Voorbeschouwing: Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021

De Tour des Alpes Maritimes et du Var is de volgende in de rij van Franse voorbereidingskoersen. Alhoewel de driedaagse wedstrijd slechts een 2.1-status heeft op de UCI-kalender, staan er twaalf WorldTour-teams aan de start in Zuid-Frankrijk. Wie volgt Nairo Quintana op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Tour des Alpes Maritimes et du Var Nice-Matin is meteen een hele mond vol. Bij veel mensen zal de wedstrijd ook niet meteen een belletje doen rinkelen. Dat heeft overigens niets met de lange naam te maken, maar wel met een naamsverandering. Voor 2020 heette deze wedstrijd namelijk de Tour du Haut Var. Door een samenwerking met het regionale dagblad Var-Matin onderging de Tour du Haut Var vorig jaar een naamswijziging.

Aankomend jaar is de wedstrijd door de Franse departementen Alpes-Maritimes en Var toe aan haar 53ste editie. In de 52 voorgaande edities ging er bijna altijd een grote naam met de zege vandoor. Zo won Raymond Poulidor in 1969 de eerste editie en staan er met Bernard Thévenet en Joop Zoetemelk nog meer Tourwinnaars op de erelijst. Zoetemelk is met drie eindzeges zelfs recordhouder. Die titel moet hij sinds 2017 wel delen met Arthur Vichot.

Andere Nederlanders op de erelijst zijn Gerben Karstens (1974) en Marc Lotz (2004). België leverde een eindwinnaar meer af dan Nederland. Frans Verbeeck (1972 en 1976), Freddy Maertens (1978), Luc Roosen (1988) en Philippe Gilbert (2005) hebben de Tour du Haut-Var op hun erelijst staan.

Laatste tien winnaars Tour des Alpes Maritimes et du Var

2020: Nairo Quintana

2019: Thibaut Pinot

2018: Jonathan Hivert

2017: Arthur Vichot

2016: Arthur Vichot

2015: Ben Gastauer

2014: Carlos Betancur

2013: Arthur Vichot

2012: Jonathan Tiernan-Locke

2011: Thomas Voeckler

Vorig jaar

Nairo Quintana liet er vorig jaar geen gras over groeien. Na een demonstratie in de Tour de La Provence was de Colombiaan ook in de Tour des Alpes Maritimes et du Var ongenaakbaar. In de tweede etappe naar de Col d’Eze reed Quintana maar liefst veertig seconden weg bij zijn concurrenten. Daarmee was de Tour des Alpes Maritimes et du Var beslist.

Op Le Mont Faron een dag later kwam Quintana niet meer in de problemen. Hij eindigde in die etappe achter dagwinnaar Julien Bernard als eerste van de klassementsrenners (zevende). De eerste etappe was overigens een prooi voor Anthony Perez.

Eindklassement Tour des Alpes Maritimes et du Var 2020

1. Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) in 13u09m32s

2. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) op 40s

3. Richie Porte (Trek-Segafredo) op 40s

4. Tanel Kangert (EF Pro Cycling) op 57s

5. Nicolas Edet (Cofidis) op 59s

Parcours

Het parcours van de Tour des Alpes Maritimes et du Var is in 2021 een stuk minder selectief dan in 2020. Vorig jaar eindigden alle etappes nog bergop, dit jaar is dat er nog maar een. In totaal wacht de renners 499 kilometer, verdeeld over drie dagen.

Vrijdag 19 februari, etappe 1: Biot – Gourdon (188 km)

De eerste etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var is direct de enige etappe die bergop eindigt. In de slotfase van de van de etappe van Biot naar Gourdon rijden de renners drie keer een klim omhoog van tweede categorie (7,8 kilometer aan 4,1%). De laatste keer wordt er gefinisht. Vermoedelijk gaat hier een groepje van ongeveer twintig renners samen finishen. Maar wie heeft dan nog de snelste benen?

