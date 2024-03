zaterdag 2 maart 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2024 – Wie gaat gevecht met Vingegaard aan?

Het is begin maart en dus wacht de wielerliefhebber een week vol koers. In Frankrijk start zondag Parijs-Nice, in Italië begint een dag later Tirreno-Adriatico. Voor die laatste koers is er met Jonas Vingegaard één duidelijke topfavoriet. Wie legt hem het vuur aan de schenen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Tirreno-Adriatico

2023: Primož Roglič

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: Simon Yates

2019: Primož Roglič

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Nairo Quintana

2016: Greg Van Avermaet

2015: Nairo Quintana

2014: Alberto Contador

Laatste editie

Eindklassement Tirreno-Adriatico 2023

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. João Almeida (UAE Emirates)

3. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

4. Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

5. Giulio Ciccone (Lidl – Trek)

Parcours

Net als in 2023, begint Tirreno-Adriatico dit jaar met een tijdrit In Lido Di Camaiore. Hier zullen de eerste tikjes uitgedeeld worden, maar in de koninginnenrit naar de Monte Petrano zullen de verschillen pas echt hoog oplopen. Tussendoor krijgen ook de sprinters en aanvallers hun kansen. De puncheurs komen er wat bekaaid vanaf, want een Tappa dei Muri – een heuvelrit met een hele rits aan kuitenbijters – zit dit jaar niet in het parcours.

Maandag 4 maart, Etappe 1: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (ITT, 10 km)

We beginnen dus weer in Lido di Camaiore en doen dat opnieuw met een individuele tijdrit. Het parcours lijkt sterk op dat van vorig jaar, maar de route is niet identiek. Allereerst is het traject anderhalve kilometer korter: we gaan van 11,5 kilometer naar exact tien kilometer. En hoewel er op dezelfde plek gestart wordt, rijden de renners nu direct in zuidoostelijke richting, terwijl men een jaar geleden eerst nog naar het noordwesten trok.

Daarnaast komen de coureurs ditmaal iets meer bochten tegen, al blijft het technisch allemaal vrij simpel. Het is vooral rechttoe-rechtaan. Net voor het keerpunt, na 5,4 kilometer, wordt een tussentijd opgemeten. Wellicht weten we daar al wie de opvolger wordt van Filippo Ganna, die vorig jaar naar de zege snelde in Lido di Camaiore.

Start (eerste renner): 12.45 uur

Finish (laatste renner): rond 15.45 uur

Dinsdag 5 maart, Etappe 2: Camaiore – Follonica (198 km)

Op dag twee van Tirreno-Adriatico staat een relatief vlakke etappe op het programma. Vanuit het vertrek in Camaiore gaat het wel even omhoog en halverwege de rit zit nog een gecategoriseerde beklimming (11,7 km aan 3%), maar de snelle mannen zullen hier geen schrik van hebben. Grote kans dus dat we na 198 kilometer een massasprint zien in Follonica.

Start: 10.55 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.00 uur

Woensdag 6 maart, Etappe 3: Volterra – Gualdo Tadion (220 km)

Rit drie moet niet onderschat worden: het gaat constant op en af. Bovendien is de etappe behoorlijk lang. Kansloos zijn de sprinters evenwel ook weer niet, want écht zwaar worden de hellingen nooit. De klim naar Casacastalda, die als scherprechter zou moeten dienen, is bijvoorbeeld nog geen zes kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van slechts 3,6%. Goed te doen.

Bovendien is het na deze beklimming nog vijftien kilometer naar de streep. De slotkilometers lopen wel weer vals plat omhoog, wat in het voordeel is van de sterke sprinters.

