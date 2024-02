maandag 19 februari 2024 om 09:30

Volta ao Algarve met twee kanten voor Thymen Arensman: “Blij met prestaties op aankomsten bergop”

Thymen Arensman zit met gemengde gevoelens na zijn vijfde plaats in de Volta ao Algarve. De Nederlander baalde van zijn tijdrit, maar keek tevreden terug op zijn optreden in de twee bergritten. Dat laat hij weten op sociale media.

“Ik ben blij met mijn prestaties op de aankomsten bergop”, aldus Arensman, die zowel op de Alto da Fóia als Alto do Malhāo top-tien reed. Hij werd op deze hellingen respectievelijk achtste en negende. “Ik heb een goede winter gehad en we hadden een mooi plan gemaakt met Dajo Sanders, maar je weet nooit hoe het zal gaan in de koersen zelf. Blij om te zien dat de trainingen uitbetaald worden. Laten we vanaf hier verder bouwen.”

Over zijn tijdrit op zaterdag was Arensman minder te spreken, liet hij eerder al weten. “Ik ben teleurgesteld in mijn tijdritprestatie, maar ik kan alleen mezelf de schuld geven”, schrijft hij nu. “Het voelde als ik met één been reed op de tijdritfiets. Ik had naar de fysiotherapeut moeten gaan na mijn val op dag drie, want mijn linker bilspier was volledig geblokkeerd na een val. Maar dankzij de staf van INEOS Grenadiers was ik alweer in staat om vandaag (zondag, red.) te presteren. Dit nemen we mee naar de volgende wedstrijden!”

“Ik wil mijn ploeggenoten en de staf bedanken voor al het harde werk. Het was een prima eerste wedstrijd van het jaar, laten we zo doorgaan”, sluit Arensman af.