de stevige concurrentie van de Tour de La Provence en de Tour of Oman blijven de WorldTeams nog weg. Wie er vanaf donderdag 10 februari wel bij is tijdens zijn profdebuut? Bas Tietema. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De geschiedenis van de Ronde van Antalya is kort. In 2018 werd de eerste editie verreden en gewonnen door de Rus Artem Ovechkin. Dat jaar was CCC Sprandi Polkowice nog de grootste ploeg op de startlijst. De Tour of Antalya mag een regionaal staatsproject genoemd worden. De gelijknamige provincie Antalya is de grote motor achter de rittenkoers, terwijl ook de Turkse wielerbond en de lokale steden flinke steun geven aan de ronde.

Volgens het organisatiecomité is het doel van de wedstrijd om de wielersport op lokaal niveau te ontwikkelen, maar bovenal is het een kans om de regio Antalya internationaal op de toerismekaart te zetten. Veel Nederlanders kennen de stad aan de zuidkust van Turkije vooral als vakantieoord aan de Middellandse Zee. Het is dan ook niet gek dat hotelketen AKRA (dat twee complete 5-sterrenhotels als uitvalsbasis beschikbaar stelt voor ploegen, organisatie en gasten) de hoofdsponsor van de Tour of Antalya is. De Turkse tak van vakantieaanbieder Corendon, het plaatselijke vliegveld en het toerismebureau zijn de andere belangrijke partners.

De organisatie heeft zijn zaakjes wel op orde en dat is ook de WorldTeams opgevallen. Begin 2021 zouden diverse grote ploegen afreizen naar de Turkse Rivièra, zoals Team DSM, Astana-Premier Tech, UAE Emirates, Israel Start-Up Nation, Deceuninck-Quick-Step en Movistar. Maar die editie ging uiteindelijk niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar krijgt de Tour of Antalya opnieuw de kans om zich te bewijzen als ideale voorbereidingskoers op het Europese voorjaar.

Omdat de editie van 2021 niet doorging, is Max Stedman nog altijd de laatste winnaar in Antalya. De Brit schreef in februari 2020, vlak voor de pandemie uitbrak, namens Canyon-dhb het eindklassement op zijn naam nadat hij in de bergrit naar Termessos de macht greep. Hij stapte in de voetsporen van Ovechkin en Szymon Rekita, die in 2019 in het tricot van Leopard had gewonnen, voor Giovanni Lonardi en Attila Valter.

Drie jaar geleden waren er ook twee Nederlandse ritzeges: Mathieu van der Poel was het uithangbord van (toen nog) Corendon-Circus, dat grote belangen had in Turkije, en hij won de openingsrit. Een dag later wist Bas van der Kooij namens Monkey Town-ABLOC te winnen en de roze leiderstrui over te nemen van Van der Poel. In 2018 had Monkey Town ook al een rit gewonnen in Antalya; Wim Kleiman was toen in de tweede etappe de beste van een kleine kopgroep. Momenteel kennen we Monkey Town als ABLOC CT en die ploeg is er in 2022 voor de vierde keer op rij bij in Turkije.

Belgische ritzeges? Daar tellen we er twee van tot nu toe. Roy Jans was in 2019 de eerste door de slotrit te winnen namens Corendon-Circus. Het seizoen erop deed Tim Merlier hem dat na, door de laatste etappe van de editie van 2020 op zijn naam te schrijven.

Laatste tien winnaars Tour of Antalya

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Max Stedman

2019: Szymon Rekita

2018: Artem Ovechkin

Vorige editie

Daarvoor moeten we dus twee jaar terug, naar de tijd dat er nog gesproken werd over een opvallend virus ergens ver weg in China. In Antalya ging alles ‘gewoon’ door en was het Mihkel Räim die de openingsrit wist te winnen. De Est rekende af met Marko Kump en Kenneth Van Rooy, maar zag op de tweede dag Giovanni Lonardi de leiderstrui overnemen. De Italiaan won een rit die werd geteisterd door noodweer, met onweer en hagelbuien. Een klein peloton ging sprinten, met Lonardi als winnaar voor Gianni Vermeersch en (opnieuw) Van Rooy.

