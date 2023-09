donderdag 21 september 2023 om 09:00

Voorbeschouwing: Tour de Langkawi 2023 – Kan Arvid de Kleijn voor ritzeges zorgen?

De Tour de Langkawi kan haar fantastische deelnemersveld van vorig jaar helaas niet herhalen, maar er liggen in Maleisië wel mooie kansen voor renners die anders niet zo gemakkelijk aan winnen toekomen op 2.Pro-niveau. Jefferson Cepeda lijkt de topfavoriet voor de eindzege, maar in de zes à zeven sprinterskansen mag ook Nederlander Arvid de Kleijn dromen. WielerFlits blikt vooruit op de rittenkoers.

Historie

We beginnen met een lesje Aardrijkskunde: Langkawi is een eilandengroep waarvan het grootste eiland ongeveer dertig kilometer van het vasteland van Maleisië ligt. De archipel maakt deel uit van Maleisië, maar het kwam de afgelopen jaren diverse malen (vreemd genoeg) voor dat het eiland niet in het parcours voorkwam. Voor de organisatie van een wielerkoers is het een hals karwei om op deze eilandengroep een originele meerdaagse uit te tekenen.

Maleisië bestaat overigens uit twee delen die worden gescheiden door de Zuid-Chinese Zee. Je hebt Malakka (ook wel West-Maleisië) dat in het noorden grenst aan Thailand en dat Singapore in het zuiden insluit. Oost-Maleisië moet het eiland Borneo delen met Indonesië en Brunei.

De eerste editie van de Tour de Langkawi vond plaats in 1996. De eindzege ging dat jaar naar de voor ons onbekende Australiër Damian McDonald, die in 2007 het leven liet na een botsing en explosie in de Burnley Tunnel in Melbourne, Victoria. Na de zege van de betreurde McDonald waren er meerdere Italianen aan het feest. De naam van Luca Scinto, ex-ploegleider bij het inmiddels verdwenen Vini Zabù, doet meteen een belletje rinkelen.

De Tour de Langkawi is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste wielerkoers van Maleisië en op de erelijst staan de nodige grote namen. Het bleek voor aardig wat renners een opstapje naar meer. Zo won de Amerikaan Chris Horner in 2000 de Tour de Langkawi, om dertien jaar later de Vuelta a España te winnen. Wat verder opvalt, is de Zuid-Amerikaanse dominantie in de jaren 2002-2013. Hernán Darío Muñoz, Freddy González, José Serpa (2x) en Julián Arredondo zorgden voor Colombiaans succes, José Rujano en Jonathan Monsalve wisten Venezuela op de Maleisische kaart te zetten.

Recordhouders met twee eindoverwinningen zijn de Italiaan Paolo Lanfranchi en de Colombiaanse cultheld José Serpa. Er staan (voorlopig) nog geen Nederlanders en Belgen op de erelijst. Pieter Weening zorgde in 2013 (tweede in het eindklassement) voor de enige Nederlandse podiumplaats, Dave Bruylandts deed dat met een derde plek in 2004 voor België.

Wie het over de geschiedenis van de Tour de Langkawi heeft, kan niet rond de prestaties van Andrea Guardini heen. De inmiddels gestopte Italiaanse sprinter was dan wel nooit de beste in het eindklassement, maar is qua dagzeges wel veruit de meest succesvolle renner in de geschiedenis van de Tour de Langkawi. Guardini won in zijn carrière maar liefst 24 (!) etappes in de Maleisische ronde. Het begon allemaal in 2011, Guardini boekte zijn laatste ritoverwinning in 2016.

Laatste winnaars Tour de Langkawi

2022: Ivan Ramiro Sosa

2021: Niet verreden wegens de coronacrisis

2020: Danilo Celano

2019: Benjamin Dyball

2018: Artem Ovechkin

2017: Ryan Gibbons

2016: Reinardt Janse van Rensburg

2015: Youcef Reguigui

2014: Mirsamad Pourseyedi

2013: Julian Arredondo

Vorige editie

Een jaar geleden kon de Tour de Langkawi nog rekenen op een fantastisch deelnemersveld, omdat enkele ploegen die nog in de strijd waren tegen de degradatie uit de WorldTour, hun kans roken om in de Aziatische rittenkoers in extremis punten te scoren. Natuurlijk was de strijd op het moment van de ronde in grote lijnen al beslist, maar de ploegen die al hadden toegezegd – onder andere Lotto Soudal, Cofidis, Astana Qazaqstan, Movistar, EF Education-EasyPost en Uno-X – gaven wel thuis.

