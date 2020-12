Streep door Tour of Antalya in 2021

De Tour of Antalya gaat in 2021 niet door. De Turkse wielerfederatie en het Ministerie van Sport hebben besloten om de rittenkoers van 11-14 februari af te gelasten vanwege de coronacrisis. Er zouden zes WorldTour-ploegen aan de start staan in Antalya; vijf meer dan afgelopen jaar.

“Het is een ingrijpende beslissing, maar vanwege de pandemie is het misschien wel de juiste beslissing van de wielerbond en het ministerie”, vertelt een woordvoerder van de organisatie aan WielerFlits. “Het is ook een grote verantwoordelijkheid. Wij als organisatie doen er alles aan om het zo goed mogelijk te organiseren, maar je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Interesse uit de WorldTour

Team DSM, Astana-Premier Tech, UAE Emirates, Israel Start-Up Nation, Deceuninck-Quick-Step en Movistar zouden allemaal aanwezig zijn in de Tour of Antalya (UCI 2.1). Ook hadden twaalf à dertien ProTeams zich aangemeld om af te reizen naar Turkije. Afgelopen seizoen moest de koers het doen met één WorldTour-ploeg en vijf ProConti-teams, waaronder Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-WB.

De Tour of Antalya hoopt in 2022 weer op de kalender te staan en ook dezelfde ploegen te mogen ontvangen. “Maar dat hangt ook weer af van de wielerkalender”, klinkt het vanuit Turkije.

Afgelopen februari ging de eindwinst in Antalya naar de Brit Max Stedman, voor Kenneth Van Rooy en Alessandro Fancellu. Tim Merlier wist er als Belgisch kampioen een ritoverwinning mee te pakken.