Start: 10.10 uur

Finish: tussen 15.25 en 16.00 uur

Donderdag 7 maart, Etappe 4: Arrone – Giulianova (207 km)

Op dag vier krijgen de coureurs opnieuw een rit van boven de tweehonderd kilometer voorgeschoteld. Deze etappe bevat een flinke beklimming, maar de Valico di Castellucio (16,9 km aan 5%) ligt ver, heel ver van de streep. Wellicht biedt het aanvallers wel de kans om een mooie voorsprong bijeen te fietsen. Deze moeten ze dan zien te verdedigen in het wat eenvoudigere tweede deel van de rit.

In de finale ligt nog wel een (niet-gecategoriseerde) helling, naar Mosciano Sant’Angelo (2,7 km aan 3,8%). Daarna lopen de laatste anderhalve kilometer ook nog wat op, maar aan slechts drie procent. Van een pure punchaankomst kunnen we dus niet spreken.

Start: 10.20 uur

Finish: tussen 15.25 en 16.00 uur

Vrijdag 8 maart, Etappe 5: Torricella Sicura – Valle Castellana (146 km)

Vrijdag 8 maart staat de eerste van twee opeenvolgende bergritten op het programma. De zwaarste van de twee is het niet, want hoewel de klim naar San Giacomo (11,9 km aan 6,2%) van buitencategorie is, is het vanaf de top nog wel een aardig stuk naar de finish in Valle Castellana. Een kleine 24 kilometer. Het grootste deel daarvan is in dalende lijn, waarna er nog een kort klimmetje (2,1 km aan 5,1%) volgt. De laatste zeven kilometer zijn eerder vals plat.

Op weg naar de San Giacomo-pas moet overigens ook al behoorlijk wat hoogte overwonnen worden. De klim naar Castelalto (7,8 km aan 4,5%) is de enige officiële helling, maar in de praktijk komen de coureurs al de nodige beklimmingen tegen. Deze verre van gemakkelijke aanloop zal zeker in de benen sluipen.

Start: 11.55 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.00 uur

Zaterdag 9 maart, Etappe 6: Sassoferrato – Cagli (180 km)

De voorlaatste dag van Tirreno-Adriatico is het D-Day voor de favorieten. De koninginnenrit voert het peloton van Sassoferrato naar de top van de Monte Petrano, een klim van tien kilometer aan acht procent. Hier kan het klassement nog volledig op zijn kop gezet worden.

De renners bereiken de voet van de Monte Petrano na ongeveer 170 kilometer koers. Op dat moment hebben ze al de nodige korte hellingen overwonnen. De lastigste daarvan zijn La Forchetta (3,2 km aan 7,3%), vrij vroeg in de koers, en de Moria (2,4 km aan 8,5%), dieper in de finale. De klim naar Plan di Trebbio (7 km aan 5%) is wat langer en zal ook voor vermoeidheid zorgen.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.45 uur

Zondag 10 maart, Etappe 7: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (154 km)

De strijd is gestreden, de eindwinnaar is normaal gesproken bekend. De slotetappe van de Koers van de Twee Zeeën gaat langs de Adriatische kust van en naar San Benedetto del Tronto. Daar wachtte de renners in het verleden vaak nog een individuele tijdrit, maar de laatste jaren kiest de organisatie voor een relatief vlakke rit in lijn als afsluiter. Ook nu is dat het geval. De slotrit kent in het begin nog een aardig geaccidenteerd karakter in het binnenland. Na de klim van Ripatransone (3,6 km aan 5%) wacht een afdaling van vijftien kilometer.

Deze wordt gevolgd door vijf plaatselijke rondes van vijftien kilometer, over een vlak parcours en brede wegen. De laatste drie kilometer gaan over rechte wegen, met weinig verraderlijke bochten. Tot de laatste kilometer, waarin een dubbele links-rechtse bocht moet worden genomen. Hierna volgt de laatste rechte lijn, die zodoende een ideaal parcours voor de sprinters vormt. Vorig jaar won Jasper Philipsen hier voor Dylan Groenewegen. Wie snelt er nu naar de laatste ritzege?