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.25 uur

Zaterdag 20 februari, etappe 2: Fayence – Fayence (177 km)

In de tweede etappe begint en eindigt het peloton in Fayence. Op papier is dit de makkelijkste rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Halverwege de etappe beklimmen de renners de GPM des Majories en de Col de Mons, maar daarna volgen er relatief vlakke kilometers naar de aankomst. De aankomst loopt dan weer omhoog: de laatste 1,2 kilometer lopen aan 9,8% omhoog.

Met Hugo Hofstetter, Christophe Laporte, Tom Pidcock en Ryan Gibbons staan er niet al te veel rappe mannen aan de start hier, maar zij zullen toch wel hun kans ruiken. Of gaan de puncheurs met de zege aan de haal?

Start: 11.15 uur

Finish: tussen 15.22 en 16.04 uur

Zondag 21 februari, etappe 3: Blausasc – Blausasc (134 km)

De laatste etappe kan in potentie erg spectaculair worden. In de 134 kilometer tussen Blausasc en Blausasc staan er drie beklimmingen van eerste categorie op het menu. Vooral op de Col de la Madone vanuit Gorbio (14,6 kilometer aan 6,3%) moet het gebeuren. Een col van eerste categorie. Als daar een renner de sterkste blijkt te zijn, moet hij nog 24 kilometer tot de finish. Een hergroepering ligt dan nog altijd op de loer.

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 15.43 en 16.19 uur

Favorieten

Er zijn veel renners die de Tour du Var kunnen winnen. Omdat de driedaagse wedstrijd maar een echte aankomst bergop kent en de beklimmingen minder zwaar zijn dan vorig jaar, kan het wedstrijdverloop zomaar eens verrassen. De sterkste renner hoeft dan niet meteen per se op het hoogste treetje te staan na drie dagen koersen. De winnaar moet een berg overkomen, over een snelle eindsprint beschikken en slim zijn.

Trek-Segafredo beschikt over enkele renners die aan deze eisen voldoen. Bauke Mollema, bijvoorbeeld. In het verleden maakte de Nederlander al vaker gebruik van zijn koppie door op slinkse wijze naar een overwinning te rijden. Denk aan zijn aanvallen in de Ronde van Spanje (2013), Ronde van Frankrijk (2017) en de Ronde van Lombardije (2019). Ook met zijn huidige vorm zit het wel snor. In de Tour de La Provence eindigde hij vorige week als zevende op de Mont Ventoux. Kleine kans dus dat de Groninger moet lossen op de Col de la Madone op de slotdag. Maar hoe speel je het dan uit?

Ploegenspel kan dan een heel belangrijke sleutel vormen. Met Giulio Ciccone kan hij misschien wel zijn partner in crime vormen. Om de beurt aanvallen, tot er een iemand definitief weggeraakt. Ciccone beschikt daarnaast ook nog eens over een rappe sprint. In Manosque eindigde Ciccone vorige week in de Provence als tweede achter Davide Ballerini. Reken maar dat de Italiaan de o zo belangrijke bonificatieseconden najaagt de komende dagen. Met zijn klimmersbenen zit het overigens ook wel goed: Ciccone werd zesde op de Mont Ventoux.

Een ander team dat de Tour des Alpes-Maritimes et du Var behendig kan uitspelen is INEOS Grenadiers, dat met een sterrenensemble naar Frankrijk trekt. Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Rohan Dennis en Dylan van Baarle staan er allemaal, maar waarschijnlijk zullen zij twee andere renners aan de bloemen moeten helpen. Geraint Thomas ligt dan het meest voor de hand, maar achter het vormpeil van de Britse Tourwinnaar van 2018 staat nog een vraagteken.