Op de derde dag was de koninginnenrit gepland naar de slotklim van Termessos. Op deze veelal smalle klim van 8,8 kilometer aan 5,8% bleef het peloton lang intact. Oudgediende Riccardo Zoidl won, maar het was nummer drie Max Stedman die de macht greep in het klassement. De strijd om de eindzege lag echter nog open met nog een rit te gaan, omdat Van Rooy stand had gehouden en op twee seconden volgde van Stedman en ook de rappe Vermeersch nog op vier seconden stond.

De slotetappe finishte ter hoogte van het AKRA-hotel van de organisatie in Antalya en eindigde in de onvermijdelijke massasprint. Tim Merlier trok aan het langste eind in zijn Belgische kampioenstrui van Alpecin-Fenix, voor Filippo Fortin en Lucas Carstensen. Gianni Vermeersch strandde op de vierde plek en liep bonificaties mis die hem dichterbij de leiderstrui hadden kunnen brengen. Stedman mocht dus als eindwinnaar het podium op, voor Van Rooy en Alessandro Fancellu.

Eindklassement Tour of Antalya 2020

1. Max Stedman (Canyon-dhb) in 13u07m01s

2. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) op 1s

3. Alessandro Fancellu (Kometa-Xstra) op 4s

4. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) op 4s

5. Ben Tulett (Alpecin-Fenix) op 8s

Parcours

De Tour of Antalya is al sinds de allereerste uitgave een vierdaagse en dat is dit jaar niet anders. De ploegen hebben een groot hotel als uitvalsbasis en reizen vanuit daar naar de diverse start- en finishplaatsen in de omgeving. De organisatie houdt vast aan enkele steden die het in het verleden ook al bezocht. Alleen de startplaats van etappe drie, Aspendos, deed het nog niet eerder aan. In totaal krijgen de renners 600,5 kilometer voor de wielen.

Er wordt gestreden om een viertal truien: de roze leiderstrui, de gele puntentrui, de oranje bergtrui en de groene tussensprinttrui.

Donderdag 10 februari, etappe 1: Side – Antalya (144,5 km)

De openingsrit gaat van start in Side, dat ruim een uur ten oosten van de stad Antalya ligt. Side is een historische stad en een toeristische trekpleister. Een locatie die de organisatie maar wat graag opzoekt; ook in 2018, 2019 en 2020 trok het peloton door Side.

De eerste honderd kilometer van de etappe zijn weinig spannend, met onder meer een lange passage over de snelweg die van Side naar Antalya leidt. Hier en daar slaan de renners van die hoofdweg af, bijvoorbeeld voor de tussensprint (na 50 kilometer) of de enige klim van de dag (na 98 kilometer). Dat is er een van derde categorie, maar die mag voor profs geen moeite vormen. Vanaf de top is het nog zo’n 45 kilometer in zuidelijke richting naar de finish, die gelegen is in Antalya.

De laatste drie kilometer zijn zo goed als vlak en gaan over een boulevard. Echte bochten zitten niet in de slotfase, al buigt de weg wel wat af. De laatste 800 meter gaan in rechte lijn. Ideaal voor een koninklijke massasprint.

Start: 12.15 uur / 10.15 uur

Finish: tussen 15.20 en 15.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Vrijdag 11 februari, etappe 2: Kemer – Antalya (183,3 km)

Kemer is de startlocatie van etappe twee. Het is de tweede keer dat deze stad het peloton van de Tour of Antalya ontvangt, net als in 2020. Vanuit Kemer trekt het parcours eerst in zuidelijke richting het binnenland in. Dat betekent dat in de eerste vijftig kilometer de nodige hoogtemeters zijn opgenomen. Na 48 kilometer ligt de eerste gecategoriseerde klim van de dag.

Halverwege de rit ligt de tweede beklimming, waarna vaart gemaakt wordt richting de stad Antalya. Het peloton rijdt over grotendeels dezelfde wegen als in het begin van de rit en komt dus ook langs startplaats Kemer. Vanaf daar gaat het verder in noordelijke richting naar de stad Antalya, voornamelijk over de hoofdweg. De laatste drie kilometer zijn niet geheel vlak. Zo loopt de slotkilometer in licht dalende lijn, tot de laatste 200 meter.