De Rus Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan), Australiër Craig Wiggins (ARA Pro Racing Sunshine Coast), Noor Erlend Blikra (Uno-X), Italiaan Jakub Mareczko en de Waal Lionel Taminiaux (beiden Alpecin-Fenix) kroonden zich tot de trotse massasprintwinnaars. Extra speciaal: op de Alpecin-renners na, boekten al deze talenten hun eerste profzege op Maleisische bodem.

Voor de strijd voor de eindzege was het uitkijken naar de bergrit naar Genting Highlands én de twee lastige slotcriteriums in Kuah. Ivan Sosa (Movistar) liet er op 1600 meter hoogte geen twijfel over bestaan dat hij over de beste klimmersbenen beschikte. In de lastige slotritten hield hij stand, en zag hij bovendien twee Nederlanders juichen. Sjoerd Bax (Alpecin-Fenix) en Alex Molenaar (Burgos-BH) pikten zo in extremis nog een mooie ritzege mee.

Eindklassement Tour de Langkawi 2022

1. Ivan Ramiro Sosa (Movistar)

2. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 23s

3. Torstein Træen (Uno-X) op 47s

4. George Bennett (UAE Emirates) op 1m50Ss

5. Einer Rubio (Movistar) op 2m02s

Wedstrijdverslag slotrit

Parcours

Zaterdag 23 september, etappe 1: Kerteh – Kuala Terengganu (187,4 km)



De Ronde van Langkawi 2023 wordt op gang geschoten in Kerteh, een piepklein havendorpje bij de Zuid-Chinese Zee met slechts 3000 inwoners. Toch is het volledig logisch dat de ronde hier vertrekt. Petronas, de energiegroep die als de hoofdsponsor van deze Ronde van Langkawi fungeert, heeft immers haar operatiebasis in het dorpje.

Vanuit Kerteh blijven de renners een hele tijd de kustlijn aanhouden in noordelijke richting, wat uiteraard heel wat waaiergevaar meebrengt. Iets over halfweg liggen met de Jerangau en Sekayu twee klimmetjes van vierde categorie te wachten, maar dat zullen de renners amper merken.

De laatste zeventig kilometer zijn immers biljartvlak, waardoor we een massaspurt mogen verwachten in provinciehoofdstad Kuala Terengganu. Een sprint aan hoge snelheid bovendien, nadat op drie kilometer van het einde de Kuala Terengganu Drawbridge is overwonnen.

Start: / 5.00 uur

Finish: / tussen 9.15 en 9.45 uur

Zondag 24 september, etappe 2: Kuala Terengganu – Kota Bharu (186,2 km)



Een lange verplaatsing hebben de renners na dag één niet gehad, want de tweede etappe vertrekt ‘gewoon’ weer in Kuala Terengganu. Voor de tweede dag op rij hebben de sprinters een kans voor het grijpen, want de klimmetjes van vierde categorie (Setiu en Pelong) wachten deze keer zelfs op meer dan 100 kilometer van de aankomst.

In aankomstplaats Kota Bharu, een stad van 315.000 inwoners in het noordoosten van Maleisië, belooft het wel nog een stressvolle bedoeling voor de snelle mannen te worden. Riccardo Minali weet er alles van, want in 2018 schonk hij Astana er nog de zege.

De renners finishen pal in het stadscentrum, en dus liggen er nog wat linke bochten te wachten. Na de vlag van de laatste kilometer volgt eerst een scherpe bocht naar rechts en vlak erna eentje naar links. En ook in de laatste rechte lijn zien we nog een flauwe bocht liggen. Opletten geblazen dus!

Start: / 4.15 uur

Finish: / tussen 8.20 en 8.45 uur

Maandag 25 september, etappe 3: Jeli – Baling (183,1 km)



Etappe drie is er één waar de renners voor het eerst hun klimmersbenen zullen mogen bovenhalen. Meteen na de start in Jeli worden ze namelijk de gelijknamige klim op gestuurd. In twee trapjes van 14 kilometer moeten in totaal 28 klimkilometers worden overbrugd.

Niet dat die heel steil zijn, want de eerste 14 kilometer gaan aan een gemiddelde van 3,5 %, de 14 daarna zelfs maar aan 2,6 %. Maar bergop rijden is altijd zwaar, dus krijgen we hier misschien al een sterke vlucht?

Nadien blijft het eigenlijk de hele etappe lang op en af gaan. Natuurlijk krijgen de renners eerst nog een welverdiende afdaling voorgeschoteld, maar de Sri Banding (8,1 km aan 4,2%) zal er inhakken. En dan moet de Sungai Rui (2,3 km aan 6,2 % ) in de diepe finale nog komen.