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Favorieten

Terwijl in Parijs-Nice een duel verwacht wordt tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic, is er voor Tirreno-Adriatico één absolute topfavoriet: Jonas Vingegaard. De tweevoudig Tourwinnaar, die onder meer Cian Uijtdebroeks in steun mee zal krijgen, begon zijn seizoen onlangs in O Gran Camiño. In die ronde hield hij meteen huis door drie ritzeges te boeken en het klassement (met overmacht) te winnen. Hij mag dus met vertrouwen afreizen naar Italië. Daar zal hij Tadej Pogacar, die hem een jaar geleden nog het leven zuur maakte in Parijs-Nice, niet treffen. De Sloveen kiest voor twee koersloze weken in aanloop naar Milaan-San Remo.

Toch heeft UAE Emirates een van de grote uitdagers van Vingegaard in huis. We doelen op Juan Ayuso, die zijn seizoen ook uitstekend is begonnen. In de Clásica Jaén (twintigste) moest hij er nog even inkomen, maar in de wedstrijden daarna stond hij steevast op het podium. Tweede in de (eendaagse) Ruta del Sol, winst in de Faun-Ardèche Classic, tweede in de Faun Drôme Classic en derde in de Trofeo Laigueglia. Een indrukkend rijtje uitslagen.

Ayuso heeft in Tirreno-Adriatico onder meer Rafał Majka, Marc Hirschi en Isaac Del Toro aan zijn zijde. Het zal interessant zijn om te zien hoe laatstgenoemde – vorig jaar winnaar van de Tour de l’Avenir en begin dit seizoen al ritwinnaar in de Tour Down Under – presteert in dit (klim)geweld. Overigens had UAE Emirates met Adam Yates ook nog een tweede kopman op willen stellen, maar de Brit kwam hard ten val in de UAE Tour en liep daarbij een hersenschudding op. Hij staat maandag dus niet aan de start.

Zijn tweelingbroer Simon Yates is er wel bij. De 31-jarige klimmer, in het najaar van 2020 winnaar van een corona-editie van Tirreno-Adriatico, won dit jaar de voor zijn ploeg zo belangrijke AlUla Tour. Ben O’Connor was dan weer de beste in de Vuelta a Murcia, waar hij op indrukwekkende wijze naar de zege soleerde. In de UAE Tour won hij dankzij een late aanval ook de bergrit naar Jebel Jais en was hij bijzonder dicht bij de eindzege. Uiteindelijk moest hij de ronde laten aan Lennert Van Eetvelt, maar het moge duidelijk zijn dat het met de conditie van de Australiër wel snor zit.

Naar de vorm van Enric Mas is het gissen. De Spaanse klimmer, die mede door een zware val in de openingsrit van de Tour de France een iets minder 2023 kende, begint in Tirreno-Adriatico aan zijn seizoen. Tao Geoghegan Hart kwam al wel in actie. Na een lange revalidatie vanwege een val in de Giro d’Italia, keerde de Brit in de Volta ao Algarve terug in koers. Hij eindigde daar als twaalfde in het eindklassement. Een keurige prestatie bij zijn comeback, maar in de tijdrit moest hij wel veel toegeven. In Tirreno-Adriatico zal dat beter moeten, als hij mee wil strijden voor de podiumplaatsen.

Over die tijdrit in de Volta ao Algarve gesproken: Thymen Arensman was niet tevreden over zijn prestatie daar. De Nederlander werd twaalfde in de chronoproef, maar had duidelijk op meer gehoopt. Hoe hij de twee aankomsten bergop verteerde, beviel hem beter. Op de Alto da Fóia werd hij achtste, op de Alto do Malhāo negende. Het leverde hem een vijfde plaats op bij de eindafrekening. Dat was één plekje voor zijn ploeggenoot Tom Pidcock, met wie hij in Tirreno-Adriatico opnieuw het kopmanschap zal delen.