Op ruim twee kilometer van de finish ligt de laatste haakse bocht naar rechts. Daarna buigt de weg naar links af op de boulevard. De laatste anderhalve kilometer zijn nagenoeg rechttoe-rechtaan. In die laatste 200 meter zit ook nog een heel lichte knik naar links, waar plaatsing dus van belang kan zijn.

Start: 11.00 uur / 09.00 uur

Finish: tussen 15.25 en 16.00 uur / tussen 13.25 en 14.00 uur

Zaterdag 12 februari, etappe 3: Aspendos – Termessos (110,6 km)

De koninginnenrit van de Ronde van Antalya 2022 staat gepland op dag drie. Net als in 2019 en 2020 gaat het om een bergetappe met aankomst op de klim naar Termessos. Gestart wordt in Aspendos, dat net als de finishplaats een historische stad is. Vanuit daar gaat het over grote wegen in oostelijke richting. De renners doen Antalya eens niet aan, maar passeren het epicentrum van deze ronde aan de noordkant.

Na 72 kilometer ligt nog wel een klim van vierde categorie, maar dat is niet meer dan een opwarmertje voor wat komen gaat in de slotfase. De beklimming naar Termessos, dat deel uitmaakt van het Güllük Mountain National Park. Meerdere ruïnes en een prehistorisch theater zijn de bezienswaardigheden op deze finishlocatie. En de statistieken van de klim? 8,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%.

Het verleden heeft uitgewezen dat het hier alle kanten op kan. In 2020 bleef het, mede door de winderige omstandigheden, lang bij elkaar en was het uiteindelijk een secondenspel waar ook sterke klimmers als Gianni Vermeersch en Kenneth Van Rooy konden overleven met de besten. Maar een jaar eerder zat er een kleine halve minuut verschil tussen de winnaar en de nummer tien. Het kan dus diverse kanten uit op weg naar Termessos.

Start: 12.45 uur / 10.45 uur

Finish: tussen 15.20 en 15.40 uur / tussen 13.20 en 13.40 uur

Zondag 13 februari, etappe 4: Antalya – Antalya (162,1 km)

Antalya-Antalya is het traject van de slotrit van de Ronde van… Antalya! Gestart wordt aan de kust, om een grote lus te maken ten noorden van de stad. Het peloton rijdt met de klok mee, met vroeg in dat rondje nog een klim van derde categorie om de benen nog eens pijn te doen. De renners blijven dan zo’n zestig kilometer op een plateau rijden, om vervolgens af te dalen en daarna op zeeniveau te blijven rijden.

Alle ogen zijn daarna gericht op de finale, die identiek is aan die van de tweede etappe. Op ruim twee kilometer van de finish ligt de laatste haakse bocht naar rechts. Daarna buigt de weg naar links af op de boulevard. De laatste anderhalve kilometer zijn nagenoeg rechttoe-rechtaan. In die laatste 200 meter zit ook nog een heel lichte knik naar links, waar plaatsing dus van belang kan zijn.

Start: 12.00 uur / 10.00 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.05 uur / tussen 13.40 en 14.05 uur

Favorieten

Geen WorldTeams dit jaar in het zuiden van Turkije, maar met de deelname van Alpecin-Fenix zal de organisatie toch blij zijn. Daarnaast staan met Bingoal Pauwels Sauces WB, Uno-X, Bardiani CSF Faizanè, Human Powered Health, Drone Hopper-Androni Giocattoli, Gazprom-Rusvelo, EOLO-Kometa en Novo Nordisk nog acht ProTeams aan de start. Dertien continentale ploegen en de nationale selectie van Duitsland maken het deelnemersveld compleet. Sport Vlaanderen-Baloise haakte op het laatste moment af vanwege coronabesmettingen.

Om het eindklassement te winnen in de Tour of Antalya moet je aardige klimbenen hebben, maar de koninginnenrit hoeft niet per se beslissend te zijn. Ook de bonificatieseconden (10, 6 en 4 aan de finish en 3, 2 en 1 bij de tussensprints) kunnen namelijk een rol gaan spelen. Goed klimmende sprinters zouden zo ook mee kunnen doen in het klassement. In 2019 en 2020, toen Termessos ook de scherprechter was, was het een secondenspel in de eindstand.