Nee, binnen INEOS Grenadiers maakt een debutant misschien wel de meeste aanspraak op de eindzege in deze ronde. Zijn naam? Tom Pidcock. Het multitalent kan alles: klimmen, sprinten en dalen. Het weegt in zijn voordeel dat de beslissende slotetappe ook nog eens niet al te lang is, ‘slechts’ 134 kilometer. Bij de beloften bewees Pidcock al zijn klimcapaciteiten door te winnen op La Planche des Belles Filles en de Mortirolo. Als hij de slotklim op de eerste dag en de Col de la Madone op de derde dag overleeft, kan de Brit heel ver komen. Met zijn sprint als wapen kan hij in alle etappes, dus ook de tweede, veel bonificatieseconden sprokkelen. Wordt hij dan de grote verrassing?

Het kan, maar ook in deze Franse voorbereidingskoers staan nog heel wat andere sterren aan het vertrek. Wat te denken van Nairo Quintana, die zeker zal proberen zijn zege van vorig jaar proberen te verdedigen? De Colombiaan van Arkéa-Samsic staat voor het eerst sinds de veelbesproken Tour de France weer ergens op een startlijst. Hoe staat het met de benen van Quintana na zijn knieoperatie, en met hoofd na de dopinggeruchten van de afgelopen maanden?

Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) en Dan Martin (Israel Start-Up Nation) moeten deze wedstrijden op papier ook goed aankunnen. De Deen en Ier gaan op de beklimmingen in Zuid-Frankrijk niet zomaar worden gelost. Zij kunnen hun ervaring uit de heuvelklassiekers gebruiken om de wedstrijd uit te spelen. Martin is intrinsiek sneller dan Fuglsang, maar wie zegt dat Fuglsang op het kleine heuveltje voor de finish in de derde etappe niet wegpoeft, zoals alleen hij en Julian Alaphilippe dat deden in recente jaren? De aankomst in Fayence moet hen liggen. Michael Woods ook.

We blijven nog over met een hele ris aan Franse kanshebbers. Van de Fransen maakt Guillaume Martin misschien wel de meeste kans op de overwinning. De 27-jarige renner van Cofidis kan zich geweldig uitleven op dergelijke parcoursen. Martin heeft een goede demarrage in huis en is snel aan de finish. Een recept om de Tour des Alpes Maritimes et du Var te winnen. Dito voor Valentin Madouas van Groupama-FDJ, voor wie 2021 misschien wel zijn definitieve doorbraak kan betekenen.

David Gaudu krijgt van ons ook nog een ster. Na zijn geslaagde Ronde van Spanje, waarin hij twee etappes naar zijn hand zette, kwam hij niet meer in actie. Maar niemand twijfelt aan het potentieel van de 24-jarige renner. Met Thibaut Pinot aan zijn zijde dit weekend kan hij wel eens erg ver komen.

Een aantal outsiders kan niet onbenoemd blijven. Wat te denken van Pierre Latour, die nu enige kopman is bij Total Direct Energie, en Jesús Herrada, vijfde op de Mont Ventoux? Houd ook maar een oogje in het zeil op ploegmaten Aurélien Paret-Peintre en Greg Van Avermaet. Die eerste won al dit seizoen, die tweede moet deze bergen overkomen als hij goed wil zijn in de klassiekers. Tot slot vragen wij ons af wat renners als Magnus Cort en Daryl Impey kunnen. De beklimmingen zijn misschien wat te zwaar voor de Deen en de Zuid-Afrikaan, maar wat als zij toch nog kunnen aanklampen?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giulio Ciccone

*** Guillaume Martin, Bauke Mollema

** Tom Pidcock, Valentin Madouas, Dan Martin

* Geraint Thomas, Nairo Quintana, Jakob Fuglsang, David Gaudu

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het is momenteel prima vertoeven in Zuid-Frankrijk. Tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var schommelt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden en blijft het overwegend zonnig. Er staat nauwelijks wind. Eurosport zendt de laatste twee etappes uit. Zaterdag start de uitzending om 14.15 uur, zondag om 14.30 uur.