In diezelfde Volta ao Algarve ging de eindzege naar Remco Evenepoel, maar de Belg kreeg bergop wel twee keer klop. Zowel op de Alto da Fóia als de Alto do Malhāo beschikte Daniel Felipe Martínez over snellere benen. Gezien het feit dat Colombiaan ook nog eens meer dan behoorlijk tegen de klok kan rijden, is hij zeker hij iemand om rekening mee te houden in Tirreno-Adriatico. Met Jai Hindley hebben ze bij BORA-hansgrohe nog een tweede kaart om mee te spelen.

Bij EF Education-EasyPost zullen ze in de eerste plaats vooral rekenen op Richard Carapaz, in februari winnaar van de Tour Colombia. Al viel de Ecuadoraan in O Gran Camiño wat tegen en hebben ze bij de Amerikaanse formatie ook Ben Healy in de rangen. De Ier komt vooral in de heuvels en het middengebergte goed tot zijn recht, maar wat als hij zich er eens volledig toe zet op de Monte Petrano? Hij zou toch een aardig eindje moeten komen. Bovendien heeft Healy zijn tijdritkwaliteiten – hij was dit seizoen al vierde in de tijdrit van de Ster van Bèsseges en zevende in die van de Volta ao Algarve – mee om alvast goed te beginnen aan deze Tirreno-Adriatico.

Ook de volgende renners moeten we nog noemen: Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), Guillaume Martin (Cofidis), Kévin Vauquelin, Cristián Rodríguez (beiden Arkéa-B&B Hotels), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) en Fausto Masnada (Soudal Quick-Step).

Sprinters

De sprinters krijgen waarschijnlijk twee of drie kansen deze Tirreno-Adriatico. Genoeg voor aardig wat rappe mannen om af te reizen naar Italië, zo blijkt. Met Tim Merlier staat bijvoorbeeld de voorlopig snelste renner van 2024 aan de start. De Belg van Soudal Quick-Step won dit jaar al vijf keer: twee keer in de AlUla Tour, drie keer in de UAE Tour. Zijn landgenoot Jasper Philipsen wist dit seizoen nog niet te scoren, maar was natuurlijk wel dé sprinter van vorig jaar. Hij boekte toen maar liefst negentien zeges. Vier daarvan waren in de Tour de France, twee in Tirreno-Adriatico.

Wel al succesvol dit jaar: Mark Cavendish. De 38-jarige Brit, die dit jaar alles op alles zet om zijn 35ste overwinning in de Tour de France te pakken, won begin februari een etappe in de Tour Colombia. Caleb Ewan was dan weer de snelste in de openingsrit van de Tour of Oman, Casper van Uden in die van de AlUla Tour en Jonathan Milan bezorgde zijn nieuwe werkgever Lidl-Trek een etappezege in de Ronde van Valencia.

Terwijl Biniam Girmay eind januari de Surf Coast Classic op zijn naam schreef, moet Alexander Kristoff het tot nog toe doen met ereplaatsen. We noemen verder nog de namen van Kristoffs ploeggenoot Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Davide Cimolai (Movistar), Niccolò Bonifazio (Corratec-Vini Fantini), Stanisław Aniołkowski (Cofidis) en Marius Mayrhofer (Tudor).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jonas Vingegaard

*** Juan Ayuso, Daniel Felipe Martínez

** Ben O’Connor, Simon Yates, Tom Pidcock

* Richard Carapaz, Enric Mas, Tao Geoghegan Hart, Thymen Arensman

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het zou op de eerste dag van Tirreno-Adriatico, tijdens de openingstijdrit in Lido di Camaiore, weleens wat kunnen gaan regenen. Voor de dagen daarna zijn de weersverwachtingen echter beter. Heel warm wordt het met temperaturen tussen de tien en vijftien graden niet, maar de kans op neerslag neemt die dagen wel af.

Tirreno-Adriatico is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Bekijk voor de precieze uitzendtijden onze tv-gids Wielrennen op TV.