De klassementsrenners krijgen zo een eerste dag waar ze attent moeten zijn. Na een lastig begin, is de finale minder veeleisend, maar de klimkilometers zullen sowieso hun tol eisen. In Baling – op minder dan 100 kilometer van de Thaise grens – kan je de wedstrijd niet per sé winnen, maar wel verliezen.

Start: / 4.15 uur

Finish: / tussen 8.40 en 9.05 uur

Dinsdag 26 september, etappe 4: Bukit Mertajam – Meru Raya (140,2 km)



De Ronde van Langkawi zou de Ronde van Langkawi niet zijn, als we op dag vier niet weer zouden sprinten. Vanuit Bukit Mertajam – in feite het centrum van miljoenenstad Seberang Perai – worden de renners van bijna het meest noordelijke deel van Maleisië weer wat zuidwaarts gestuurd, op alleen maar vlakke wegen.

Onderweg kunnen we het korte klimmetje in Kuala Kangsar (1,8 kilometer aan 5,4 %) melden, maar verder is er werkelijk niets wat deze rit de moeite waard maakt. Of toch? Ook nu weer is de aankomstplaats in Meru Raya – voor het tweede jaar op rij – niet bepaald veilig te noemen. Waarom is die scherpe bocht naar links op 400 meter van het einde nodig? Niemand die daarop een antwoord kan geven.

Start: / 4.00 uur

Finish: / tussen 7.20 en 7.40 uur

Woensdag 27 september, etappe 5: Slim River – Genting Highlands (126,4 km)



De vijfde rit mogen we bestempelen als de koninginnenrit in deze ronde. Vanuit Slim River worden aanvankelijk nog de vlakke wegen opgezocht, maar aan het einde van de rit doemt ineens een reus van een beklimming (of moeten we zeggen drie beklimmingen) op. Eerder in deze etappe worden de benen al eens losgeschud op de Rawang Bypass (1,7 kilometer aan 6,2 %), maar het echte klimwerk begint met nog goed dertig kilometer te gaan.

De beklimming naar luxeresort Genting Highlands is al sinds jaar en dag dé scherprechter in de Maleisische wielerronde. Het staat ook wel bekend als het Las Vegas van Maleisië: het is dan ook de enige plek in het land waar legaal kan worden gegokt. Daarnaast vind je er ook nog een indoor pretpark, een outdoor pretpark, een waterpark, een groot winkelcentrum en een indoor windtunnel om in te skydiven.

De renners zullen echter vooral afzien op weg naar Genting Higlands. Zij bedwingen in de finale in feite drie beklimmingen, met daartussen telkens een korte afdaling om even op adem te komen. Op zo’n dertig kilometer van de streep is het tijd voor de bijna negen kilometer lange klim (aan 4,1 %) naar het dorpje Bentong. Op deze col zal het kaf al flink van het koren worden gescheiden, maar de grote verschillen zullen toch ontstaan op het tussenstuk van 4,9 kilometer aan 8,3 % en vooral de slotklim van 8,8 km aan 8,5%.

Hier zal het klassement in een plooi worden gelegd. Dat weet ook José Serpa die hier liefst vier keer won in 2006, 2007, 2009 en 2012. De Colombiaan is daarmee de recordhouder op de klim en het zal nog wel even uren voor iemand hem zal achterhalen.

Start: / 4.15 uur

Finish: / tussen 7.35 en 8.00 uur

Donderdag 28 september, etappe 6: Karak – Melaka (174,5 km)



Het is de vraag of we na de koninginnenrit überhaupt nog grote wijzigingen in het klassement zullen zien. Tussen Karak en Melaka mogen de jongens met sprintersbenen immers hun borst weer nat maken. Wat zal de 34-jarige Andrea Guardini het jammer vinden dat hij niet meer koerst, want hij had hier zijn hartje kunnen ophalen. Overigens was hij ook de beste in Melaka toen de historische kuststad en hoofdstad van de gelijknamige deelstaat Malakka voor het laatst gastheer was in deze rittenkoers, dat was in 2016.

Behalve de Luak Inas (2,4 kilometer aan 7,9 %) is de zuidelijke tocht naar Melaka best gemakkelijk te noemen. Melaka is met haar 485.000 inwoners overigens een best grote stad. Daarom is ook de finale weer best pittig. De laatste tien kilometers gaan pal door de toeristische buurt van de stad, waardoor de finale weer als enorm technisch bestempeld mag worden.