Toch kijken we eerst naar de klimmers en daarbij valt de naam van Jay Vine direct op. Hij is de kopman van Alpecin-Fenix, dat zonder de grote namen aan de start verschijnt. De Australiër krijgt daardoor de kans. Vorig jaar brak hij door met een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Turkije en dat trok hij door met goede uitslagen in de Vuelta a España. Vorige week toonde Vine zijn goede vorm met een tweede plek in de bergop aankomst in de Ster van Bessèges, dus de klimmer mag zich scharen onder de grote favorieten.

Aanvankelijk stond Alessandro Fancellu, de nummer drie van 2020 op de deelnemerslijst, maar hij start toch niet namens EOLO-Kometa. Daarom ontbreekt het complete podium van twee jaar geleden dit seizoen, want ook Max Stedman (winnaar) en Kenneth Van Rooy (tweede) doen niet mee. EOLO-Kometa kan eventueel Martón Dina naar voren schuiven, al dateert zijn laatste goede uitslag uit 2019.

Vanuit Nederlands oogpunt is het voor het klassement uitkijken naar Meindert Weulink, de beste klimmer van ABLOC CT. Ook van nieuwkomer Antti Jussi-Juntunen wordt een en ander verwacht door het Nederlandse continentale team. Bij Leopard is er eveneens oranje inbreng met Kevin Inkelaar en Jarno Mobach. Eerstgenoemde zal zich willen bewijzen, nadat hij moest vertrekken bij Bahrain Victorious. Met adelbrieven kwam Inkelaar over van de beloften, vooral in het klimwerk, maar bij de profs kwam het er niet uit. Voelt hij zich bij een kleinere ploeg als herboren?

Drone Hopper-Androni Giocattoli heeft onder meer de ervaren Argentijnse klimmer Eduardo Sepúlveda opgesteld. De voormalige WorldTour-prof stond al twee keer op het podium in de Ronde van Turkije, dus het land is hem goed gezind. Edoardo Zardini is een andere klimmer uit het team van Gianni Savio.

En dan is er nog een hele reeks outsiders van kleine ploegen. Alessio Martinelli (Bardiani CSF Faizanè) won bijvoorbeeld vorige week nog de GP Alanya in Turkije, dus de vorm is er. Ook Alessandro Fedeli van Gazprom-Rusvelo moet in de gaten gehouden worden vanuit Italiaans oogpunt. Op het laatste moment is ook Kevin Rivera aan de startlijst toegevoegd. De klimmer uit Costa Rica was een pareltje van Savio, maar nadat hij vertrok en ook problemen kende bij Bardiani is hij nu neergestreken bij Gazprom-Rusvelo. Het Russische team heeft ook nog Artem Nych en de talentvolle Tsjech Mathias Vacek mee.

Een andere Tsjechische kanshebber is Daniel Turek, in het blauw-zwart van Felbermayr-Simplon Wels. Hij kan in de voetsporen treden van Riccardo Zoidl, die in 2020 de bergrit naar Termessos won. Zoidl zelf is er niet bij, want hij transfereerde naar Vorarlberg en die ploeg ontbreekt hier. Een andere naam die we nog willen noemen is die van Justin Wolf. De Duitser ontwikkelde zich bij Bike Aid tot een ongekende hardrijder en ook sterke tijdrijder. Hij wil nog wel eens een solo uit de benen persen waar een peloton zich op verkijkt. Lukt hem dat in een van de vlakke ritten?

Houd ook rekening met Kyle Murphy (Human Powered Health), die vorig jaar twee bergetappes won in de Ronde van Portugal. Of met Bike Aid, dat met Henok Mulubrhan een klimmer uit Eritrea uitspeelt. Ook zijn landgenoot Metkel Eyob kan een gooi doen naar een goede einduitslag. In zijn ploeg Terengganu Polygon zitten met de Oekraïner Anatoliy Budyak en de Mongoliër Jambaljamts Sainbayar nog twee klimmers. In de afgelopen Tour of Sjarjah in de Emiraten toonden zij zich sterk, maar kunnen ze het ook tegen diverse profteams?

