Molenaar zorgt voor nieuwe Nederlandse ritzege in Tour de Langkawi, Sosa eindwinnaar

Nadat Sjoerd Bax maandag de zevende etappe van de Tour de Langkawi won, is de slotrit van de achtdaagse op naam gekomen van Alex Molenaar. De 23-jarige Nederlander klopte zijn medevluchter Jason Osborne in een sprint met twee. De eindzege van Iván Ramiro Sosa kwam op de slotdag niet meer in gevaar.

De slotrit van de Tour de Langkawi was bijna identiek aan etappe zeven, alleen reden de renners de finaleronde nu drie in plaats van twee keer. Dat betekende dat de scherprechter van de dag, de Raya Langkawi (1 km aan 6,3%), ook een keer vaker beklommen moest worden. Ook was de rit met 115,9 kilometer logischerwijs wat langer dan maandag. Wel werd er opnieuw gestart en gefinisht in Kuah.

De vroege vlucht ontstond al snel na het buitenrijden van Kuah. Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Hugo Toumire (Cofidis), Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) en Anatoliy Budyak (Terengganu Polygon) waren de eerste die wegkwamen. Even later wisten Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast) en de Nederlander Alex Molenaar (Burgos BH) de aansluiting nog te maken. Zodoende kregen we een kopgroep van zes.

Kopgroep breekt in twee stukken

De zes kregen een maximale voorsprong van zo’n twee minuten op het peloton, waar Movistar en EF Education-EasyPost het tempo bepaalden. Met nog veertig kilometer te gaan, brak de kopgroep in twee stukken. Molenaar, Toumire en Osborne bleven over en begonnen samen aan de drie plaatselijke ronden. Op dat moment hadden ze nog zo’n anderhalve minuut voorsprong.

Bij het ingaan van de tweede ronde was daar nog een minuut van over, bij het begin van de slotronde nog een halve minuut. Op de laatste beklimming van de Raya Langkawi trok Osborne door, waardoor Tourmire overboord ging. Molenaar had het moeilijk, maar beet zich vast in het wiel van de Duitser. De twee kwamen samen op de top.

Molenaar is te snel voor Osborne

In het peloton kwam op diezelfde klim een versnelling van Reinardt Janse van Rensburg. De Zuid-Afrikaan van Lotto Soudal sloeg in zijn eentje een gat en ging op jacht naar het duo voorop. Hij wist de bres echter niet te dichten, waardoor we een sprint met twee kregen. De tegenwoordig in Spanje woonachtige Molenaar rekende daarin eenvoudig af met Osborne.

Molenaar boekte zo zijn derde profzege ooit. In 2019, toen hij nog voor Monkey Town-à Bloc reed, was hij – eveneens vanuit de vroege vlucht en eveneens in de stromende regen – de beste in een bergetappe in de Tour of Qinghai Lake en won hij het eindklassement van de Ronde van Roemenië. De Nederlander heeft nog geen contract voor 2023.

Eindklassement

Het peloton kwam achttien seconden na Molenaar en Osborne over de streep. Juan Sebastián Molano sprintte naar de derde plek. In de top van het algemeen klassement waren geen veranderingen meer. Iván Ramiro Sosa is dus eindwinnaar geworden van de Tour de Langkawi. Hugh Carthy en Torstein Træen mochten mee het podium op.