In de slotkilometer wacht immers nog een rotonde en een bocht op vijfhonderd meter van de finish naar links. Maar vooral: de sprint zal op kasseitjes verlopen, wat toch weer een nieuwe dimensie aan deze aankomstplaats geeft.

Start: / 4.15 uur

Finish: / tussen 8.10 en 8.30 uur

Vrijdag 29 september, etappe 7: Muar – Seremban (123,8 km)



Etappe zeven is de enige zonder gecategoriseerde beklimmingen, en dan voelen we de bui al hangen: ook daar wordt het sprinten geblazen. Toch zien we hier enkele punten die de etappe wat pit kunnen geven. We beginnen in Muar weer zeer dicht tegen de kust, en in tegenstelling tot de vorige ritten, besluit de organisatie nu om de kustlijn ook een tijdje te blijven volgen. Benieuwd hoe de wind daar huis zal houden en nervositeit meebrengt.

Na vijftig kilometer begeven we ons meer landinwaarts, naar Seremban – waar de organisatie pas voor het eerst sinds 2007 terugkeert. Toen verraste de Russische hardrijder Pavel Brutt het hele peloton nog. Nu verwachten we eveneens een chaotische finale in de hoofdstad van de Maleisische staat Negeri Sembilan, waar de Minangkabau-cultuur centraal staat.

Te meer omdat de laatste kilometers een heuvelachtig karakter hebben én met name de laatste drie- à vierhonderd meter zelfs stevig oplopen. Neem daarbij de talloze bochten, waaronder ook een zeer verraderlijke op 800 meter van de streep, en je weet dat we in Seremban misschien een best verrassende winnaar zullen krijgen.

Start: / 3.15 uur

Finish: / tussen 5.50 en 6.10 uur

Zaterdag 30 september, etappe 8: Setia Alam – Kuala Lumpur (156.5km)



De Ronde van Langkawi heeft al spannendere slotakkoorden gekregen dan dit jaar. Vaak wacht er een spectaculair slotcriterium met talloze bochten en lastige klimmetjes. Maar Petronas – sinds 2020 de hoofdgeldschieter van deze ronde – wil natuurlijk waar voor haar geld. En dus gaan we finishen op een brede boulevard, pal voor de Petronas Twin Towers: een 452 meter hoge wolkenkrabber en twintig jaar geleden nog het hoogste gebouw ter wereld.

Dat is natuurlijk gelegen in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië die bijna twee miljoen inwoners telt. De sprinters kunnen op die iconische locatie voor de laatste keer hun hartje ophalen.

Start: / 6.15 uur

Finish: / tussen 9.40 en 10.00 uur

Favorieten

Van alle sterke WorldTeams die vorig jaar de Ronde van Langkawi onveilig maakten, mogen we alleen Astana Qazaqstan en EF Education-EasyPost weer verwachten. Zij leveren eigenlijk ook de grootste kanshebbers voor de eindzege af. Verder zijn er ook acht ProTeams die maar geen genoeg kunnen krijgen van het koersen dit seizoen, aangevuld met twee nationale selecties en tien continentale ploegen. Een uitgebreid deelnemersveld dus!

De gevaarlijkste man bij EF Education-EasyPost is zonder twijfel Jefferson Cepeda. De Equadoriaanse pocketklimmer maakte dit seizoen al een aantal keer indruk, niet in het minst vorige maand met een knappe ritzege in de Tour de l’Ain tegen Michael Storer. Cepeda deed het ook goed in de Giro en de Tour of the Alps, dus lijkt hij de ideale man om stevig uit te halen op de ellenlange klim naar Gentin Highlands. Want alleen daar verwachten we échte verschillen voor het algemene klassement.

Mocht Cepeda op dat moment toch niet over de benen beschikken waar hij op had gehoopt, vindt hij binnen zijn eigen ploeg ook andere gegadigden, in de personen van Simon Carr en Odd Christian Eiking. Vooral Carr mag gerust hopen op iets meer. De Amerikaan toonde zich in diezelfde Tour of the Alps als rasaanvaller, wat hij ook mocht bekronen met een ritzege. Later mocht hij dat nog eens overdoen in La Route d’Occitanie. De laatste weken zien we nogal veel DNF’jes bij Carr, maar dat kan natuurlijk ook met veel opofferingswerk voor de ploeg te maken hebben.