Tot slot willen we Mustafa Sayar nog noemen. De Turk gaat al een leven lang mee, maar is nog maar 32 jaar. In 2013 wist hij de Ronde van Turkije verrassend te winnen, maar de reden werd niet veel later bekend. In de Tour of Antalya deed hij al twee keer mee, maar een goed klassement zat er nooit in. Dit jaar waarschijnlijk ook niet, als we hem in het tenue van Sakarya BB zullen zien koersen.

Sprinters

Drie van de vier etappes zijn in potentie sprintetappes en dus zijn de nodige rappe mannen afgereisd naar Turkije. Weersomstandigheden kunnen die plannen nog in de war schoppen, maar toch zal dit vooral een sprintronde zijn.

Met extra aandacht kijken we naar Bingoal Pauwels Sauces WB, dat de uiterst populaire YouTuber Bas Tietema in Antalya laat debuteren als prof. Hij krijgt een rol in de sprinttrein, met daarin ook de Est Karl Patrick Lauk. Het team kan allebei de renners uitspelen als kopman. Lauk won vorig jaar liefst zes keer (vaak op een wat lager UCI-niveau), maar in flarden van de YouTube-serie ‘Plan Bas’ hebben we al kunnen zien dat Tietema op het trainingskamp diverse ploeggenoten erop wist te leggen. Gaan ze de Zwollenaar een keer zijn kans geven als sprinter?

“Hij kan rap aankomen en snelle mannen helpen in een finale, we zijn dan ook heel benieuwd waar zijn grenzen liggen”, zei ploegmanager Christophe Brandt toen de komst van Tietema onlangs aangekondigd werd. Zelf is de 27-jarige Nederlander, die als belofte een groot talent was en namens de opleidingsploeg van BMC ooit derde werd in Parijs-Roubaix voor beloften, klaar voor zijn debuut: “Ik moet in wedstrijden laten zien wat ik waard ben.”

De concurrentie is echter stevig, met Jakub Mareczko namens zijn nieuwe werkgever Alpecin-Fenix. De Italiaan lijkt de te kloppen man in Turkije. Daar nemen Arvid de Kleijn en August Jensen (allebei Human Powered Health) geen genoegen mee. De Kleijn won vorig jaar nog de openingsrit van de Ronde van Turkije en in het najaar de Route Adélie de Vitré. ABLOC heeft met Jesper Rasch en Martins Pluto ook twee rappe Nederlanders mee, al is Pluto op papier een Let.

En dan is er nog een sloot sprinters die mogen hopen op een mooie ereplaats, of misschien zelfs een overwinning op een topdag. Denk aan Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa), Lucas Carstensen (Bike Aid), Tord Gudmestad (Uno-X), Enrico Zanoncello (Bardiani CSF Faizanè), Matteo Maluchelli (Gazprom-RusVelo), Matthew Gibson, Rory Townsend (beiden WiV-Sungod), Yauheni Karaliok (Minsk Cycling Club), Dušan Rajović (Corratec) en thuisrijders Ahmet Örken (Wildlife Generation), Onur Balkan en Batuhan Özgür (Sakarya BB).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jay Vine

*** Daniel Turek, Eduardo Sepúlveda

** Alessio Martinelli, Kyle Murphy, Henok Mulubrhan

* Alessandro Fedeli, Kevin Rivera, Kevin Inkelaar, Metkel Eyob

Weer en TV

Het peloton lijkt geluk te hebben met de weersomstandigheden in Antalya, meldt Weeronline. De laatste dagen in aanloop naar de ronde regent het flink, maar vanaf donderdag lijkt het vier dagen droog te blijven. De enige kans op regen wordt vrijdag verwacht. De temperatuur schommelt overdag tussen de 14 en 17 graden Celsius, terwijl de zon regelmatig om de hoek komt kijken. Ook zal het vaak bewolkt zijn aan de Turkse kust.

De Tour of Antalya wordt niet live op tv uitgezonden in Nederland en België. Ook sportzender Eurosport en het online kanaal GCN+ zenden de koers niet uit. In Turkije is Sports TV de zender die de beelden uitzendt. Het is niet bekend of die beelden ook in Nederland en België te zien zullen zijn. Mogelijk is de finale van elke etappe live te wél zien in het dagelijke liveblog van ProCyclingStats.