De kanshebbers bij Astana Qazaqstan Team zijn niet zo prominent als die van EF Education-EasyPost. Vadim Pronskiy heeft echter het voordeel dat hij Gentin Highlands en de Ronde van Langkawi al goed kent, want de Kazak legde in 2019 nog beslag op plek drie in de einduitslag. De 25-jarige klimmer is bovendien goed gerodeerd, want hij heeft zowel de Giro als de Vuelta in de benen. Weliswaar zonder grote potten te breken, maar slechter word je er niet van. Ploegmaat Harold Martin Lopez maakte dan weer indruk in een sterk deelnemersveld tijdens de Ronde van Burgos.

We kijken ook uit naar Simon Pellaud, die bij Tudor een nieuw elan aan zijn carrière geeft. De 30-jarige Pellaud is een vat vol ervaring, maar zijn enige profzege tot dusver is een rit in de Ronde van Hainan in 2018. Hoog tijd om dat palmares nog wat aan te dikken, en gezien zijn vorm dit seizoen is dat niet eens zo onrealistisch. Pellaud maakte bergop indruk in de Tour de l’Ain en schreef de Tour de Bretagne (2.2) op zijn naam. Sluit hij zijn seizoen nu ook in schoonheid af?

Een naam die we bij WielerFlits nog niet al te vaak bij de sterren hebben geplaatst, is Jambaljamts Sainbayar. De Mongoliër is in het Aziatische circuit nochtans een van de grote slokoppen, die quasi altijd dichtbij de zege komt. Zelfs in de sterk bezette Ronde van Langkawi van vorig jaar, sleepte hij een negende plaats uit de brand. Met het Maleisische Terengganu Polygon Cycling Team – de ploeg van onder anderen Jeroen Meijers en ex-laureaat Youcef Reguigui – zal hij bovendien zeker een hoofddoel gemaakt hebben van deze rittenkoers.

Bij de outsiders zien we Nathan Earle (Team UKYO) – nog zo’n liefhebber van het Aziatische circuit – ver komen. Evenals Spanjaarden Pablo Castrillo (Equipe Kern Pharma), Carlos Canal, Mikel Itturia en Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) en de Italianen Davide Baldaccini (Corratec-Selle Italia) en Luca Covili (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

Sprinters

Met zes zekere sprintkansen op acht ritten, is het voor de snelle mannen heerlijk vertoeven in Langkawi. We kijken in dat opzicht uit naar Arvid de Kleijn, die in Maleisië zijn zegetotaal nog wat zou kunnen aandikken. De Kleijn, die in bepaalde koersen toonde dat de kloof met de wereldtop op sommige dagen niet al te groot is, maakte afgelopen jaar indruk in Milaan-Turijn en de Ronde van Duitsland. Bij Tudor geloven ze volledig in de 29-jarige snelle man.

Bij Astana Qazaqstan zal de tegenstand van de 23-jarige Gleb Syritsa moeten komen, die vorig jaar nog zijn doorbraak kende in Langkawi. Al is ook de Leonardo Basso trotse eigenaar van een stel sprintersbenen. Bij EF Education-EasyPost moet Michael Valgren de honneurs waarnemen.

De concurrentie voor De Kleijn zal ook uit Italiaanse hoek komen, want Attilio Viviani (Corratec-Selle Italia) en Enrico Zanoncello (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) weten wat het is om op Aziatische bodem te winnen: beide waren succesvol in de Tour of Qinghai Lake. George Jackson (Bolton Equities Black Spoke) komt dan weer goed gerodeerd uit de Tour of Taihu Lake, terwijl Raymond Kreder (Team UKYO), Mohd Harrif Saleh (Terengganu Polygon) en Adam De Vos (Human Powered Health) al een tijdje droogstaan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jefferson Cepeda

*** Simon Pellaud, Simon Carr

** Mikel Iturria, Odd Christian Eiking, Jambaljamts Sainbayar

* Vadim Pronskiy, Pablo Castrillo, Nathan Earle, Harold Martin Lopez

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt de komende week behoorlijk warm in Maleisië. Het kwik stijgt dagelijks tot 31 à 32 graden Celsius, maar dit gaat ook wel gepaard met de nodige regen- en zelfs onweersbuien. Echt verrassend is dit niet, want aan bijvoorbeeld de oostkust van West-Maleisië is het immers het regenseizoen. Als de renners het droog houden, mag dat een klein wonder heten.

De Tour de Langkawi wordt vanaf zaterdag in Nederland en België uitgezonden door Eurosport 1. De koers is natuurlijk ook live te volgen via de online kanalen Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Voor gedetailleerde tijden check je best ons overzicht van Wielrennen op TV.